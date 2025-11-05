English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Virat Kohli and Anushka Sharma Wedding: लखनऊच्या 'या' मुलीने केले विराट-अनुष्काचे 'गुप्त' लग्न, घरच्यांनाही नव्हती माहिती!

Virat Kohli and Anushka Sharma Secret Wedding: भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहलीचा (Happy Birthday Virat Kohli) आज वाढदिवस आहे. यानिमित्ताने जाणून घेऊयात त्याचं  आणि बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा याचं लग्न सिक्रेट ठेवायला कोणी मदत केलेली.  

Tejashree Gaikwad | Nov 05, 2025, 05:53 PM IST
twitter
1/10

 आज भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहलीचा वाढदिवस आहे. या खास दिनानिमित्ताने त्याच्या लग्नात फार मोठा हातभार लावणाऱ्या एका व्यक्तीबद्दल जाणून घेऊयात.   

twitter
2/10

टीम इंडियाचे माजी कर्णधार विराट कोहली आणि बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा यांचे 11 डिसेंबर रोजी झालेले लग्न हे भारतीय सेलेब्रिटी वर्ल्डमधील सर्वांत चर्चित क्षणांपैकी एक मानले जाते. जगभरातील लाखो चाहत्यांना या लग्नाची बातमी समजली ती तेव्हाच जेव्हा सोशल मीडियावर त्यांच्या लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होऊ लागले. इटलीच्या टस्कनी प्रदेशातील बोर्गो फिनोच्चिओतो या अप्रतिम आणि प्रायव्हेट रिसॉर्टमध्ये झालेले हे लग्न अगदी परीकथेसारखे भासत होते.  

twitter
3/10

देशातील आघाडीच्या लक्झरी वेडिंग प्लॅनर्सपैकी एक

पण या डेस्टिनेशन वेडिंगला इतक्या सुंदर, समंजस आणि वैयक्तिक स्पर्शाने साकारण्यामागे ज्यांचे नाव आहे, ती म्हणजे लखनऊची देविका नारायण  देशातील आघाडीच्या लक्झरी वेडिंग प्लॅनर्सपैकी एक. देशातील नामवंत उद्योगपती, सेलेब्रिटी आणि प्रतिष्ठित कुटुंबांच्या शाद्यांचे नियोजन करण्यासाठी देविकाचे नाव आधीच ओळखले जाते. मात्र, विराट-अनुष्का यांच्या लग्नामुळे तिची ‘क्रिएटिव्ह व्हिजन’, व्यवस्थापन कौशल्य आणि गोपनीयता राखण्याची क्षमता आणखी चर्चेत आली.  

twitter
4/10

गोपनीयता - संपूर्ण प्लॅनिंगची सर्वात मोठी किल्ली

या लग्नाची खासियत होती की, ही संपूर्ण तयारी इतक्या गुप्तपणे केली गेली की घरच्यांनाही अंतिम क्षणापर्यंत याची माहिती नव्हती. न्यूज 18च्या रिपोर्टनुसार, देविकाच्या वडिलांनी स्वतः सांगितले, “आम्हाला या प्रोजेक्टची माहिती फक्त अर्धा तास आधी मिळाली. आम्ही फक्त ऐकत होतो की देविका आणि जोजेफ इटलीला जात आहेत, पण ते काय प्लॅन करत आहेत, याचा थांगपत्ता नव्हता.”

twitter
5/10

 ते पुढे म्हणाले, “फोटो सोशल मीडियावर आल्या, तेव्हा आम्हाला समजलं की आमची मुलगी जगात सर्वाधिक चर्चित होणाऱ्या लग्नांपैकी एक हाताळून आली आहे.”

twitter
6/10

देविका आणि तिच्या पतीचे उत्कृष्ट टीमवर्क

देविकाचे पती जोजेफ रादिक हे सुप्रसिद्ध वेडिंग फोटोग्राफर असून, विराट-अनुष्का वेडिंगचे संकल्पना दृश्य (Visual Theme), सौंदर्यशास्त्र आणि फोटोग्राफी यांची मोठी जबाबदारी त्यांनी सांभाळली.

twitter
7/10

कपलच्या व्यक्तिमत्त्वाशी परफेक्ट जुळणार डेकोरेशन

या वेडिंगमध्ये वापरलेली सजावट, फूलांची रंगसंगती, रस्टिक-टस्कन वातावरणाशी जुळणारी साधी पण उठावदार डिझाईन  हे सगळं देविकाने वैयक्तिकरित्या क्युरेट केले. या लग्नामध्ये ओव्हर-द-टॉप ग्लिटर नव्हता, तर उबदार, कौटुंबिक आणि भावनिक सौंदर्य होतं  जे या कपलच्या व्यक्तिमत्त्वाशी परफेक्ट जुळलं.

twitter
8/10

देविकाचे शिक्षण आणि करिअरचा प्रवास

देविकाचे शालेय शिक्षण लॉरेटो कॉन्व्हेंट, लखनऊ येथे झाले. त्यानंतर तिने लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली मधून पदवी पूर्ण केली. रुचिपूर्ण लेखन आणि साहित्याची आवड असल्याने ती सुरुवातीला जर्नलिस्ट होण्याचा विचार करत होती, मात्र तिचा क्रिएटिव्ह दृष्टिकोन तिला इव्हेंट आणि वेडिंग डिझाईनच्या जगात घेऊन आला.

twitter
9/10

भारताच्या टॉप 10 वेडिंग प्लॅनर्समध्ये नाव

आज देविका नारायण भारताच्या टॉप 10 वेडिंग प्लॅनर्समध्ये गणली जाते. तिने याआधी क्रिकेटर्स दिनेश कार्तिक आणि रॉबिन उथप्पा यांच्या शाद्यांचीदेखील योजना केली आहे.  

twitter
10/10

बोलण्यापेक्षा कामाने ओळख निर्माण

थोडक्यात, विराट-अनुष्काचे लग्न जितके सुंदर दिसले, तितक्याच कौशल्याने आणि शांततेने देविका नारायण यांनी ते पडद्यामागून साकारले.  बोलण्यापेक्षा कामाने ओळख निर्माण करणाऱ्या या लखनऊच्या मुलीने देशभरात पुन्हा एकदा नाव कमावले  

twitter
पुढील
अल्बम

रेप सीन संपल्यानंतरही थांबेना अभिनेता, हिरोईन ओरडत असतानाही करत होता जबरदस्ती; दिग्दर्शकावर संतापली अन् घेतली होती शपथ

पुढील अल्बम

रेप सीन संपल्यानंतरही थांबेना अभिनेता, हिरोईन ओरडत असतानाही करत होता जबरदस्ती; दिग्दर्शकावर संतापली अन् घेतली होती शपथ

रेप सीन संपल्यानंतरही थांबेना अभिनेता, हिरोईन ओरडत असतानाही करत होता जबरदस्ती; दिग्दर्शकावर संतापली अन् घेतली होती शपथ

रेप सीन संपल्यानंतरही थांबेना अभिनेता, हिरोईन ओरडत असतानाही करत होता जबरदस्ती; दिग्दर्शकावर संतापली अन् घेतली होती शपथ 11
Numerology 2026 Prediction : नवीन वर्षात नशिबाची साथ मिळणार की संकटांचा डोंगर? जन्मतारखेपासून जाणून घ्या तुमचं भविष्य

Numerology 2026 Prediction : नवीन वर्षात नशिबाची साथ मिळणार की संकटांचा डोंगर? जन्मतारखेपासून जाणून घ्या तुमचं भविष्य

Numerology 2026 Prediction : नवीन वर्षात नशिबाची साथ मिळणार की संकटांचा डोंगर? जन्मतारखेपासून जाणून घ्या तुमचं भविष्य 9
म्हाडाकडून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य.. ना लॉटरी, ना टेन्शन; दादर, पवईत घरांची थेट विक्री: पाहा तपशील

म्हाडाकडून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य.. ना लॉटरी, ना टेन्शन; दादर, पवईत घरांची थेट विक्री: पाहा तपशील

म्हाडाकडून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य.. ना लॉटरी, ना टेन्शन; दादर, पवईत घरांची थेट विक्री: पाहा तपशील 9
कॅमेरामध्ये ‘बाप’! Google Pixel चं Advance मॉडेल ₹10000 नी स्वस्त; खरेदीसाठी उडाली झुंबड

कॅमेरामध्ये ‘बाप’! Google Pixel चं Advance मॉडेल ₹10000 नी स्वस्त; खरेदीसाठी उडाली झुंबड

कॅमेरामध्ये ‘बाप’! Google Pixel चं Advance मॉडेल ₹10000 नी स्वस्त; खरेदीसाठी उडाली झुंबड 8