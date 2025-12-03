English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

4 टी20 सामन्यांमध्ये 34 धावा, तरीही रियान परागची टीम इंडियात होऊ शकते एंट्री! कारण धक्कादायक

Riyan Parag Team India: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे. अष्टपैलू हार्दिक पंड्या संघात परतण्याची अपेक्षा आहे. रियान पराग संघात सामील होण्याचीही चर्चा आहे.  

Tejashree Gaikwad | Dec 03, 2025, 12:22 PM IST
twitter
1/8

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वनडे सिरीज संपताच पाच टी20 सामन्यांची मालिका सुरू होणार आहे. रायपूरमध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या वनडेनंतर टीम इंडियाचा टी20 स्क्वाड जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. या स्क्वाडमध्ये ऑलराउंडर हार्दिक पंड्याची पुनरागमन एन्ट्री जवळपास निश्चित मानली जात आहे.

twitter
2/8

 पण सर्वात जास्त चर्चा होतेय ती एका अशा नावाची, ज्याचा अलीकडचा फॉर्म पाहिला तर अनेकांना धक्का बसेल. हा खेळाडू आहे रियान पराग! सिलेक्शन कमिटी रियान परागकडे पुनरागमानसाठी पाहत आहे.   

twitter
3/8

सिलेक्शन कमिटी रियान परागकडे पुन्हा का पाहतेय?

ESPNcricinfo च्या माहितीनुसार, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये असमचे नेतृत्व करणाऱ्या रियान परागच्या नावावर निवड समिती विचार करीत आहे. त्याची निवड का केली जाणार आहे याचे स्पष्ट कारण अधिकृतपणे समोर नाही. मात्र संघात बॅटिंग डेप्थ वाढवण्यासाठी आणि 15 सदस्यांच्या स्क्वाडमध्ये एक फ्लेक्सिबल बॅटर-ऑलराउंडर म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जात असल्याचे बोलले जात आहे.

twitter
4/8

अलीकडचा फॉर्म मात्र मोठा प्रश्न

सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2025 मध्ये रियान परागचा परफॉर्मन्स फारसा प्रभावी राहिलेला नाही. 4 सामने फक्त 34 धावा एका सामन्यात ‘डक’ सर्वात जास्त धावा: 15 रन (छत्तीसगडविरुद्ध)

twitter
5/8

मुंबईविरुद्धच्या सामन्यात तर तो शून्यावर बाद झाला होता. त्याचा स्ट्राइक रेट आणि शॉर्ट-इनिंग परफॉर्मन्स सिलेक्टरांसाठी प्रश्न निर्माण करत असताना, त्याच्यासाठी नशीब जोरावर असू शकते.  

twitter
6/8

टीम इंडियासाठी शेवटचा सामना 2024 मध्ये

रियान पराग ऑक्टोबर 2024 नंतर टीम इंडियासाठी खेळलेला नाही. त्याने बांग्लादेशविरुद्ध टी20 मध्ये 34 धावा केल्या होत्या. त्याचा एकूण आंतरराष्ट्रीय अनुभव फार मोठा नाही: 1 वनडे 9 टी20 सामने तरीही त्याच्या फिटनेस, फील्डिंग, पार्ट-टाइम बॉलिंग आणि ‘लोअर मिडल ऑर्डर हिटर’ या भूमिकेमुळे निवडकर्ते त्याच्याकडे पर्यायी पर्याय म्हणून पाहत असल्याचे मानले जाते.

twitter
7/8

हार्दिक पंड्या परतणार

हार्दिक पंड्याचा पुनरागमन हा या सिरीजमधील सर्वात मोठा पॉइंट आहे. पण त्याच्यासोबत रियान परागचे नाव चर्चेत येत असल्याने चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

twitter
8/8

रियानची एन्ट्री चर्चेत

अलीकडच्या कामगिरीवर नजर टाकली तर रियान पराग टीममध्ये येण्याची बातमी अनेकांना पचत नाही. पण सिलेक्टर्स भविष्यातील रोस्टर बिल्डिंग, बेंच स्ट्रेंथ आणि लाँग-टर्म प्रोजेक्टच्या दृष्टिकोनातून विचार करत आहेत असे दिसते.

twitter
पुढील
अल्बम

Future Humans: 100 वर्षांनी मनुष्य कसा दिसेल? 'हाडे रबरासारखी, त्वचा सरड्यासारखी...',संशोधनातून धक्कादायक खुलासा!

पुढील अल्बम

Future Humans: 100 वर्षांनी मनुष्य कसा दिसेल? &#039;हाडे रबरासारखी, त्वचा सरड्यासारखी...&#039;,संशोधनातून धक्कादायक खुलासा!

Future Humans: 100 वर्षांनी मनुष्य कसा दिसेल? 'हाडे रबरासारखी, त्वचा सरड्यासारखी...',संशोधनातून धक्कादायक खुलासा!

Future Humans: 100 वर्षांनी मनुष्य कसा दिसेल? 'हाडे रबरासारखी, त्वचा सरड्यासारखी...',संशोधनातून धक्कादायक खुलासा! 11
कधी आहे आंगणेवाडीच्या भराडी देवीचा जत्रोत्सव? कौल देत तिनंच ठरवली तारीख, पाहा तिचं महात्म्य...

कधी आहे आंगणेवाडीच्या भराडी देवीचा जत्रोत्सव? कौल देत तिनंच ठरवली तारीख, पाहा तिचं महात्म्य...

कधी आहे आंगणेवाडीच्या भराडी देवीचा जत्रोत्सव? कौल देत तिनंच ठरवली तारीख, पाहा तिचं महात्म्य... 8
पहिल्याच चित्रपटत नकारत्मक भूमिका, लग्नाआधीच आई झालेल्या &#039;या&#039; बोल्ड अभिनेत्रीला ओळखलं का?

पहिल्याच चित्रपटत नकारत्मक भूमिका, लग्नाआधीच आई झालेल्या 'या' बोल्ड अभिनेत्रीला ओळखलं का?

पहिल्याच चित्रपटत नकारत्मक भूमिका, लग्नाआधीच आई झालेल्या 'या' बोल्ड अभिनेत्रीला ओळखलं का? 9
Mithali Raj Birthday: छोट्याशा गावातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपर्यंत, महिला क्रिकेटर्सला वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाणाऱ्या मिताली राजची Net worth किती?

Mithali Raj Birthday: छोट्याशा गावातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपर्यंत, महिला क्रिकेटर्सला वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाणाऱ्या मिताली राजची Net worth किती?

Mithali Raj Birthday: छोट्याशा गावातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपर्यंत, महिला क्रिकेटर्सला वेगळ्या उंचीवर घेऊन जाणाऱ्या मिताली राजची Net worth किती? 9