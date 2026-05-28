'राजा शिवाजी'नंतर बॉक्स ऑफिसवर आणखी एका मराठी चित्रपटाचा धुमाकूळ! देऊळबंद सुपरहिट, 7 दिवसात तुफान कमाई

Written ByShivraj YadavUpdated byShivraj Yadav
Published: May 28, 2026, 10:57 PM IST|Updated: May 28, 2026, 10:57 PM IST

Deoolband 2 Box Office Collection: 'राजा शिवाजी' चित्रपटाने 100 कोटींचा टप्पा पार केल्यानंतर बॉक्स ऑफिसवर आणखी एक चित्रपट धुमाकूळ घालत आहे. 'देऊळबंद 2' ला प्रेक्षकांचा तुफान प्रतिसाद मिळत आहे. 

 

बॉक्स ऑफिसवर पुन्हा एकदा मराठी चित्रपटांचा डंका

Deoolband 2 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिसवर पुन्हा एकदा मराठी चित्रपटांचा डंका वाजत आहे. रितेश देशमुखची प्रमुख भूमिका असणाऱ्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटाने इतिहास रचल्यानंतर आता आणखी एक चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर गाजवत आहे. राजा शिवाजी चित्रपटाने 100 कोटींचा टप्पा गाठल्यानंतर आता 'देऊळबंद 2' चित्रपटही रेकॉर्डब्रेक कमाई करत आहे. 

 

'देऊळबंद 2' ची 7 दिवसांची कमाई

'देऊळबंद 2' चित्रपटात मोहन जोशी, स्नेहल तरडे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. पहिल्याच आठवड्यात चित्रपटाने चांगली कमाई केली आहे. सैकनिल्क नुसार चित्रपटाने सातव्या दिवशी 3.35 कोटींची कमाई केली आहे. 

30.50 कोटींचा व्यवसाय

चित्रपटाने आतापर्यंत 25.85 कोटी कमावले आहेत. एकूण चित्रपटाने 30.50 कोटींचा व्यवसाय केला आहे. आगामी दिवसांमध्ये चित्रपट आणखी चांगली कमाई करण्याची शक्यता आहे. लोकांकडून सकारात्मक चर्चा होत असल्याचा चित्रपटाला फायदा मिळू शकतो. 

 

सर्वाधिक ओपनिंग मिळवणारा दुसरा मराठी चित्रपट

यासह 'देऊळबंद 2' 2026 मधील सर्वाधिक ओपनिंग मिळवणारा दुसरा मराठी चित्रपट ठरला आहे. 'राजा शिवाजी' चित्रपट पहिल्या क्रमांकावर आहे. 'राजा शिवाजी'ने 57.7 कोटींची कमाई केली होती. 

 

चित्रपट सुपरहिट

'देऊळबंद 2' चित्रपटाचं बजेट 10 कोटी असून, पहिल्याच आठवड्यात चित्रपटाने 15.85 कोटींची कमाई केली आणि नफा कमावला आहे. यासह चित्रपट सुपरहिट ठरला आहे. 

 

'देऊळबंद 2' ने कोणत्या दिवशी किती कमाई केली?

चित्रपटाने पहिल्या दिवशी 2.45 कोटी, दुसऱ्या दिवशी 2.55 कोटी, तिसऱ्या दिवशी 4.85 कोटी, चौथ्या दिवशी 5.9 कोटी, पाचव्या दिवशी 3.4 कोटी, सहाव्या दिवशी 3.35 कोटी आणि सातव्या दिवशी 3.35 कोटींची कमाई केली.

'देऊळबंद 2' ने 'धर्मवीर' ला मागे टाकलं

'देऊळबंद 2' ने सातव्या दिवशीच 'धर्मवीर'ला कमाईत मागे टाकलं आहे. प्रवीण तरडेंनीच या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं होतं. या चित्रपटाने 24.67 कोटींची एकूण कमाई केली होती. यासह 'देऊळबंद 2' प्रवीण तरडेंचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे. 

प्रवीण तरडेंचे सर्वाधिक कमाई करणारे चित्रपट

'देऊळबंद 2' – 25.85 कोटी

धर्मवीर – 24.67 कोटी सरसेनापती हंबीरराव – 15.09 कोटी धर्मवीर 2 – 14.07 कोटी मुळशी पॅटर्न – 9.4 कोटी

