Marathi News
Dev Diwali Wishes in Marathi : लक्ष लक्ष दिव्यांनी उजळुन निघो..!; 'देव दिवाळी' आपल्या प्रियजनांना द्या खास मराठीत शुभेच्छा

Dev Diwali Shubhechcha Wishes in Marathi : देव दिवाळी 5 नोव्हेंबर 2025 बुधवारी साजरी करण्यात येणार आहे. पंचांगानुसार देव दिवाळी कार्तिक शुक्ल पक्षाच्या पौर्णिमा तिथीला साजरी करण्यात येते. देव दिवाळीचा दिवस त्रिपुरारी पौर्णिमा आणि कार्तिक पौर्णिमा म्हणून देखील ओळखला जातो. अशा या शुभदिनाच्या तुमच्या मित्र परिवाराला काही खास शुभेच्छा देऊन त्यांचा आनंद द्विगुणित करा.

Neha Choudhary | Nov 04, 2025, 05:37 PM IST
Dev Diwali Wishes

तेजोमय झाला आजचा प्रकाश, जुना कालचा काळोख, लुकलुकणार्‍या चांदण्याला किरणांचा सोनेरी अभिषेक, सारे रोजचे तरीही भासे नवा सहवास, सोन्यासारख्या लोकांसाठी खास, देव दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!  

Dev Diwali Wishes

स्नेहाचा सुगंध दरवळला, आनंदाचा सण आला. विनंती आमची परमेश्वराला, सौख्य, समृध्दी लाभो तुम्हाला. देव दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!  

Dev Diwali Wishes

पहिला दिवा लागेल दारी, सुखाचा किरण येईल घरी, पुर्ण होवोत तुमच्या सर्व इच्छा, तुम्हा सर्वांना देव दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!    

Dev Diwali Wishes

अंगणात तुळस, आणी शिखरावर कळस, हिच आहे महाराष्ट्राची ओळख.. कपाळी कुंकु आणी डोक्यावर पदर, हिच आहे सौभाग्याची ओळख.. माणसात जपतो माणुसकी आणी नात्यात जपतो नाती हिच आमची ओळख… देव दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Dev Diwali Wishes

छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भुमीत, आई जगदंब देवीच्या क्रुपेने, तुम्हाला व तुमच्या सहपरिवाराला देव दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा! 

Dev Diwali Wishes

लक्ष लक्ष दिव्यांनी उजळुन निघो ही दिशा घेऊनि येवो नवी उमेद नवी आशा, तुम्हाला व तुमच्या परिवाराला देव दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!  

Dev Diwali Wishes

प्रत्येक क्षणी दिव्याचा प्रकाश आपण सर्वांच्या आयुष्यात नवीन प्रकाश आणि आनंद आणो, देव दिवाळीच्या शुभेच्छा!  

Dev Diwali Wishes

नदीच्या तिरी असंख्य दिव्यांची आरास त्रिपुरारी ठरो सर्वांसाठी खास देव दिवाळीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा !

