Dhantrayodashi Wishes in Marathi : धनत्रयोदशीचा हा दिन, धन्वंतरीच्या भक्तीत व्हा लीन; नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या मराठीतून शुभेच्छा
Dhantrayodashi Shubhechcha Wishes in Marathi : वसुबारसनंतर दिवाळीचा दुसरा सण म्हणजे धनत्रयोदशी. साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असून यादिवशी सोने खरेदीसोबत कार, गाडी खरेदी करण्यात येते. यंदा 18 ऑक्टोबर 2025 ला असणार आहे. अशा हा शुभ दिनाच्या नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा
नातेवाईक आणि प्रियजनांना द्या खास धनत्रयोदशीच्या शुभेच्छा
