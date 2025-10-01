Dhammachakra Pravartana Day wishes: धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी करा मन शुद्ध
'धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस' साजरा केला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या विचारांचे स्मरण केले जात आहे. या विचारांमुळे तुमच्या जीवनात 100 टक्के फरक पडेल. 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी, अशोक विजयादशमीच्या निमित्ताने, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या काही अनुयायांसह नवयान बौद्ध धर्म स्वीकारला. नागपूरमधील दीक्षा समारंभात डॉ. आंबेडकरांनी धर्माची दीक्षा घेतली. तेव्हापासून हा दिवस "धम्मचक्र प्रवर्तन दिन" म्हणून ओळखला जातो.
Dakshata Thasale | Oct 01, 2025, 08:46 PM IST
1/8
धम्मचक्र प्रवर्तन दिन
2/8
धम्मचक्र प्रवर्तन दिन
4/8
धम्मचक्र प्रवर्तन दिन
5/8
धम्मचक्र प्रवर्तन दिन
6/8
धम्मचक्र प्रवर्तन दिन
7/8