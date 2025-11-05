Virat Kohli and Anushka Sharma Wedding: लखनऊच्या 'या' मुलीने केले विराट-अनुष्काचे 'गुप्त' लग्न, घरच्यांनाही नव्हती माहिती!
Virat Kohli and Anushka Sharma Secret Wedding: भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहलीचा (Happy Birthday Virat Kohli) आज वाढदिवस आहे. यानिमित्ताने जाणून घेऊयात त्याचं आणि बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा याचं लग्न सिक्रेट ठेवायला कोणी मदत केलेली.
टीम इंडियाचे माजी कर्णधार विराट कोहली आणि बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा यांचे 11 डिसेंबर रोजी झालेले लग्न हे भारतीय सेलेब्रिटी वर्ल्डमधील सर्वांत चर्चित क्षणांपैकी एक मानले जाते. जगभरातील लाखो चाहत्यांना या लग्नाची बातमी समजली ती तेव्हाच जेव्हा सोशल मीडियावर त्यांच्या लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होऊ लागले. इटलीच्या टस्कनी प्रदेशातील बोर्गो फिनोच्चिओतो या अप्रतिम आणि प्रायव्हेट रिसॉर्टमध्ये झालेले हे लग्न अगदी परीकथेसारखे भासत होते.
पण या डेस्टिनेशन वेडिंगला इतक्या सुंदर, समंजस आणि वैयक्तिक स्पर्शाने साकारण्यामागे ज्यांचे नाव आहे, ती म्हणजे लखनऊची देविका नारायण देशातील आघाडीच्या लक्झरी वेडिंग प्लॅनर्सपैकी एक. देशातील नामवंत उद्योगपती, सेलेब्रिटी आणि प्रतिष्ठित कुटुंबांच्या शाद्यांचे नियोजन करण्यासाठी देविकाचे नाव आधीच ओळखले जाते. मात्र, विराट-अनुष्का यांच्या लग्नामुळे तिची ‘क्रिएटिव्ह व्हिजन’, व्यवस्थापन कौशल्य आणि गोपनीयता राखण्याची क्षमता आणखी चर्चेत आली.
या लग्नाची खासियत होती की, ही संपूर्ण तयारी इतक्या गुप्तपणे केली गेली की घरच्यांनाही अंतिम क्षणापर्यंत याची माहिती नव्हती. न्यूज 18च्या रिपोर्टनुसार, देविकाच्या वडिलांनी स्वतः सांगितले, “आम्हाला या प्रोजेक्टची माहिती फक्त अर्धा तास आधी मिळाली. आम्ही फक्त ऐकत होतो की देविका आणि जोजेफ इटलीला जात आहेत, पण ते काय प्लॅन करत आहेत, याचा थांगपत्ता नव्हता.”
