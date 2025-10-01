English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dhammachakra Pravartana Day wishes: धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी करा मन शुद्ध

 'धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस' साजरा केला जातो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या विचारांचे स्मरण केले जात आहे. या विचारांमुळे तुमच्या जीवनात 100 टक्के फरक पडेल. 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी, अशोक विजयादशमीच्या निमित्ताने, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या काही अनुयायांसह नवयान बौद्ध धर्म स्वीकारला. नागपूरमधील दीक्षा समारंभात डॉ. आंबेडकरांनी धर्माची दीक्षा घेतली. तेव्हापासून हा दिवस "धम्मचक्र प्रवर्तन दिन" म्हणून ओळखला जातो.  

Dakshata Thasale | Oct 01, 2025, 08:46 PM IST
धम्मचक्र प्रवर्तन दिन

मानवतेचा शिल्पकार या जगामंध्ये ठरला भिमानी कोटी कोटी काळजात बुद्ध कोरला धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या मन:पूर्वक शुभेच्छा!

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन

माणसाला माणूसकीची दिशा देणारा आजचा दिवस धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन

तुझाचं गौतमा प्रकाश पडे अंतरी तुझेचं धम्मचक्र फिरे जगावरी  

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन

बुद्धाच्या चरणावरती विजया दशमी दिनी दिक्षा आम्हा दिली भीमाने मंगल दिन तो जनी  

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन

आजही येतो गंध भिमाच्या दिक्षाभूमीच्या मातीला, या मातीने उद्धारिले साऱ्या मानव जातीला  

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन

काळोखाच्या अंधारात लखलखतो हा सूर्य परिवर्तनाच्या वाटेने झगमगते हे कार्य दीक्षाभूमीच्या पायथ्याशी जगण्याचे धैर्य चला एक मुखाने गाऊ माझ्या भीमाचे शौर्य  

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन

मानवतेचा शिल्पकार या जगामंध्ये ठरला भीमाने कोट्यावधींच्या काळजात बुद्ध कोरला महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्यांना त्रिवार वंदन धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या शुभेच्छा !  

धम्मचक्र प्रवर्तन दिन

समस्त बौद्ध धर्मियांना धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा  

