Dhulivandan Wishes in Marathi: गुलाल उधळूया, आनंद वाटूया; धुलिवंदननिमित्त खास मराठीतून शुभेच्छा, व्हॉट्सॲप, फेसबुकवरही ठेवा
Happy Holi Dhulivandan 2026 Wishes Quotes Messages Marathi: होलिका दहन झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी येणारा रंगांचा सण म्हणजे 'धुलिवंदन'. यंदा धुलिवंदनाला 3 मार्चला चंद्रग्रहणाची सावली असल्याने हा सण काही ठिकाणी 3 मार्चला तर काही ठिकाणी 4 मार्चला साजरा करण्यात येणार आहे. हा सण केवळ एकमेकांवर रंग उधळण्याचा नाही, तर आयुष्यातील नैराश्य झटकून नव्या उत्साहाने आणि रंगाने आयुष्य भरून काढण्याचा आहे. आपल्या मित्र-मैत्रिणींना आणि नातेवाईकांना या सणाच्या खास मराठीतून शुभेच्छा द्या.