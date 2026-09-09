/एकनाथ शिंदेंचं लंडनमध्ये जंगी स्वागत; विमानतळावर घुमला ढोल ताशांचा गजर; दोन दिवसात तीन पुरस्कारांनी होणार सन्मान

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दोन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी लंडनला पोहोचले आहेत. लंडन येथील हिथ्रो विमानतळावर पोहोचले असता स्थानिक मराठीजनांनी पारंपरिक वेशभूषेत आणि ढोल ताशांच्या गजरात त्यांचे जंगी स्वागत केले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दोन दिवसांच्या दौऱ्यासाठी लंडनला पोहोचले आहेत. लंडन येथील हिथ्रो विमानतळावर पोहोचले असता स्थानिक मराठीजनांनी पारंपरिक वेशभूषेत आणि ढोल ताशांच्या गजरात त्यांचे जंगी स्वागत केले.
यावेळी जय भवानी, जय शिवाजी आणि लाडक्या बहिणींच्या लाडक्या भावाचा विजय असो च्या जयघोषात संपूर्ण हिथ्रो विमानतळ परिसर दणाणून गेला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उल्लेखनीय कार्याची आणि लोककल्याणकारी योजनांची दखल आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आली असून, लंडन येथे होणाऱ्या दोन महत्वपूर्ण आणि स्वतंत्र कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी त्यांना येथे विशेष आमंत्रित करण्यात आले आहे.
या दौऱ्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांना ब्रिटिश संसदेच्या 'हाऊस ऑफ लॉर्डस् मध्ये 'कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकग्निशन' या पुरस्कारासोबतच 'हाऊस ऑफ कॉमन्स'मध्ये आयोजित 'इंटरनॅशनल कॉन्क्लेव्ह २०२६' मध्ये त्यांना ‘स्टेटस्मनशिप अवॉर्ड’ देऊन सन्मानित करण्यात येणार असून महाराष्ट्र मंडळातर्फे ‘ग्लोबल प्राईड ऑफ महाराष्ट्र’ पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी असताना आणि आता उपमुख्यमंत्री म्हणून राबवलेल्या नागरिक-केंद्री, पारदर्शक आणि नाविन्यपूर्ण प्रशासन पद्धतीसाठी हा बहुमान दिला जाणार असल्याचे निमंत्रकांनी म्हटले आहे.
या सन्मानासाठी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कार्यकाळातील तीन प्रमुख कल्याणकारी योजनांची विशेष दखल घेतली आहे.
यामध्ये महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठीची 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना', नागरिकांना शासकीय सेवा थेट घरापर्यंत पोहोचवणारा 'शासन आपल्या दारी' उपक्रम आणि तरुणांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव व रोजगार मिळवून देणारी 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना' यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.
लंडनच्या 'हाऊस ऑफ लॉर्डस् आणि हाऊस ऑफ कॉमन्स मध्ये यानिमित्ताने शिंदे आपले विचार मांडणार आहेत.