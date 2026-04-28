तब्बल 22 कोटी 40 लाख रुपये वाचणार... सुनेत्रा पवारांना मोठा दिलासा; पण नेमकं हे प्रकरण काय? वाचा A To Z माहिती

Sunetra Pawar Gets Relief: राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांना मोठा दिलासा मिळाला असून या निर्णयामुळे त्यांचे कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत. नक्की हा सारा प्रकार काय आहे आणि आता काय झालंय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Apr 28, 2026, 04:01 PM IST
नेमकं हे प्रकरण काय?

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांना एक फार मोठा दिलासा मिळाला आहे. नेमकं हे प्रकरण काय होतं? त्याचा अजित पवारांशी काय संबंध होता? जाणून घेऊयात ए टू झेड माहिती...

वारस म्हणून मोठा दिलासा

दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या कायदेशीर वारस म्हणून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांना इनकम टॅक्स अपीलेट ट्रिब्युनल (ITAT) कडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.   

कारवाई रद्द

ट्रिब्युनलने इनकम टॅक्स कायद्याच्या कलम 153 C अंतर्गत सुरू केलेली कारवाई रद्द केली आहे. ही कारवाई रद्द केल्याने 32.14 कोटी रुपयांच्या अघोषित उत्पन्नाची भर घालण्याची कारवाई रोखण्यात आली आहे.  

कशाच्या आधारे करण्यात आलेला दावा?

कर विभागाने काही डायरी आणि डिजिटल पुरावे सादर करून दावा केला होता की, आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये अजित पवार यांना काही कथित व्यवहारांमधून पैसे मिळाले होते.   

पुरावे अपुरे

मात्र, आयटीएटीच्या बेंचने हे पुरावे अपुरे असल्याचे म्हटले. या प्रकरणात सुनेत्रा पवार यांची भूमिका प्रक्रियात्मक होती.   

अजित पवार निधन

अपील प्रलंबित असताना 28 जानेवारी रोजी बारामती विमानतळाजवळ जालेल्या विमान अपघातात अजित पवार निधन पावले, त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांना कायदेशीर वारस म्हणून प्रकरणात समाविष्ट करण्यात आले.  

दुसऱ्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाचे मूल्यांकन

कलम 153 C अंतर्गत कारवाई तेव्हा सुरू होते जेव्हा एखाद्या व्यक्तीवर झालेल्या शोधमोहिमेदरम्यान दुसऱ्या व्यक्तीशी संबंधित पुरावा सापडतो आणि त्यावरून त्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाचे मूल्यांकन केले जाते.   

कर 22 कोटी 40 लाख इतका झाला असता

या प्रकरणात, जुलै 2020 मध्ये ट्रायटन ग्रुपवर झालेल्या शोधमोहिमेदरम्यान जप्त केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कर विभागाने अजित पवार यांच्या नावे 32 कोटी रुपयांना ‘अघोषित उत्पन्न’ मानले होते. यावर 70 टक्क्यांहून अधिक कठोर कर लावला जाणार होता. म्हणजेच हा कर 22 कोटी 40 लाख इतका झाला असता. मात्र आता हा एवढा कर सुनेत्रा पवारांना किंवा पवार कुटुंबाला भरावा लागणार नाहीये.

बेंचने नेमकं काय म्हटलंय?

न्यायिक सदस्य अमित शुक्ला आणि लेखा सदस्य मकरंद वसंत महादेवकर यांच्या बेंचने कमिश्नर यांच्या आदेशाला दुजोरा दिला. बेंचने स्पष्ट केले की, कायदेशीररित्या स्वीकारार्ह आणि विश्वासार्ह पुरावा नसल्याने कलम 153 C अंतर्गत कारवाई टिकू शकत नाही. हा सुनेत्रा पवारांसाठी मोठा दिलासा मानला जातोय. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य सुनेत्रा पवारांच्या फेसबुकवरुन साभार)

