भारतीय उद्योगपती धीरूभाई अंबानी यांनी कसे उभारले रिलायन्सचे साम्राज्य? "300 रुपये पगारापासून सुरूवात केली अन्..."

Dhirubhai Ambani Birthday: 28 डिसेंबर रोजी जगभरात ख्याती असलेले भारतीय उद्योगपती धीरूभाई यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या संघर्षमयी जीवनाबाबत जाणून घेऊया.   

Dec 27, 2025, 07:14 PM IST
Dhirubhai Ambani Birthday: 28 डिसेंबर रोजी जगभरात ख्याती असलेले भारतीय उद्योगपती धीरूभाई यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या संघर्षमयी जीवनाबाबत जाणून घेऊया. 

 

एक प्रभावशाली आणि प्रेरणादायक व्यक्तिमत्व असलेले भारतीय उद्योगपती म्हणजे धीरूभाई अंबानी, ज्यांची जगभरात ख्याती आहे. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने आज त्यांच्या जीवनसंघर्षाची कथा जाणून घेऊया.   

धीरूभाई अंबानी, ज्यांनी देशाला तब्बल 20,66,949.87 रूपयांचे बाजारमूल्य असलेली सर्वात मौल्यवान रिलायन्स कंपनी इंडस्ट्री दिली. एवढ्या मोठ्या कंपनीचे संस्थापक असलेल्या धीरूभाई अंबानी यांना वयाच्या अवघ्या 17 व्या वर्षापासून संघर्ष करावा लागला.   

त्यांचा जन्म 28 डिसेंबर 1932 रोजी गुजरातमध्ये झाला. त्यांचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत होते. या सर्व अडचणींवर मात करत त्यांनी एकट्याने स्वबळावर रिलायन्स कंपनीची स्थापना केली.   

धीरूबाई अंबानी यांचे वडील एक सामान्य शिक्षक होते आणि आई गृहिणी होती. ते त्याच्या पाच भावंडांसह दोन खोली असलेल्या घरात राहत होते. लहानपणापासूनच घराची जबाबदारी अंगावर पडल्यामुळे त्यांना दहावीच्या पुढचे शिक्षण घेणे शक्य झाले नाही.   

नंतर पैसे कमावण्यासाठी फळे आणि पकोडे विकण्यास सुरूवात केली. यातून त्यांना फारसा नफा झाला नाही तेव्हा ते 1948 मध्ये त्यांचे मोठे भाऊ रमणिकलाल यांच्यासह येमेनमधील अदन शहरात गेले. तिथे त्यांनी एका पेट्रोल पंपावर दर महिना 300 रूपये पगाराची नोकरी केली.   

सहा वर्षे येमेनमध्ये राहिल्यानंतर खिशात 500 रूपये घेऊन 1954 मध्ये ते भारतात परतले आणि तेच 500 रूपये घेऊन त्यांनी व्यवसाय क्षेत्रात प्रवेश केला. मुंबईत गेल्यानंतर देशातील पॉलिस्टर आणि मसाल्यांची मोठी मागणी लक्षात घेता त्यांनी सर्वप्रथम मसाल्यांचा व्यवसाय सुरू केला.   

यानंतर त्यांनी त्यांचा चुलत भाऊ चंपकलाल दिमाणी यांच्या मदतीने रिलायन्स कमर्शियल कॉर्पोरेशन सुरू करण्यासाठी,  एका लहान भाड्याच्या खोलीचे रूपांतर कार्यालयात केले. मुंबईसह इतर देशांमध्येही मसाले विकण्यास सुरूवात केली.   

मसाल्यांच्या व्यवसायानंतर त्यांनी 1966 मध्ये कापड अहमदाबाद येथे कारड गिरणी सुरू केली, जिथून त्यांनी पॉलिस्टर निर्यात करण्यास सुरूवात केली. या गिरणीचे नाव त्यांनी रिलायन्स टेक्सटाईल्स असे ठेवले. यानंतर त्यांनी विमल हा पहिला ब्रँड लाँच केला. पुढे हळूहळू त्यांचा व्यवसाय वाढवत प्लास्टिक, मॅग्नेशियम, पेट्रोकेमिकल्स आणि वीज निर्मितीचाही व्यवसाय करण्यास सुरूवात केली.   

यानंतर 1985 मध्ये त्यांनी रिलायन्स टेक्सटाईल्सचे नाव बदलून रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड असे ठेवले. 1991 मध्ये त्यांनी गुजरातमध्ये पहिला पेट्रोकेमिकल प्लांट बांधला. याशिवाय गुजरातमध्ये 1998 मध्ये गुजरातमधील जामनगर येथे जगातील सर्वात मोठी रिफायनरी उभारली.   

एवढे सगळे साम्राज्य उभारल्यानंतर 6 जुलै 2002 मध्ये त्यांचे निधन झाले. निधनानंतर त्यांच्या या औद्योगिक साम्राज्याची जबाबदारी त्यांचे दोन पुत्र मुकेश अंबानी आणि अनिल अंबानी यांच्यावर आहे.   

