Marathi News
  • Dhulivandan Wishes in Marathi: गुलाल उधळूया, आनंद वाटूया; धुलिवंदननिमित्त खास मराठीतून शुभेच्छा, व्हॉट्सॲप, फेसबुकवरही ठेवा

Dhulivandan Wishes in Marathi: गुलाल उधळूया, आनंद वाटूया; धुलिवंदननिमित्त खास मराठीतून शुभेच्छा, व्हॉट्सॲप, फेसबुकवरही ठेवा

Happy Holi Dhulivandan 2026 Wishes Quotes Messages Marathi: होलिका दहन झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी येणारा रंगांचा सण म्हणजे 'धुलिवंदन'. यंदा धुलिवंदनाला 3 मार्चला चंद्रग्रहणाची सावली असल्याने हा सण काही ठिकाणी 3 मार्चला तर काही ठिकाणी 4 मार्चला साजरा करण्यात येणार आहे. हा सण केवळ एकमेकांवर रंग उधळण्याचा नाही, तर आयुष्यातील नैराश्य झटकून नव्या उत्साहाने आणि रंगाने आयुष्य भरून काढण्याचा आहे. आपल्या मित्र-मैत्रिणींना आणि नातेवाईकांना या सणाच्या खास मराठीतून शुभेच्छा द्या. 

Neha Choudhary | Mar 02, 2026, 02:46 PM IST
एकमेकांवरील राग विसरूया, प्रेमाचे रंग एकमेकांवर उधळूया. धुलिवंदनाच्या शुभेच्छा!

रंगांच्या पिचकारीतून आनंदाचा वर्षाव होवो, धुलिवंदन तुमच्यासाठी मंगलमयी ठरो!

प्रेमाचा लाल, सुखाचा पिवळा आणि शांततेचा निळा... हे सर्व रंग तुमच्या आयुष्यात येवोत. धुलिवंदनाच्या शुभेच्छा!  

गुलाल उधळूया, आनंद वाटूया, एकमेकांना रंगात न्हाऊ घालूया. शुभ धुलिवंदन!

रंगात रंगूया, आनंदाने न्हाऊया, आज धुलिवंदनाचा सण जोशात साजरा करूया!

मनातील द्वेष जळून जावो, प्रेमाचा रंग चहूबाजूला पसरू दे. धुलिवंदनाच्या शुभेच्छा!

