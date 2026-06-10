'देऊळबंद 2' ठरला मराठीतील चौथा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट; रितेश देशमुखच्या 'वेड' चित्रपटालाही टाकलं मागे

Deoolband 2 Box Office: 'देऊळबंद 2' बॉक्स ऑफिसवर तुफान कमाई करत आहे. चित्रपटाने अनेक रेकॉर्ड आपल्या नावावर केले आहेत. कमाईत चित्रपटाने रितेश देशमुखच्या 'वेड' चित्रपटालाही मागे टाकलं आहे.
Deoolband 2 Box Office: 'देऊळबंद 2' चित्रपटाने रिलीज झाल्यापासून चित्रपटगृहात गर्दी ओढली असून प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडला आहे. चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर तुफान कमाई केली आहे. 10 कोटींच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या चित्रपटाने अनेक रेकॉर्ड मोडले आहेत.
चित्रपटाने रिलीज झाल्यानंतर 20 व्या दिवशी 1.1 कोटींची कमाई केली आहे. 19 व्या दिवसाच्या तुलनेत कमाई 4.34 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. पण तरीही चित्रपट रेकॉर्ड करण्यात यशस्वी झाला आहे.
चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर 62 कोटींची कमाई केली आहे. तसंच एकूण 73.16 कोटी कमावले आहेत. लवकरच चित्रपट 75 कोटींच्या कमाईचा आकडा गाठण्याची शक्यता आहे.
चित्रपटाने पहिल्या आठवड्यात 30.2 कोटींची कमाई केली आहे. दुसऱ्या आठवड्यात चित्रपटाने 22.4 कोटी कमावले.
तसंच 16 व्या दिवशी 1.4 कोटी, 17 व्या दिवशी 2.6 कोटी, 18 व्या दिवशी 3.15 कोटी, 19 व्या दिवशी 1.15 कोटी, 20 व्या दिवशी 1.1 कोटींची कमाई केली आहे.
यासह 'देऊळबंद 2' मराठीमध्ये सर्वाधिक कमाई करणारा चौथा चित्रपट ठरला आहे. विशेष म्हणजे चित्रपटाने रितेश देशमुखची प्रमुख भूमिका असलेल्या 'वेड' चित्रपटालाही मागे टाकलं आहे.
मराठीमधील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या पहिल्या 10 चित्रपटांबद्दल बोलायचं झाल्या, 105.64 कोटींसह 'राजा शिवाजी' पहिल्या स्थानावर आहे. 90 कोटींच्या कमाईसह 'सैराट' दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 76.28 कोटींसह 'बाईपण भारी देवा' तिसऱ्या स्थानावर आहे. 62 कोटींसह 'देऊळबंद 2' चौथ्या स्थानावर पोहोचला आहे. 61.2 कोटी रुपयांची कमाई करून 'वेड' पाचव्या क्रमांकावर आहे.
सहाव्या क्रमांकावर नटसम्राट (42 कोटी), सातव्यावर 'पावनखिंड' (37.72 कोटी), आठव्यावर 'लय भारी' (37 कोटी), नवव्या क्रमांकावर कट्यार काळजात घुसली (35 कोटी) आणि दहाव्यावर 'ठाकरे' (31.6 कोटी) आहे.