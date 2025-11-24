धर्मेंद्र-सनी यांच्यात होतं फक्त 20 वर्षांचं अंतर; तरीही वडील आणि मुलाने 'या' 5 अभिनेत्रींसोबत एकाच वेळी केला रोमान्स
Dharmendra-Sunny Deol: आज आम्ही तुम्हाला अशा पाच अभिनेत्रींबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांनी एकाच वेळी त्याच अभिनेत्रींबत रोमान्स केला होता.
Shivraj Yadav | Nov 24, 2025, 02:48 PM IST
धर्मेंद्र यांनी 1960 मध्ये "दिल भी तेरा हम भी तेरे" या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. तर सनी देओलने जवळजवळ 23 वर्षांनंतर 1983 मध्ये "बेताब" या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. मनोरंजक बाब म्हणजे, वेगवेगळ्या काळातील अनेक अभिनेत्रींनी पडद्यावर वडील आणि मुलगा दोघांसोबतही एकाच वेळी मुख्य अभिनेत्री म्हणून काम केलं. त्यांची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित करणारी होती.
