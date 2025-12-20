English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'या' 5 सवयींनी 'धुरंधर'मधील सौम्या तंडनचं आयुष्यच बदललं; व्हिडीओ शेअर करत दिली माहिती

बॉक्स ऑफिस गाजवणाऱ्या धुरंधर चित्रपटामध्ये आभिनेत्री सौम्या टंडननेसुद्धा महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली आहे. ही अभिनेत्री बऱ्याच काळापासून इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असून ती 41 व्या वर्षीही खूप आकर्षक सुंदर दिसते. दरम्यान तिने स्वतःच तिच्या फिटनेस आणि सौदर्याचा फॉर्म्युला चाहत्यांसह शेअर केला.  

Dec 20, 2025, 11:06 AM IST
'धुरंधर' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. चित्रपटातील कलाकारांचाही जोरदार ट्रेंड चालला आहे, मग तो रहामान डकैतची भुमिका सकारणारा अक्षय खन्ना असो किंवा अभिनेत्री सारा अर्जुन. या चित्रपटातील अशीच एक लक्षणीय भूमिका म्हणजे रहमान डकैतच्या पत्नीची भूमिका, ही भूमिका सोम्या तंडनने हुबेहुब साकारली. तिच सर्वत्र कौतुक होत असताना एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे या व्हिडीओ मध्ये तिने स्वतःच तिच्या काही सवयींबद्दल सांगितले आहे.   

अभिनेत्रीने यापूर्वी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे आणि तिला टेलिव्हिजनवरही खूप पसंती मिळाली आहे. या अभिनेत्रीचे सौंदर्य इतके आकर्षक आहे की तिच्या वयाची कल्पना करणे कठीण आहे. ती तिच्या आयुष्यात पाच गोष्टी पाळते ज्यामुळे तिला निरोगी आणि स्वस्थ राहण्यास मदत होते. या सवयी तिने चाहत्यांनाही फॅलो करायला सांगित्या आहेत.    

गोड पदार्थ खाणे टाळा

अभिनेत्री सौम्या टंडन म्हणते की तिची प्राथमिक सवय गोड पदार्थ टाळणे आहे. कारण त्यांचे आरोग्याला कोणतेही फायदे नाहीत. म्हणून, साखर, मध किंवा गूळ टाळावे.

दुसरी सवय म्हणजे व्यायाम

सौम्या टंडन म्हणते की तुम्ही तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत व्यायामाचा समावेश नक्कीच करावा. काही काळ व्यायाम करून नंतर सोडून देऊ नका. तुम्हाला ते सातत्याने करावे लागेल. विशेषतः, तुम्ही वजन उचलले पाहिजे, महिलांनी हे नक्कीच करावे.

लिहिण्याची सवय लावा

अभिनेत्री म्हणते की तिसरी सवय म्हणजे गोष्टी लिहून ठेवणे. उदाहरणार्थ, जर तुमच्या मनात काही सकारात्मक आले तर ते लिहून ठेवा. जर तुमच्याकडे काही कल्पना असेल तर ती लिहून ठेवा. तुम्ही एखादं स्वप्न पाहिलं असेल ते देखील लिहा.

जर एखादी गोष्ट तुम्हाला त्रास देत असली तर ती सुद्धा लिहून ठेवा. हा स्वतःला व्यक्त करण्याचा एक मार्ग असल्याने याचा मानसिक आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो. 

वाचनाची सवय लावा

सौम्या टंडन म्हणते की वाचनाची सवय लावा. दररोज थोडेसे काहीतरी वाचा. ही सवय तुमचे व्यक्तिमत्व सुधारण्यास मदत करेल आणि जेव्हा तुम्ही वाचता तेव्हा तुम्हाला ज्ञान मिळते आणि बोलण्यासाठी खूप काही असते.

स्क्रीन टाइम कमी करा

आजकाल लोक फोन, लॅपटॉप आणि संगणकावर बराच वेळ घालवतात. यामुळे त्यांच्या डोळ्यांनाच नुकसान होत नाही तर मानसिक ताणही वाढतो आणि खराब पोश्चर आणि स्नायू दुखणे यासारख्या समस्या निर्माण होतात. अभिनेत्री म्हणते की "तुम्ही  झोपण्यापूर्वी किमान एक तास आधी स्क्रीनपासून दूर राहा, मग ते तुमचा फोन, लॅपटॉप, टीव्ही किंवा संगणक काहीही असो."

