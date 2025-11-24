English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Dharmendra Numerology: जन्मतारखेतच दडलंय धर्मेंद्र यांच्या धाडसी व्यक्तिमत्त्वाचे रहस्य, 10 खास गोष्टी!

Dharmendra Numerology Prediction: अशा मूलांक लोकांबद्दल जाणून घेऊया ज्यांचे व्यक्तिमत्व खूप धाडसी आहे. विशेष म्हणजे धर्मेंद्र यांचाही मूलांक क्रमांक हाच होता.

Pravin Dabholkar | Nov 24, 2025, 05:12 PM IST
twitter
1/11

Dharmendra Numerology: जन्मतारखेतच दडलंय धर्मेंद्र यांच्या धाडसी व्यक्तिमत्त्वाचे रहस्य, 10 खास गोष्टी!

Dharmendra Numerology Prediction 8 Mulank Bhavishya Marathi News

Dharmendra Numerology Prediction: प्रत्येक व्यक्तीचे एक वेगळे वर्तन असते. हे वर्तन त्यांच्या मूलांक क्रमांकावर देखील अवलंबून असते. 

twitter
2/11

व्यक्तिमत्व खूप धाडसी

Dharmendra Numerology Prediction 8 Mulank Bhavishya Marathi News

आज अशा मूलांक लोकांबद्दल जाणून घेऊया ज्यांचे व्यक्तिमत्व खूप धाडसी आहे. विशेष म्हणजे धर्मेंद्र यांचाही मूलांक क्रमांक हाच होता.

twitter
3/11

ज्येष्ठ अभिनेत्याचे निधन

Dharmendra Numerology Prediction 8 Mulank Bhavishya Marathi News

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचे 24 नोव्हेंबर रोजी वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांचा जन्म 8 डिसेंबर 1935 रोजी पंजाबमध्ये झाला. याचा अर्थ त्यांचा जन्म क्रमांक 8 आहे.

twitter
4/11

8 व्या क्रमांकाचे लोक कसे असतात?

Dharmendra Numerology Prediction 8 Mulank Bhavishya Marathi News

8 अंक असलेल्या लोकांचे व्यक्तिमत्व खूप धाडसी असते. जर एखाद्या व्यक्तीचा जन्म 8,17,26 रोजी झाला असेल तर त्यांचा मुलांक 8 आहे.

twitter
5/11

शनिदेवाचे राज्य

Dharmendra Numerology Prediction 8 Mulank Bhavishya Marathi News

8 अंकाचे लोक गंभीर, मेहनती, निष्पक्ष आणि अंतर्मुखी असल्याचे म्हटले जाते. त्यांच्यावर शनि देवाचे राज्य असते. असे असले तरी ते स्वभावाने खूप सरळ असतात.

twitter
6/11

यश वयाच्या 30 व्या वर्षानंतर

Dharmendra Numerology Prediction 8 Mulank Bhavishya Marathi News

शनि ग्रहाच्या प्रभावामुळे त्यांना जीवनात संघर्षांचा सामना करावा लागतो, परंतु बहुतेकदा वयाच्या 30 व्या वर्षानंतर त्यांना यश मिळते.

twitter
7/11

राग नाकावर राहतो

Dharmendra Numerology Prediction 8 Mulank Bhavishya Marathi News

8 क्रमांकाच्या लोकांचा राग अत्यंत धोकादायक असतो. जेव्हा ते तुमच्याशी प्रेमाने बोलतात तेव्हा ते तुमच्यासाठी काहीही करण्यास तयार असतात, परंतु एकदा त्यांना राग आला की त्यांचा राग वाढू शकतो.

twitter
8/11

नेतृत्वगुण

Dharmendra Numerology Prediction 8 Mulank Bhavishya Marathi News

त्यांचे वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे नेतृत्वगुण. 8 मुलांक असलेले लोक चांगले नेते बनतात कारण ते निर्णय घेण्यास सक्षम असतात आणि इतरांना प्रेरणा देण्याची क्षमता त्यांच्यात असते. ते खूप जबाबदारीने काम करतात.

twitter
9/11

जबाबदारीची भावना

Dharmendra Numerology Prediction 8 Mulank Bhavishya Marathi News

या लोकांमध्ये जबाबदारीची तीव्र भावना असते. ते त्यांच्या कामाबद्दल जबाबदार असतात आणि त्यांची कामे वेळेवर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात.

twitter
10/11

प्रामाणिकपणा

Dharmendra Numerology Prediction 8 Mulank Bhavishya Marathi News

त्यांच्यात सचोटीचा गुण आहे. त्यांना नेहमीच बरोबर आणि चूक यातील फरक माहित असतो. त्यांची प्रामाणिकता आणि सचोटीची प्रशंसा केली जाते. ते कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्या मूल्यांशी आणि तत्त्वांशी कधीही तडजोड करत नाहीत.

twitter
11/11

8 मुलांकाच्या प्रसिद्ध व्यक्ती

Dharmendra Numerology Prediction 8 Mulank Bhavishya Marathi News

बॉलिवूड अभिनेता धर्मेंद्र यांच्याव्यतिरिक्त, प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शीख धर्मगुरू गुरु नानक देव यांचाही मूळ क्रमांक 8 आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

स्मृती मंधानाचे वडील 'श्रीनिवास' कोण आहेत? मुलीला चॅम्पियन बनवण्यात मोठा वाटा

पुढील अल्बम

स्मृती मंधानाचे वडील &#039;श्रीनिवास&#039; कोण आहेत? मुलीला चॅम्पियन बनवण्यात मोठा वाटा

स्मृती मंधानाचे वडील 'श्रीनिवास' कोण आहेत? मुलीला चॅम्पियन बनवण्यात मोठा वाटा

स्मृती मंधानाचे वडील 'श्रीनिवास' कोण आहेत? मुलीला चॅम्पियन बनवण्यात मोठा वाटा 8
Dharmendra Family: धर्मेंद्र यांच्या 2 मुली ज्या कधीच जगासमोर आल्या नाहीत! फोटोंमध्येही न दिसणाऱ्या मुली आहेत कुठे?

Dharmendra Family: धर्मेंद्र यांच्या 2 मुली ज्या कधीच जगासमोर आल्या नाहीत! फोटोंमध्येही न दिसणाऱ्या मुली आहेत कुठे?

Dharmendra Family: धर्मेंद्र यांच्या 2 मुली ज्या कधीच जगासमोर आल्या नाहीत! फोटोंमध्येही न दिसणाऱ्या मुली आहेत कुठे? 9
Dharmendra Family:धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबात कोणाचं शिक्षण कमी, कोणाकडे ऑक्सफर्ड पदवी? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Dharmendra Family:धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबात कोणाचं शिक्षण कमी, कोणाकडे ऑक्सफर्ड पदवी? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Dharmendra Family:धर्मेंद्र यांच्या कुटुंबात कोणाचं शिक्षण कमी, कोणाकडे ऑक्सफर्ड पदवी? जाणून वाटेल आश्चर्य! 9
Mystery: 10 वर्षांपर्यंत बेपत्ता होतं Air India चं विमान; कुठे आणि कसं सापडलं, पाहून डोकं चक्रावून जाईल!

Mystery: 10 वर्षांपर्यंत बेपत्ता होतं Air India चं विमान; कुठे आणि कसं सापडलं, पाहून डोकं चक्रावून जाईल!

Mystery: 10 वर्षांपर्यंत बेपत्ता होतं Air India चं विमान; कुठे आणि कसं सापडलं, पाहून डोकं चक्रावून जाईल! 8