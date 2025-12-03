4 टी20 सामन्यांमध्ये 34 धावा, तरीही रियान परागची टीम इंडियात होऊ शकते एंट्री! कारण धक्कादायक
Riyan Parag Team India: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे. अष्टपैलू हार्दिक पंड्या संघात परतण्याची अपेक्षा आहे. रियान पराग संघात सामील होण्याचीही चर्चा आहे.
Tejashree Gaikwad | Dec 03, 2025, 12:22 PM IST
सिलेक्शन कमिटी रियान परागकडे पुन्हा का पाहतेय?
ESPNcricinfo च्या माहितीनुसार, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये असमचे नेतृत्व करणाऱ्या रियान परागच्या नावावर निवड समिती विचार करीत आहे. त्याची निवड का केली जाणार आहे याचे स्पष्ट कारण अधिकृतपणे समोर नाही. मात्र संघात बॅटिंग डेप्थ वाढवण्यासाठी आणि 15 सदस्यांच्या स्क्वाडमध्ये एक फ्लेक्सिबल बॅटर-ऑलराउंडर म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जात असल्याचे बोलले जात आहे.
अलीकडचा फॉर्म मात्र मोठा प्रश्न
टीम इंडियासाठी शेवटचा सामना 2024 मध्ये
रियान पराग ऑक्टोबर 2024 नंतर टीम इंडियासाठी खेळलेला नाही. त्याने बांग्लादेशविरुद्ध टी20 मध्ये 34 धावा केल्या होत्या. त्याचा एकूण आंतरराष्ट्रीय अनुभव फार मोठा नाही: 1 वनडे 9 टी20 सामने तरीही त्याच्या फिटनेस, फील्डिंग, पार्ट-टाइम बॉलिंग आणि ‘लोअर मिडल ऑर्डर हिटर’ या भूमिकेमुळे निवडकर्ते त्याच्याकडे पर्यायी पर्याय म्हणून पाहत असल्याचे मानले जाते.
