'या' 5 सवयींनी 'धुरंधर'मधील सौम्या तंडनचं आयुष्यच बदललं; व्हिडीओ शेअर करत दिली माहिती
बॉक्स ऑफिस गाजवणाऱ्या धुरंधर चित्रपटामध्ये आभिनेत्री सौम्या टंडननेसुद्धा महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली आहे. ही अभिनेत्री बऱ्याच काळापासून इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असून ती 41 व्या वर्षीही खूप आकर्षक सुंदर दिसते. दरम्यान तिने स्वतःच तिच्या फिटनेस आणि सौदर्याचा फॉर्म्युला चाहत्यांसह शेअर केला.
'धुरंधर' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. चित्रपटातील कलाकारांचाही जोरदार ट्रेंड चालला आहे, मग तो रहामान डकैतची भुमिका सकारणारा अक्षय खन्ना असो किंवा अभिनेत्री सारा अर्जुन. या चित्रपटातील अशीच एक लक्षणीय भूमिका म्हणजे रहमान डकैतच्या पत्नीची भूमिका, ही भूमिका सोम्या तंडनने हुबेहुब साकारली. तिच सर्वत्र कौतुक होत असताना एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे या व्हिडीओ मध्ये तिने स्वतःच तिच्या काही सवयींबद्दल सांगितले आहे.
अभिनेत्रीने यापूर्वी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे आणि तिला टेलिव्हिजनवरही खूप पसंती मिळाली आहे. या अभिनेत्रीचे सौंदर्य इतके आकर्षक आहे की तिच्या वयाची कल्पना करणे कठीण आहे. ती तिच्या आयुष्यात पाच गोष्टी पाळते ज्यामुळे तिला निरोगी आणि स्वस्थ राहण्यास मदत होते. या सवयी तिने चाहत्यांनाही फॅलो करायला सांगित्या आहेत.
गोड पदार्थ खाणे टाळा
दुसरी सवय म्हणजे व्यायाम
लिहिण्याची सवय लावा
वाचनाची सवय लावा
