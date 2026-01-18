English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 22 कोटी 20 लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश! लाखो भारतीयांना वेठीस धरणं त्या कंपनीला भोवलं; नेमकं प्रकरण काय?

22 कोटी 20 लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश! लाखो भारतीयांना वेठीस धरणं 'त्या' कंपनीला भोवलं; नेमकं प्रकरण काय?

Rs 22 Crore Fine On Airlines: मागील महिन्यामध्ये झालेल्या जोरदार गोंधळानंतर केंद्र सरकारने मोठी कारवाई करत थेट 22 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नेमकं काय आहे हे प्रकरण जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Jan 18, 2026, 03:43 PM IST
1/9

लाखो भारतीयांना वेठीस धरणाऱ्या कंपनीला मोठा दणका

indigo

केंद्र सरकारने एका बड्या कंपनीला दणका दिला आहे. लाखो भारतीयांना डिसेंबरमध्ये वेठीस धरणाऱ्या या कंपनीला मोठा आर्थिक दंड ठोठावण्यात आलाय. नेमकं प्रकरण काय जाणून घेऊयात...

2/9

बड्या विमान कंपनीला 22 कोटींचा दंड

indigo

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने एका बड्या विमान कंपनीला तब्बल 22 कोटींचा दंड ठोठावला आहे.  

3/9

22.20 कोटी रुपयांचा दंड

indigo

विमानसेवा विस्कळीत झाल्याबद्दल नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) 'इंडिगो'ला 22.20 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. 

4/9

तीन लाखांहून अधिक प्रवाशांना त्रास

indigo

डिसेंबर 2025 च्या सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर विमानसेवा विस्कळीत झाल्यामुळे देशभरातील तीन लाखांहून अधिक प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला होता.

5/9

2507 विमाने रद्द; 1852 विमानांना उशीर

indigo

नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने 3 ते 5 डिसेंबर 2025 या कालावधीत 'इंडिगो'ची 2507 विमाने रद्द केल्यानंतर आणि 1852 विमानांना उशीर झाल्यानंतर चौकशीचे आदेश दिले होते. 

6/9

दंडात्मक कारवाई

indigo

त्या आधारावरच नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) 'इंडिगो'विरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली आहे.   

7/9

सॉफ्टवेअर प्रणाली तपासल्या

indigo

'डीजीसीए'ने स्थापन केलेल्या चार सदस्यीय समितीने विमान कंपनीचे नियोजन, कर्मचारी नियुक्ती, देखरेख आणि व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर प्रणाली तपासल्या.   

8/9

समितीच्या निष्कर्षात काय?

indigo

'इंडिगो'ने अपुरी नियामक तयारी, सिस्टम सॉफ्टवेअर सेवेतील कमतरता आणि व्यवस्थापन संरचना व नियंत्रणातील त्रुटींमुळे ही समस्या उद्भवल्याचे समितीच्या निष्कर्षात नमूद करण्यात आले आहे. 

9/9

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई

indigo

त्यामुळे या निष्कर्षांच्या आधारावर, 'इंटरग्लोब एव्हिएशन'च्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. (फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

