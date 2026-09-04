/महाराष्ट्राच्या वाघिणीचा नळदुर्ग किल्ल्यावर दुर्दैवी अंत! राष्ट्रीय कुस्तीपटूने तीन मुलांसह मृत्यूला कवटाळलं, कोण होती अश्विनी पौळ?

Wrestler Ashwini Paul End Her Life With Three Childrens : धाराशिव जिल्हयातल्या उमरगा तालुक्यातील व्हंताळ येथील कुस्तीपटू अश्विनी पौळ यांनी नळदुर्ग किल्ल्यावरून आपल्या तीन मुलांसह 100 फूट खोल दरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. अश्विनी पौळ (मोहिते) या राष्ट्रीय स्तरावरील कुस्तीपटू होती. मात्र तिचा अशा दुर्दैवी अंत झाल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
अश्विनी पौळ या आपला 6 वर्षांचा मुलगा अजिंक्य आणि अडीच वर्षांच्या जुळ्या मुली क्रांती आणि वीरा सह नळदुर्ग येथे आल्या होत्या. येथे त्यांनी नळदुर्ग किल्ल्याच्या दरवाजात केप कापून वाढदिवस साजरा केला. मग सुमारे 77 पायऱ्या चढून आणि नळदुर्ग किल्ल्याच्या बुरुजावरून आत्महत्या केली.
अश्विनी पौळ यांना लग्नानंतर सासरच्यांचा जाच सहन करावा लागत होता. सासरच्यांचा मानसिक आणि शारीरिक जाचाला कंटाळून मुलीने आत्महत्या सारखं टोकाचं पाऊल उचलल्याचा आरोप अश्विनीच्या वडिलांनी केला आहे.
पोलीस सदर प्रकरणात अधिक चौकशी करत असून मिळालेल्या माहितीनुसार अश्विनी पौळ यांचा पती मनोहर पौळ पोलीस भरतीसाठी तयारी करत होता. सासरच्यांच्या जाचामुळे अश्विनी या मुलांसह तीन महिन्यांपासून माहेरी राहत होत्या. अखेर त्यांनी नळदुर्ग किल्ल्यावरून उडी मारून जीवन संपवलं.
अश्विनी पौळ (मोहिते) या राष्ट्रीय स्तरावरील उत्कृष्ट महिला कुस्तीपटू होत्या. क्रीडा क्षेत्रात त्यांना 'महाराष्ट्राची वाघिणी' म्हणून ओळखले जात होते.
अश्विनी यांच्या कुटुंबात वडील, भाऊ, आई आणि बहीण हे सर्वच कुस्तीपटूच आहेत. विशेष म्हणजे अश्विनी यांचे पती मनोहर पौळ हे देखील कुस्तीपटू आहेत.
अश्विनी यांना घरातूनच मिळाले कुस्तीचे बाळकडू मिळाले होते. वडिलांना कुस्तीची आवड असल्याने त्यांनी जिद्दीने मुलीसाठी घरीच कुस्तीची तालीम तयार केली होती. अश्विनी यांनी पुढे जाऊन महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व विविध स्पर्धांमध्ये सुद्धा केलं.
अश्विनी पौळ यांनी 2007 मध्ये तिरुवनंतपुरम (केरळ) येथील राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेत प्रथम क्रमांक, तर 2008 व 2009 मध्ये गुरुदासपूर (पंजाब) आणि चेन्नई येथील राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पटकावले सुवर्ण पदक जिंकले.
2010 मध्ये भोपाल, कानपूर आणि हरियाणा, तसेच बालेवाडी (पुणे), कन्याकुमारी आणि सैफई (लखनऊ) येथील राष्ट्रीय स्पर्धा गाजवत संपूर्ण कारकिर्दीत 5 सुवर्ण आणि 6 रौप्य पदकांवर नाव कोरले.