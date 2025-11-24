English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Dharmendra Family:धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबात कोणाचं शिक्षण कमी, कोणाकडे ऑक्सफर्ड पदवी? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Dharmendra Family Education: धर्मेंद्र यांनी 60 च्या दशकात बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि आज त्यांची तिसरी पिढीदेखील बॉलिवूडमध्ये आहे. धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबात अनेक प्रतिभावान व्यक्ती आहेत.

Pravin Dabholkar | Nov 24, 2025, 03:39 PM IST
Dharmendra Family:धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबात कोणाचं शिक्षण कमी, कोणाकडे ऑक्सफर्ड पदवी? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Dharmendra Family Members education Marathi News

Dharmendra Family Education: बॉलिवूडमध्ये अशी काही कुटुंब आहेत जी नेहमीच चर्चेत असतात. यापैकी एक म्हणजे धर्मेंद्र यांचे कुटुंब. बच्चन, कपूर आणि खान यांच्याप्रमाणेच देओल कुटुंब हे या यादीत एक प्रमुख नाव आहे.

तिसरी पिढीदेखील बॉलिवूडमध्ये

Dharmendra Family Members education Marathi News

धर्मेंद्र यांनी 60 च्या दशकात बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि आज त्यांची तिसरी पिढीदेखील बॉलिवूडमध्ये आहे. धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबात अनेक प्रतिभावान व्यक्ती आहेत. 

प्रत्येक सदस्य किती शिकलाय?

Dharmendra Family Members education Marathi News

धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबात काहीजण दहावी उत्तीर्ण आहेत, तर काहींनी ऑक्सफर्डमध्ये शिक्षण घेतले आहे. धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्य किती शिकलेयत? जाणून घेऊया.

धर्मेंद्र

Dharmendra Family Members education Marathi News

धर्मेंद्र यांनी बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलंय. धर्मेंद्र यांची शिक्षणापेक्षा चित्रपटांमध्ये रस जास्त होता. परिणामी त्यांनी फार कमी वेळात चित्रपट जगात प्रवेश केला आणि नंतर पुढील शिक्षण सोडले. धर्मेंद्र यांनी पंजाबमधील लुधियाना येथील सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लालटन कलान येथे शिक्षण घेतले. त्यांनी पंजाबमधील फगवाडा येथील आरजी रामगढिया कॉलेजमधून बारावी पूर्ण केली.

सनी देओल

Dharmendra Family Members education Marathi News

धर्मेंद्रचा मोठा मुलगा सनी देओलने मुंबईतील रामनिरंजन आनंदीलाल पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्समध्ये शिक्षण घेतले. त्याने अनेक हिट चित्रपट दिले आहेत.

बॉबी देओल

Dharmendra Family Members education Marathi News

बॉबी देओलने मुंबईतील जमनाबाई नरसी स्कूलमध्ये शालेय शिक्षण पूर्ण केले. पुढील शिक्षणासाठी बॉबी देओल राजस्थानमधील अजमेर येथील मेयो कॉलेजमध्ये गेला. त्यानंतर त्याने मुंबईतील मिठीबाई कॉलेजमधून पदवी प्राप्त केली.

हेमा मालिनी

Dharmendra Family Members education Marathi News

प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्यांना नृत्याचाही अनुभव आहे. हेमा मालिनी भरतनाट्यम, कुचीपुडी आणि ओडिसी सारख्या शास्त्रीय नृत्य प्रकारांमध्ये पारंगत आहेत.

ईशा देओल

Dharmendra Family Members education Marathi News

धर्मेंद्रच्या मुलींबद्दल बोलायचे झाले तर, ईशा देओलने जमनाबाई नरसी स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. त्यानंतर तिने इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून मीडिया आर्ट्स आणि संगणक तंत्रज्ञानात पदव्युत्तर पदवी मिळवली. ती एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना देखील आहे.

अहाना देओल

Dharmendra Family Members education Marathi News

धर्मेंद्र यांची धाकटी मुलगी अहाना हिने मिठीबाई कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले. ती तिची आई आणि बहीण ईशा देओल सारखीच नृत्य करते. अहानाने ओडिसी नृत्याचा एक विशेष अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे.

