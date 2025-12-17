English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बीडीडीनंतर मुंबईतील सर्वात मोठा रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प, 1.25 घरे अन् रहिवाशांना मिळणार इतके घरभाडे!

मुंबईत मोठ्या प्रमाणात जुन्या सोसायटींचे पुनर्वसन होत आहे. अलीकडेच बीडीडी चाळीतील रहिवाशांचे पुर्नवसन पार पाडले. त्यानंतर आता मुंबईत आणखी एक मोठा रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पाचे काम सुरू होणार आहे. 

Mansi kshirsagar | Dec 17, 2025, 01:36 PM IST
twitter

मुंबईत मोठ्या प्रमाणात जुन्या सोसायटींचे पुनर्वसन होत आहे. अलीकडेच बीडीडी चाळीतील रहिवाशांचे पुर्नवसन पार पाडले. त्यानंतर आता मुंबईत आणखी एक मोठा रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पाचे काम सुरू होणार आहे. 

1/8

बीडीडीनंतर मुंबईतील सर्वात मोठा रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प, 1.25 घरे अन् रहिवाशांना मिळणार इतके घरभाडे!

Dharavi Project Temporary relocation of some residents important for Dharavi redevelopment

धारावी ही आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी आहे. या परिसराचे पुर्नविकास करण्यात येत आहे. धारावीतीस सेक्टर 1 मधील गणेश नगर-मेघवाडी परिसरातील नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागणार आहे. 

twitter
2/8

धारावीतील सेक्टर 1 मधील गणेशनगर-मेघवाडी परिसरातील सुमारे 42 रहिवाशांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळं आता हजारो धारावीकरांचे तात्पुरते स्थलांतर करावे लागणार आहे. त्यानुसार रहिवाशी संक्रमण शिबिरात तर काही घरभाड्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. 

twitter
3/8

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे 1.25 लाख घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. लाखो नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे. 

twitter
4/8

सध्याच्या व्यवस्थेनुसार तळमजल्यावरील पात्र रहिवाशांना दर महिन्याला 18 हजार रुपये भाडे देण्यात येणार आहे. स्थलांतराच्यावेळी 12 महिन्यांचे भाडे आगाऊ दिले जाणार आहे.

twitter
5/8

पहिल्या मजल्यावरील पात्र निवासी रहिवाशांना महिन्याला 15 हजार रुपये भाडे देण्यात येत आहे. 12 महिन्यांचे भाडे आगाऊ दिले जात आहे.

twitter
6/8

सर्व पात्र रहिवाशांना भाड्यात दरवर्षी 5 टक्के वाढ देण्याची तरतूद आहे. घरमालकांनी संपूर्ण रिक्त घराचा ताबा दिल्यापासून  12 महिन्यांनंतर ही वाढ लागू होणार आहे. 

twitter
7/8

सध्या धारावीतील 42 रहिवाशांच्या झोपड्या हटवण्या आवश्यक असून त्या ठिकाणी 1800 मिमी व्यासाची सांडपाणी वाहिनी टाकण्यात येणार आहे. 

twitter
8/8

मुंबईतील धारावीचा होणारा हे पुर्नविकास हा सर्वात मोठा रिडेव्हलेपमेंट  प्रकल्प आहे.धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे 1.25 लाख घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. लाखो नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

‘जर त्या रात्री ती चूक झाली नसती, तर…’ जॉन अब्राहमची पत्नी होण्याचं स्वप्न पाहणारी ही अभिनेत्री हवेचं ठरलं नसतं.

पुढील अल्बम

‘जर त्या रात्री ती चूक झाली नसती, तर…’ जॉन अब्राहमची पत्नी होण्याचं स्वप्न पाहणारी ही अभिनेत्री हवेचं ठरलं नसतं.

‘जर त्या रात्री ती चूक झाली नसती, तर…’ जॉन अब्राहमची पत्नी होण्याचं स्वप्न पाहणारी ही अभिनेत्री हवेचं ठरलं नसतं.

‘जर त्या रात्री ती चूक झाली नसती, तर…’ जॉन अब्राहमची पत्नी होण्याचं स्वप्न पाहणारी ही अभिनेत्री हवेचं ठरलं नसतं. 9
महान शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन यांच्या निधनानंतर डॉक्टरनंच चोरला मेंदू; 240 तुकडे करून...

महान शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन यांच्या निधनानंतर डॉक्टरनंच चोरला मेंदू; 240 तुकडे करून...

महान शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन यांच्या निधनानंतर डॉक्टरनंच चोरला मेंदू; 240 तुकडे करून... 8
अमावस्या, पौर्णिमेला रंग बदलणारा महाराष्ट्रातील रहस्यमयी समुद्र किनारा; गडद निळे पाणी, लाल भडक वाळू आणि...

अमावस्या, पौर्णिमेला रंग बदलणारा महाराष्ट्रातील रहस्यमयी समुद्र किनारा; गडद निळे पाणी, लाल भडक वाळू आणि...

अमावस्या, पौर्णिमेला रंग बदलणारा महाराष्ट्रातील रहस्यमयी समुद्र किनारा; गडद निळे पाणी, लाल भडक वाळू आणि... 8
1 जानेवारीपासून स्वस्त होणार CNG आणि PNG,लागू होणार नवा नियम; सरकारची योजना काय?

1 जानेवारीपासून स्वस्त होणार CNG आणि PNG,लागू होणार नवा नियम; सरकारची योजना काय?

1 जानेवारीपासून स्वस्त होणार CNG आणि PNG,लागू होणार नवा नियम; सरकारची योजना काय? 10