Dharmendra Family Tree : 2 पत्नी, 13 नातवंड, धर्मेंद्र यांना 4 नाही तर इतकी मुलं...; भलं मोठं कुटुंब असलेल्या अभिनेत्याची संपत्ती किती?
Dharmendra Net Worth : धर्मेंद्र हे त्यांच्या व्यावसायिक आयुष्याइतकेच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत असतात. सुपरस्टार धर्मेंद्र यांची क्रेझ किती होती हे काही वेगळं सांगायची गरज नाही. धर्मेंद्र यांना किती मुलं आहे याबद्दल अनेकांना माहिती नाही. तर भलं मोठं कुटुंब असलेल्या अभिनेता धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांच्यामध्ये कोण सर्वाधिक श्रीमंत आहे.
Neha Choudhary | Nov 11, 2025, 10:37 AM IST
