Dhurandhar Box Office Collection: बॉक्स ऑफिसवर धुरंधरचा 'गदर'; जवान-पठाणचा मोडला रेकॉर्ड; 400 कोटींचा आकडा गाठणार?

Dhurandhar 2 Box Office Day 2 Live: धुरंधर 2 ने रिलीज झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी इतिहास रचला आहे. दुसऱ्या दिवशीही चित्रपट तुफान कामगिरी करत आहे   

Shivraj Yadav | Mar 20, 2026, 02:33 PM IST
Dhurandhar 2 Box Office Day 2: आदित्य धरने दिग्दर्शन केलेल्या चित्रपट 'धुरंधर: द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त सुरुवात केली आहे. चित्रपटाने पेड प्रीव्ह्यूमध्येच 43 कोटींची कमाई करत इतिहास रचला आहे. यानंतर आता रिलीज झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी चित्रपटाने बॉलिवूडमधील सर्वात मोठी ओपनिंग आपल्या नावे केली आहे.   

दुसऱ्या दिवशीही चित्रपटाला जबरदस्त प्रतिसाद मिळत असून कमाईचे नवे रेकॉर्ड रचत आहे.   

'धुरंधर 2' ने पहिल्या दिवशी किती कमाई केली?

'धुरंधर: द रिवेंज' ला बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त सुरुवात मिळाली आहे. चित्रपटाने रिलीज होण्याआधीच अनेक रेकॉर्ड आपल्या नावे केले आहेत. सैकनिल्कच्या आकड्यांनुसार, 'धुरंधर: द रिवेंज' ने रिलीजच्या पहिल्या दिवशी 102.55 कोटींची कमाई केली.   

याशिवाय पेड प्रीव्ह्यूमध्ये चित्रपटाने 43 कोटी कमावले आहेत. चित्रपटाच्या पेड प्रीव्ह्यू आणि पहिल्या दिवसाची कमाई मिळून एकूण 145.55 कोटींचा बिझनेस झाला आहे.   

दुसऱ्या दिवशी किती कमाई केली?

दुसऱ्या दिवशीही चित्रपट जवळपास प्रत्येक तासाल नोट छापत आहे. सैकनिल्कनुसार, 'धुरंधर 2' ने दुपारी 1 वाजेपर्यंत 19.81 कोटींची कमाई केली. दिवस संपेपर्यंत यामध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.   

'धुरंधर 2' च्या दुसऱ्या दिवशी दुपारी 12 वाजेपर्यंतची प्रेक्षक उपस्थिती 48 टक्के नोंदवली गेली आहे. सायंकाळच्या आणि रात्रीच्या शोदरम्यान हा आकडा आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.  

‘धुरंधर 2’ ओपनिंग विकेंडला इतिहास रचण्याची शक्यता

‘धुरंधर 2’ ला प्रेक्षकांकडून अत्यंत जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. सध्याचे कल पाहता, शनिवार आणि रविवारच्या सुट्ट्यांमध्ये हा चित्रपट एकच धुमाकूळ घालू शकतो, असे दिसून येत आहे.   

तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, हा चित्रपट आपल्या पहिल्याच आठवड्याच्या अखेरीस (opening weekend) 300 ते 400 कोटींचा टप्पा गाठू शकतो. 

Ashok Kharat: ‘तांत्रिक विधी’च्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शौषण; 100 हून अधिक व्हिडीओ,अशोक खरातची 'कुंडली' आली समोर!

Ashok Kharat: ‘तांत्रिक विधी’च्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शौषण; 100 हून अधिक व्हिडीओ,अशोक खरातची &#039;कुंडली&#039; आली समोर!

Ashok Kharat: ‘तांत्रिक विधी’च्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शौषण; 100 हून अधिक व्हिडीओ,अशोक खरातची 'कुंडली' आली समोर!

Ashok Kharat: ‘तांत्रिक विधी’च्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शौषण; 100 हून अधिक व्हिडीओ,अशोक खरातची 'कुंडली' आली समोर! 9
ना विराट, ना ख्रिस गेल... &#039;या&#039; फलंदाजाने IPL मध्ये जिंकल्यात सर्वाधिक ऑरेंज कॅप, पाहा लिस्ट

ना विराट, ना ख्रिस गेल... 'या' फलंदाजाने IPL मध्ये जिंकल्यात सर्वाधिक ऑरेंज कॅप, पाहा लिस्ट

ना विराट, ना ख्रिस गेल... 'या' फलंदाजाने IPL मध्ये जिंकल्यात सर्वाधिक ऑरेंज कॅप, पाहा लिस्ट 8
Technological Tips: मेसेज खरा की फ्रॉड? SMS च्या शेवटी येणाऱ्या अक्षरांवरून कसं ओळखणार?

Technological Tips: मेसेज खरा की फ्रॉड? SMS च्या शेवटी येणाऱ्या अक्षरांवरून कसं ओळखणार?

Technological Tips: मेसेज खरा की फ्रॉड? SMS च्या शेवटी येणाऱ्या अक्षरांवरून कसं ओळखणार? 8
Photos : चाकणकर, तंत्रमंत्र आणि कापलेलं बोट; सोमवती अमावस्येला नेमकं काय घडलं?

Photos : चाकणकर, तंत्रमंत्र आणि कापलेलं बोट; सोमवती अमावस्येला नेमकं काय घडलं?

Photos : चाकणकर, तंत्रमंत्र आणि कापलेलं बोट; सोमवती अमावस्येला नेमकं काय घडलं? 8