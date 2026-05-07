iPhone 18 Pro लाँच होण्याआधीच लीक झाले डिटेल्स; असं असेल अपग्रेडेड व्हर्जन

Written ByShivraj YadavUpdated byShivraj Yadav
Published: May 07, 2026, 10:06 PM IST|Updated: May 07, 2026, 10:06 PM IST

Apple iPhone 18 Pro Leaks: सप्टेंबर महिन्यात iPhone 18 Pro आणि Pro Max लाँच केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याआधीच त्याचे काही अपडेट्स लीक झाले आहेत. 

 

Apple iPhone 18 Pro Leaks: अॅप्पल सप्टेंबर महिन्यात iPhone 18 Pro आणि Pro Max लाँच करणार आहे. अद्याप लाँचसाठी तीन महिने शिल्लक असताना दोन्ही मॉडेल्समधील काही फिचर्स लीक झाले आहेत. 

 

दोन्ही मॉडेलच्या आकारात काही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र परफॉर्मन्स, कॅमेरा आणि बॅटरी यामध्ये अपडेट होणार आहे. याशिवाय नव्या मॉडेल्सचे लूकही बदललेले असतील. डायनॅमनिक आयलँडचा आकार छोटा ठेवला जाईल. या आगामी मॉडेल्समध्ये नेमके काय अपडेट असतील जाणून घ्या. 

 

Apple, iPhone 18 Pro मॉडेल्स नवीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये सादर करण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या महिन्यातील रिपोर्टनुसार, कंपनी सध्या या मॉडेल्ससाठी चार रंगांच्या पर्यायांची चाचणी करत आहे ज्यामध्ये 'लाईट ब्लू', 'डार्क चेरी', 'डार्क ग्रे' आणि 'सिल्व्हर' यांचा समावेश आहे. तरीही, यापैकी केवळ तीनच पर्याय अंतिमतः बाजारात आणले जातील. 

 

नेहमीप्रमाणे यावेळीही आयफोनमध्ये नवा प्रोसेसर पाहायला मिळेल. 'प्रो' मॉडेल्स A20 Pro चिपसेटसह लाँच केले जातील अशी शक्यता आहे. हा प्रोसेसर 2nm प्रक्रियेवर आधारित असेल आणि दमदार कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे. तसंच, AI ॲप्लिकेशन्सच्या बाबतीतही हा चिपसेट सध्याच्या चिपसेट्सपेक्षा अधिक प्रगत असेल.

 

आयफोनमधील कॅमेरा अपग्रेडला अॅप्पल गांभीर्याने घेत आहे. आधीच्या 'Pro' मॉडेल्सप्रमाणेच, आगामी iPhones मध्येही मागील बाजूस 48 MP चा 'ट्रिपल-कॅमेरा सेटअप' असण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान यावेळी Apple प्रथमच iPhone कॅमेऱ्यामध्ये 'व्हेरिएबल अपर्चर' (variable aperture) हे फिचर सादर करणार आहे. यामुळे फोटो काढताना लाइट कंट्रोल करता येईल. याव्यतिरिक्त, कॅमेरा सेन्सरचा आकारही वाढवला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 

Apple ने कॅमेरा कंट्रोल बटण अधिक सोपं करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या, कॅमेऱ्याच्या इंटरफेसमध्ये 'झूम' किंवा 'एक्सपोजर' लेव्हल्स साठी टच कंट्रोल्स'चा वापर केला जातो. मात्र अनेकांना हे फिचर आवडत नाही. त्यामुळे कंपनी हे फिचर काढून टाकेल. 

18 Pro मॉडेल्सच्या बॅटरी क्षमतेमध्येही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. अनेक रिपोर्टनुसार, iPhone 18 Pro Max मध्ये आतापर्यंतची सर्वात मोठी बॅटरी मिळू शकते. परिणामी, या फोनच्या आकारातही थोडी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

 

Apple आपल्या 18 Pro मॉडेल्समध्ये स्वतः विकसित केलेला (in-house) नवीन मॉडेम वापरण्याची दाट शक्यता आहे. ही मॉडेल्स पुढील पिढीतील (next-generation) 'C2' मॉडेमसह बाजारात दाखल होऊ शकतात. हा घटक अशा प्रकारे डिझाइन करण्यात आला आहे की, तो वीजेचा वापर (power consumption) कमी करतो आणि त्याच वेळी कनेक्टिव्हिटीमध्ये सुधारणा घडवून आणतो.

 

