धुरंधरला तगडी टक्कर! 'या' एका चित्रपटाने सगळा बिझनेस केला ठप्प, लाख रुपयातच गल्ला बंद

बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरलेल्या धुरंदर चित्रपटाचा पुढील भाग 'धुरंधर 2' 19 फेब्रुवारीला चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे.   

Shivraj Yadav | Mar 19, 2026, 10:13 PM IST
धुरंदर अपेक्षेप्रमाणे हिंदी व्हर्जनमध्ये रेकॉर्डब्रेक कमाई करत आहे. मात्र दक्षिणेकडे चित्रपटाची कमाई फारच कमी आहे.  

पवन कल्याणचा 'उस्ताद भगत सिंग' धुरंदरला तगडी टक्कर देत आहे.   

'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) चित्रपटाशी टक्कर असूनही, दाक्षिणात्य स्टार पवन कल्याणच्या 'उस्ताद भगत सिंग' (Ustaad Bhagat Singh) या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी केली आहे. हा चित्रपट दक्षिण पट्ट्यात (South belt) प्रचंड कमाई करत असून, त्याने 'धुरंधर २' च्या कमाईला मोठा धक्का दिला आहे.  

'उस्ताद भगत सिंग' बॉक्स ऑफिस कमाई

तेलुगू भाषेत प्रदर्शित झालेल्या 'उस्ताद भगत सिंग' या चित्रपटाने, दुपारी ४ वाजेपर्यंतच 14 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. दरम्यान, 'धुरंधर २' हा चित्रपटही तेलुगूमध्ये प्रदर्शित झाला असला, तरी दक्षिण भारतातील त्याची कमाई अत्यंत कमी आहे. दुपारी 4 वाजेपर्यंत, 'धुरंधर 2' च्या तेलुगू व्हर्जनला केवळ 1.21 कोटींची कमाई करता आली.  

दुपारी 4  वाजेपर्यंत, 'धुरंधर 2' च्या कन्नड व्हर्जनने 6 लाख, मल्याळम व्हर्जनने 3 लाख, तमिळ व्हर्जनने 60 लाख आणि तेलुगू व्हर्जनने 1.21 कोटींची कमाई केली होती.   

हैदराबादमध्ये सध्या 'उस्ताद भगत सिंग' या चित्रपटाचे 754  शो सुरू आहेत. Sacnilk च्या माहितीनुसार, सकाळच्या शोमध्ये चित्रपटाला 82 टक्के प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान, हैदराबादमध्ये 'धुरंधर' (तेलुगू 2D) चे 83 शो सुरू असून, 56 टक्के प्रतिसाद आहे.  

'धुरंधर 2' मुळे तेलुगू प्रेक्षक नाराज

'धुरंधर २' च्या बॉक्स ऑफिसवरील निराशाजनक कामगिरीचे मूळ कारण खुद्द चित्रपटाचे निर्मातेच आहेत. कारण त्यांना हा चित्रपट वेळेवर चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित करण्यात अपयश आले. सर्वप्रथम, 18 मार्च रोजी नियोजित असलेले 'पेड प्रीमियर' रद्द करण्यात आले; आणि त्यानंतर, आजही तेलुगू व्हर्जन प्रदर्शित झालं नाही.   

