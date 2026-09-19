/स्पर्धेत धावताना शौचाला झाली, कपडे घाण झाल्यावरही ती धावत राहिली अन्...; टीका, धमक्यानंतर खेळाडूने...

अनियंत्रित शौचविधी होऊनही आपल्या टीमच्या विजयासाठी ती महिला खेळाडू धावत राहिली. या कृत्यानंतर टीका झाल्यानंतर महिला खेळाडूने मौन सोडलं आहे.
सध्या सोशल मीडियावर ऑस्ट्रेलियन हायरॉक्स अॅथलीट जोआना विएट्रझिकची चर्चा सुरु आहे. 24 वर्ष या महिला खेळाडूने स्पर्धेदरम्यान अनियंत्रित शौचविधी होऊन आपला खेळ सुरू ठेवला.
विएट्रझिकने 12 सप्टेंबरला हायरॉक्स बीजिंग इथल्या महिलांच्या 16 ते 24 वयोगटातील प्रो विभागात सहभाग घेतला होता. या स्पर्धेत 1:01:23 वेळेत शर्यत पूर्ण करुन ही महिला खेळाडू प्रथम आली.
पण या स्पर्धेदरम्यान तिला झालेल्या अनियंत्रित शौचविधीमुळे तिचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. तिला अनियंत्रित शौचविधी झाल्यानंतरही तिने स्पर्धा सुरु ठेवली.
तिचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य आणि आयोजकांच्या निष्काळजीपणावर टीका होतेय आणि वादही निर्माण झाला आहे.
या घटनेनंतर जोआना विएत्रझिक हिने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर तिच्या या कृत्याबद्दल जाहीर माफी मागितली आहे.
या पोस्टमध्ये तिने लिहिलंय की, मला त्रास सुरु झाल्यानंतर मी स्पर्धेतून माघार घ्यायला हवी होती. माझ्या या निर्णयामुळे ज्यांना त्रास झाला त्यांची मी माफी मागते.
ती पुढे म्हणाली की, बीजिंगमधील नागरिक, माझे सहकारी खेळाडू, प्रेक्षक आणि आयोजकांची मी क्षमा मागते. एवढंच नाहीतर तिच्यावर झालेल्या टीकेनंतर जोआनाने स्पर्धेत पटकावलेले विजेतेपद परत देण्याची तयारी दाखवली आहे.