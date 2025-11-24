English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

धर्मेंद्र-सनी यांच्यात होतं फक्त 20 वर्षांचं अंतर; तरीही वडील आणि मुलाने 'या' 5 अभिनेत्रींसोबत एकाच वेळी केला रोमान्स

Dharmendra-Sunny Deol: आज आम्ही तुम्हाला अशा पाच अभिनेत्रींबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांनी एकाच वेळी त्याच अभिनेत्रींबत रोमान्स केला होता.   

Shivraj Yadav | Nov 24, 2025, 02:48 PM IST
twitter
1/9

Dharmendra-Sunny Deol: सनी देओल आणि धर्मेंद्र दोघांनाही बॉलिवूडमध्ये सुपरस्टारचा दर्जा आहे. एक काळ तर असता होता, जेव्हा वडील आणि मुलगा दोघेही मुख्य अभिनेता म्हणून काम करत होते. त्यामुळे वडील आणि मुलगा अनेक अभिनेत्रींसह एकाच वेळी रोमान्स करत होते.  

twitter
2/9

धर्मेंद्र यांनी 1960 मध्ये "दिल भी तेरा हम भी तेरे" या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. तर सनी देओलने जवळजवळ 23 वर्षांनंतर 1983 मध्ये "बेताब" या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. मनोरंजक बाब म्हणजे, वेगवेगळ्या काळातील अनेक अभिनेत्रींनी पडद्यावर वडील आणि मुलगा दोघांसोबतही एकाच वेळी मुख्य अभिनेत्री म्हणून काम केलं. त्यांची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित करणारी होती.  

twitter
3/9

अभिनेत्री श्रीदेवीने धर्मेंद्र आणि सनी देओलसोबत अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं. ती सनी देओलसोबत "चालबाज," "राम अवतार," आणि "निगाहें" सारख्या चित्रपटांमध्ये दिसली. श्रीदेवीने धर्मेंद्र यांच्यासोबत "नकाबंदी" आणि "जानी दोस्त" सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले.  

twitter
4/9

अमृता सिंगने 1983 मध्ये "बेताबी" चित्रपटातून सनी देओलसोबत पदार्पण केलं. सहा वर्षांनंतर, तिने "सच्चाई की ताकत"मध्ये धर्मेंद्र यांच्या पत्नीची भूमिका निभावली होती.   

twitter
5/9

अभिनेत्री जया प्रदादेखील या अभिनेत्रींपैकी एक होत्या. त्यांनी "वीरता" सारख्या चित्रपटांमध्ये सनी देओलसोबत काम केलं. तर धर्मेंद्र यांच्यासोबत "मैदान-ए-जंग," "कुंदन," "गंगा तेरे देश में," आणि "अलान-ए-जंग" सारख्या चित्रपटांमध्ये देखील काम केलं.  

twitter
6/9

पूनम ढिल्लोन यांनी सनी देओलसोबत त्यांचे वडील धर्मेंद्र यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली. पूनमने सनी देओलसोबत 'सोहनी महिवाल', 'सावरे वाली गाडी' आणि 'समुद्रर' या चित्रपटांमध्ये काम केले. चित्रपटातील त्यांची केमिस्ट्री लोकांना आवडली. याशिवाय धर्मेंद्र यांच्यासोबत 'सोने पे सुहागा' मध्ये काम केलं.  

twitter
7/9

डिंपल कपाडिया यांनीही धर्मेंद्र आणि सनी देओल दोघांसोबतही अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे.  

twitter
8/9

डिंपल कपाडियाने धर्मेंद्र यांच्यासोबत 'इन्सानियत के दुश्मन' आणि 'बटवारा' मध्ये काम केलं.  

twitter
9/9

तर सनी देओलसोबत 'अर्जुन', 'मंजिल-मंजिल', 'नरसिम्हा, 'आग का गोला' आणि 'गुनाह' सारख्या हिट चित्रपटांमध्ये काम केलं.  

twitter
पुढील
अल्बम

महाराष्ट्रातून धावणाऱ्या 'या' वंदे भारत एक्स्प्रेसबाबत मोठी अपडेट, 7 शहरांना होणार फायदा!

पुढील अल्बम

महाराष्ट्रातून धावणाऱ्या &#039;या&#039; वंदे भारत एक्स्प्रेसबाबत मोठी अपडेट, 7 शहरांना होणार फायदा!

महाराष्ट्रातून धावणाऱ्या 'या' वंदे भारत एक्स्प्रेसबाबत मोठी अपडेट, 7 शहरांना होणार फायदा!

महाराष्ट्रातून धावणाऱ्या 'या' वंदे भारत एक्स्प्रेसबाबत मोठी अपडेट, 7 शहरांना होणार फायदा! 8
भारत- चीन सीमेवर कुठे असणार &#039;ऑल-वुमन&#039; बॉर्डर पोस्ट? रणरागिणींवर मोठी जबाबदारी

भारत- चीन सीमेवर कुठे असणार 'ऑल-वुमन' बॉर्डर पोस्ट? रणरागिणींवर मोठी जबाबदारी

भारत- चीन सीमेवर कुठे असणार 'ऑल-वुमन' बॉर्डर पोस्ट? रणरागिणींवर मोठी जबाबदारी 9
नेहा कक्कडच्या कपड्यांवरून नेटकरी भडकले; चाहत्यांनी केलं ट्रोल, पाहा फोटो

नेहा कक्कडच्या कपड्यांवरून नेटकरी भडकले; चाहत्यांनी केलं ट्रोल, पाहा फोटो

नेहा कक्कडच्या कपड्यांवरून नेटकरी भडकले; चाहत्यांनी केलं ट्रोल, पाहा फोटो 8
भर थंडीत पलक तिवारीने शेअर केला बिकिनी लूक, फोटोंनी वेधलं चाहत्यांचं लक्ष

भर थंडीत पलक तिवारीने शेअर केला बिकिनी लूक, फोटोंनी वेधलं चाहत्यांचं लक्ष

भर थंडीत पलक तिवारीने शेअर केला बिकिनी लूक, फोटोंनी वेधलं चाहत्यांचं लक्ष 8