  • सुनेत्रा पवारांकडून एकदम अजित पवार स्टाइलमध्ये कामाला सुरुवात; नागरिकांची भेटण्यासाठी गर्दी, अधिकाऱ्यांना सूचना

सुनेत्रा पवारांकडून एकदम अजित पवार स्टाइलमध्ये कामाला सुरुवात; नागरिकांची भेटण्यासाठी गर्दी, अधिकाऱ्यांना सूचना

अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर आता सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं हाती घेतली आहे. लवकरच त्यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी अधिकृतपणे नियुक्ती केली जाईल. यादरम्यान त्यांनी जोमाने कामास सुरुवात केली आहे.   

Shivraj Yadav | Feb 14, 2026, 06:36 PM IST
अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर आता सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं हाती घेतली आहे. लवकरच त्यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी अधिकृतपणे नियुक्ती केली जाईल. यादरम्यान त्यांनी जोमाने कामास सुरुवात केली आहे.   

सुनेत्रा पवार अगदी अजित पवारांच्या स्टाइलमध्ये कामाला लागल्या आहेत.   

ज्याप्रमाणे अजित पवार सर्वसामान्यांना भेटून त्यांचे प्रश्न समजून घेत तोडगा काढायचे अगदी तशाच प्रकारे सुनेत्रा पवारही लोकांना भेटत आहेत.   

बारामतीतील सहयोग निवासस्थानी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून आलेल्या नागरिकांनी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी भेट घेतली.   

सुनेत्रा पवारांनी यावेळी उपस्थितांच्या समस्या व प्रलंबित प्रश्नांबाबत माहिती जाणून घेतली.   

यावेळी सुनेत्रा पवारांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे निर्देशही दिले.   

सुनेत्रा पवारांनी यावेळी राष्ट्रवादी परिवाराच्या सदस्यांशी विविध विषयांबाबत चर्चा करून, पक्षकार्याचा आढावा घेत उपस्थितांच्या भावना जाणून घेतल्या आणि आवश्यक मार्गदर्शक सूचना केल्या.  

सुनेत्रा पवारांनी याआधी जिल्हा नियोजन बैठकीत विकासकामांच्या प्रगतीबाबत अधिकाऱ्यांकडून तपशीलवार माहिती घेतली. चालू असलेली कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले. मंजूर प्रकल्पांना ठरलेल्या मुदतीत संपवणे, प्रत्येक बांधकामाचा दर्जा उत्तम आणि दीर्घकाळ टिकणारा असावा, असे त्यांनी सांगितले. पुढील वर्षाच्या योजनांसाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करून, ते वेळेत अंमलात आणण्यावर जोर दिला.   

स्थलांतरीत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजनेंतर्गत बीड जिल्ह्यातील ११ वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी १५९ कोटी ३६ लाख ६० हजार इतक्या रकमेच्या बांधकाम अंदाजपत्रकाला नुकतीच प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, ही समाधानाची बाब असल्याची प्रतिक्रिया सुनेत्रा पवार यांनी दिली. त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार मान्यता मिळालेल्या जागांमध्ये पाटोदा, केज, परळी, गेवराई, माजलगाव येथे प्रत्येकी 2 (मुलांसाठी 1 व मुलींसाठी 1) आणि बीड येथील मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाचा समावेश आहे.  

