Dev Diwali Wishes in Marathi : लक्ष लक्ष दिव्यांनी उजळुन निघो..!; 'देव दिवाळी' आपल्या प्रियजनांना द्या खास मराठीत शुभेच्छा
Dev Diwali Shubhechcha Wishes in Marathi : देव दिवाळी 5 नोव्हेंबर 2025 बुधवारी साजरी करण्यात येणार आहे. पंचांगानुसार देव दिवाळी कार्तिक शुक्ल पक्षाच्या पौर्णिमा तिथीला साजरी करण्यात येते. देव दिवाळीचा दिवस त्रिपुरारी पौर्णिमा आणि कार्तिक पौर्णिमा म्हणून देखील ओळखला जातो. अशा या शुभदिनाच्या तुमच्या मित्र परिवाराला काही खास शुभेच्छा देऊन त्यांचा आनंद द्विगुणित करा.
Neha Choudhary | Nov 04, 2025, 05:37 PM IST
