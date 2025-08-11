'लाडकी बहीण' योजनेच्या पैशातून सुरु केला व्यवसाय! शिंदेंही एम्प्रेस; 'ती' एका दिवसात किती कमवते पाहिलं का?
Eknath Shinde Visit Shop Started From Ladki Bahin Yojana Money: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीच या स्टॉलला भेट दिल्याचे फोटो शेअर करताना एका दिवसाला ही महिला किती कमाई करते याबद्दलचीही माहिती दिलीये. नेमकं काय म्हणालेत शिंदे आणि ही महिला दिवसाला किती कमाई करते ते पाहूयात..
Swapnil Ghangale | Aug 11, 2025, 09:42 AM IST
1/9
2/9
उपमुख्यमंत्र्यांनी अचानक दिली भेट
3/9
कुठे सुरु करण्यात आला आहे हा स्टॉल?
4/9
कुटुंबीय देखील देतात साथ
5/9
विरोधकांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे उदाहरण
6/9
हा स्टॉल म्हणजे लाडकी बहिण योजनेची ताकद
7/9
भगिनीच्या डोळ्यात अश्रू तरळले
8/9
लाडका भाऊ तुमच्या पाठीशी
9/9