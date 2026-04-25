English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
संसार गुंडाळत रिक्षाचालकांनी धरली परतीची वाट; मुंबई आग्रा महामार्गावर महाराष्ट्र सोडणाऱ्यांची गर्दी

Maharashtra Riksha Driver Protest: मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरून अनेकांनी धरली महाराष्ट्राबाहेरची वाट. कुटुंबासह परतीच्या वाटेवर निघाले रिक्षाचालक. मुंबई आग्रा महामार्गावर गर्दी.   

Sayali Patil | Apr 25, 2026, 08:38 AM IST
twitter
1/8

प्रवाशांशी संवाद

प्रशांत परदेशी, झी मीडिया, धुळे : (Maharashtra Riksha Driver Protest)  राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी मराठी भाषेचं महत्त्व अधोरेखित करत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या दिशेने पाऊल टाकलं. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 मधील नियम 4, 78 आणि 85 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला.  (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)  

twitter
2/8

मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान

नव्या प्रस्तावाअंतर्गत वाहनचालकांसाठी मराठी भाषेचं व्यवहारिक ज्ञान (‘वर्किंग नॉलेज’) अनिवार्य करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी (Authorization) देताना मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासले जाणार आहे.  (छाया सौजन्य- AI)  

twitter
3/8

अतिरिक्त अटी

मीटर असलेल्या मोटार कॅब वाहनांसाठी परवान्यांच्या अतिरिक्त अटींमध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात येणार आहे. मात्र तरीसुद्धा मराठी भाषेच्या सक्तीमुळे परप्रांतीय रिक्षाचालकांनी आता मुंबई आणि पर्यायानं महाराष्ट्र सोडण्याची वाट धरल्याचं वास्तव आहे.  (छाया सौजन्य- AI)

twitter
4/8

मराठी भाषेचा नियम

संसाराच्या गाड्यासह असंख्य रिक्षाचालक उत्तर प्रदेश-बिहारच्या वाटेवर, मूळ गावी निघाले आहेत. मुंबई आग्रा महामार्गावरती अशा रिक्षा चालकांची संख्या मोठ्य़ा प्रमाणात वाढली आहे. 1 मे पासून रिक्षा परवान्यासाठी मराठी भाषेचा नियम लागू होत असून, परप्रांतीय रिक्षाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.  (छाया सौजन्य- AI)  

twitter
5/8

मराठी भाषेची सक्ती

मराठी भाषेच्या या सक्तीमुळे मुंबई, नालासोपारा आणि उपनगरांमधील हजारो परप्रांतीय रिक्षाचालक आता आपल्या मूळ राज्याकडे, म्हणजेच उत्तर प्रदेश आणि बिहारकडे परतू लागले आहेत.  (छाया सौजन्य- AI)

twitter
6/8

रिक्षाचालक

विशेष म्हणजे, हे सर्व रिक्षाचालक आपल्या कुटुंबासह आणि घरातील सर्व सामानासह स्वतःच्या रिक्षातूनच हा हजारो किलोमीटरचा प्रवास करत आहेत. सध्या मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरून दररोज शेकडो रिक्षा यूपी-बिहारकडे जाताना दिसत आहेत.  (छाया सौजन्य- AI)  

twitter
7/8

चालक मार्गस्थ

प्रवासात खाण्यासाठी सोबत बेकरीचे पदार्थ आणि पाणी घेऊन हे चालक मार्गस्थ झाले आहेत. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे परवाना रद्द होण्याची भीती या चालकांना सतावत आहे.  (छाया सौजन्य- AI)  

twitter
8/8

कर्ज काढून रिक्षा आणि परवाने घेतले

अनेकांनी कर्ज काढून रिक्षा आणि परवाने घेतले आहेत, त्यामुळे आता रोजगार हिरावला गेल्याने जगायचे कसे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. 'आम्हाला मराठी भाषा शिकण्यासाठी सरकारने किमान काही महिन्यांचा वेळ द्यावा, एकदम परवाने रद्द करू नयेत', अशी विनंती रिक्षाचालकांनी केली आहे. (छाया सौजन्य- AI)

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

