Marathi News
Dhantrayodashi Wishes in Marathi : धनत्रयोदशीचा हा दिन, धन्वंतरीच्या भक्तीत व्हा लीन; नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा

Dhantrayodashi Shubhechcha Wishes in Marathi : वसुबारसनंतर दिवाळीचा दुसरा सण म्हणजे धनत्रयोदशी. साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असून यादिवशी सोने खरेदीसोबत कार, गाडी खरेदी करण्यात येते. यंदा 18 ऑक्टोबर 2025 ला असणार आहे. अशा हा शुभ दिनाच्या नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा  

Oct 16, 2025, 01:23 PM IST
नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या खास धनत्रयोदशीच्या शुभेच्छा

Dhantrayodashi Wishes in Marathi

धनत्रयोदशीच्या दिवशी दिवा लागतो दारी, कंदील पणत्यांनी उजळून निघते दुनिया सारी, फराळ फटाक्यांची तर मजाच निराळी मिळून सारे साजरे करू आली रे आली दिवाळी आली धनत्रयोदशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या खास धनत्रयोदशीच्या शुभेच्छा

Dhantrayodashi Wishes in Marathi

लक्ष लक्ष दिव्यांनी उजळून निघो ही निशा घेऊनी येवो नवी उमेद नवी आशा, सोबत आमच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा धनतेरसच्या हार्दिक शुभेच्छा...!

नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या खास धनत्रयोदशीच्या शुभेच्छा

Dhantrayodashi Wishes in Marathi

आनंदाचा प्रकाश तुमचे जीवन उजळून टाको आणि देवी लक्ष्मीच्या आशीर्वादाने समृद्धी आणि यश मिळो. धनत्रयोदशीच्या खूप खूप शुभेच्छा...!

नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या खास धनत्रयोदशीच्या शुभेच्छा

Dhantrayodashi Wishes in Marathi

धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, धैर्यलक्ष्मी, शौर्यलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, कार्यलक्ष्मी, विजयालक्ष्मी, राजलक्ष्मी.. या दिपावलीत अष्टलक्ष्मी तुमच्यावर धनाचा वर्षाव करोत, धनत्रयोदशी आणि दीपावलीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या खास धनत्रयोदशीच्या शुभेच्छा

Dhantrayodashi Wishes in Marathi

धनत्रयोदशी दिवशी पहिला दिवा लागतो दारी कंदील, पणत्यांनी उजळून जाते दुनिया सारी फराळ, फटाक्यांची तर मजाच निराळी मिळून सारे साजरी करू आली आली रे दिवाळी धनत्रयोदशीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा...!

नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या खास धनत्रयोदशीच्या शुभेच्छा

Dhantrayodashi Wishes in Marathi

दिवाळी आली सोनपावली, उधळण झाली सौख्याची, धनधान्यांच्या भरल्या राशी घरी नांदू दे सुख समृद्धी… धनत्रयोदशी हार्दिक शुभेच्छा...!

नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या खास धनत्रयोदशीच्या शुभेच्छा

Dhantrayodashi Wishes in Marathi

धन्वंतरीची कृपादृष्टी तुमच्यावर सदैव राहो निरोगी, आरोग्यदायी जीवन आपणांस लाभो ही दिवाळी आपणांस सुखाची, समृद्धीची आणि भरभराटीची जावो आपणा सर्वांना धनत्रयोदशीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

