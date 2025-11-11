English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dharmendra Family Tree : 2 पत्नी, 13 नातवंड, धर्मेंद्र यांना 4 नाही तर इतकी मुलं...; भलं मोठं कुटुंब असलेल्या अभिनेत्याची संपत्ती किती?

Dharmendra Net Worth : धर्मेंद्र हे त्यांच्या व्यावसायिक आयुष्याइतकेच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत असतात. सुपरस्टार धर्मेंद्र यांची क्रेझ किती होती हे काही वेगळं सांगायची गरज नाही. धर्मेंद्र यांना किती मुलं आहे याबद्दल अनेकांना माहिती नाही. तर भलं मोठं कुटुंब असलेल्या अभिनेता धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांच्यामध्ये कोण सर्वाधिक श्रीमंत आहे. 

Neha Choudhary | Nov 11, 2025, 10:37 AM IST
बॉलिवूडचे हीमॅन म्हटले जाणारे धर्मेंद्र हे अशा अभिनेत्यांपैकी एक आहेत ज्यांनी आपल्या दमदार अभिनयाने लोकांच्या मनावर अधिराज्य केले. आपल्या प्रत्येक भूमिकेने त्यांनी चाहत्यांच्या मनावर अमिट छाप सोडली आहे.

8 डिसेंबर 1985 साली धर्मेंद्र यांचा जन्म झाला पण त्यांचं खरं नाव धरम सिंग देओल आहे. 1960 मध्ये दिल भी तेरा हम भी तेरे या सिनेमातून त्यांनी करिअरला सुरुवात केली. एवढंच नाही तर 1970 मध्ये अभिनेत्याला जगातील सर्वात देखणा पुरुषाचा पुरस्कार मिळाला. 

हे तर साऱ्यांनाच माहितीय की धर्मेंद्र यांचं पहिलं लग्न प्रकाश कौर यांच्याशी झालं. धर्मेंद्र यांचं पहिलं लग्न हे अरेंज मॅरेज होतं. 1954 मध्ये, वयाच्या 19 व्या वर्षी त्यांनी प्रकाश कौरशी लग्न केलं.     

मात्र नंतर त्यांच्या आयुष्यात हेमा मालिनी आल्यात. त्यांच्याशी लग्न करण्यासाठी धर्मेंद्र यांनी धर्म परिवर्तन करुन मुस्लिम धर्म स्वीकारला. प्रकाश कौरशी घटस्फोट न घेता, बॉलिवूडच्या 'ही-मॅन'ने 1980 मध्ये हेमा मालिनीशी लग्न केलं. हेमा मालिनी या धर्मेंद्रपेक्षा 13 वर्ष लहान आहेत.   

धर्मेंद्र यांना पहिल्या बायकोपासून दोन मुलं आणि हेमा मालिनीपासून दोन मुली आहे असं सगळ्यांना वाटतं. पण आम्ही तुम्हाला सांगतो की, धर्मेंद्र यांना सनी देओल आणि बॉबी देओल यांच्या आधी दोन मुली आहेत. 

हो, धर्मेंद्र यांना पहिल्या पत्नीपासून दोन मुली आहेत. विजेता आणि अजेता असं त्यांची नावं असून त्या झगमगत्या दुनियेपासून फार लांब आहे. या दोघी कॅलिफोर्नियामध्ये राहतात.    

धर्मेंद्र आजोबाही आहेत. बॉबी आणि सनी यांना प्रत्येकी दोन मुलं आहेत. तर स्टार धर्मेंद्र मुलगी ईशाची दोन मुलं, आहनाची तीन मुलं, मुलगी विजेता आणि अजेता यांनाही दोन- दोन मुलं आहेत. यानुसार धर्मेंद्र यांनी एकूण 13 नातवंड आहेत. तीन जावई आणि दोन सुना आहेत. ईशा देओल हिचा घटस्फोट झाला आहे. 

ही-मॅन म्हणून त्यांचा स्टारडम इतका होता की ते एकाच वर्षात नऊ सुपरहिट चित्रपट देणारे पहिले अभिनेते ठरले. त्यांच्या संपूर्ण चित्रपट कारकिर्दीत धर्मेंद्र यांनी 300 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं आणि त्यांनी कोट्यवधींची कमाई केलीय. 

त्यांनी कधीकाळी पहिल्या सिनेमासाी केवळ 51 रुपये मानधन घेतलं होतं. धर्मेद्र यांच्याकडे बंगले, महागड्या गाड्या, फार्महाऊसेस आहेत. त्यांच्या बंगल्यांची किंमत जवळपास 150 कोटींहून अधिक आहे.

रिअल इस्टेट, पाककला, आतिथ्य, मुंबईत 17 कोटी रुपयांची मालमत्ता आणि रेस्टॉरंट व्यवसाय यासारख्या इतर उपक्रमांमध्ये त्यांचे पैसे गुंतवले आहेत.

अहवालांनुसार, त्यांनी ₹450 कोटींची एकूण संपत्ती जमवली आहे. त्यांच्याकडे असंख्य मालमत्ता आहेत. पण असे असूनही, ते त्यांच्या फार्महाऊसवर त्यांच्या पहिल्या पत्नीसोबत राहतात. धर्मेंद्र वारंवार त्यांच्या फार्महाऊसवरून व्हिडिओ आणि फोटो पोस्ट करतात.

अभिनेत्याची दुसरी पत्नी आणि अभिनेत्री हेमा मालिनी यांच्याबद्दल बोलायचे झाले तर, त्या सध्या राजकारणात व्यस्त आहेत. धर्मेंद्रप्रमाणेच हेमा देखील कोट्यवधींच्या मालक आहेत आणि 2024 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांची एकूण मालमत्ता 129 कोटींच्या घरात आहे. 

