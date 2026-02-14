सुनेत्रा पवारांकडून एकदम अजित पवार स्टाइलमध्ये कामाला सुरुवात; नागरिकांची भेटण्यासाठी गर्दी, अधिकाऱ्यांना सूचना
अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर आता सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं हाती घेतली आहे. लवकरच त्यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी अधिकृतपणे नियुक्ती केली जाईल. यादरम्यान त्यांनी जोमाने कामास सुरुवात केली आहे.
Shivraj Yadav | Feb 14, 2026, 06:36 PM IST
सुनेत्रा पवारांनी याआधी जिल्हा नियोजन बैठकीत विकासकामांच्या प्रगतीबाबत अधिकाऱ्यांकडून तपशीलवार माहिती घेतली. चालू असलेली कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले. मंजूर प्रकल्पांना ठरलेल्या मुदतीत संपवणे, प्रत्येक बांधकामाचा दर्जा उत्तम आणि दीर्घकाळ टिकणारा असावा, असे त्यांनी सांगितले. पुढील वर्षाच्या योजनांसाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करून, ते वेळेत अंमलात आणण्यावर जोर दिला.
