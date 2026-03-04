English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • माझ्यावर Rap* करण्याचा प्रयत्न झाला, धुरंधर फेम बॉलिवूड अभिनेत्रीने सांगितला घडलेला प्रसंग!

'माझ्यावर Rap* करण्याचा प्रयत्न झाला', 'धुरंधर' फेम बॉलिवूड अभिनेत्रीने सांगितला घडलेला प्रसंग!

Ayesha Khan On Rape : मला दररोज बलात्काराच्या धमक्या येतात आणि हे सर्व महिलांसाठी एक मोठी समस्या असल्याचे आयेशा म्हणाली.

Pravin Dabholkar | Mar 04, 2026, 03:32 PM IST
'माझ्यावर Rap* करण्याचा प्रयत्न झाला', 'धुरंधर' फेम बॉलिवूड अभिनेत्रीने सांगितला घडलेला प्रसंग!

Ayesha Khan reveals sexual violencee and attempt to rape

Ayesha Khan: बॉलिवूड अभिनेत्री आयशा खान बिग बॉस 17 आणि 'धुरंधर' चित्रपटामुळे लोकप्रिय झाली. ती नुकत्याच एका मोझो स्टोरी समिटमध्ये महिलांच्या सार्वजनिक जीवनातील आव्हानांबद्दल बोलली. तिने ऑनलाइन लैंगिकता, लैंगिक हिंसेच्या धमक्या आणि तिच्या आयुष्यातील बलात्काराच्या प्रयत्नाबद्दल धक्कादायक खुलासा केला.

दररोज धमक्या

Ayesha Khan reveals sexual violencee and attempt to rape

आयशा म्हणाली की, तिला दररोज बलात्काराच्या धमक्या येतात आणि हे सर्व महिलांसाठी एक मोठी समस्या आहे. या कार्यक्रमात तिने सांगितले की, सार्वजनिक जीवनात महिलांना नेहमीच अशा त्रासाचा सामना करावा लागतो आणि हे शतकानुशतके चालू आहे. तिच्या या खुलाशाने सर्वांना हादरवून सोडले आहे. 

ट्रोलिंग आणि ऑनलाइन त्रास

Ayesha Khan reveals sexual violencee and attempt to rape

'धुरंधर' चित्रपटातील 'शरारत' गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान आयशाने कबूल केले की, ती मासिक पाळीच्या काळात शूटिंग करत होती, ज्यामुळे तिला मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. तिने सांगितले की, हे फक्त एक उदाहरण आहे, पण वास्तविक वेदना खूप खोल आहे. सोशल मीडियावर तिच्या करिअरच्या सुरुवातीपासूनच ट्रोलिंग होत आहे.

शरीराबद्दल अश्लील कमेंट्स

Ayesha Khan reveals sexual violencee and attempt to rape

इंस्टाग्रामवर दररोज तिच्या शरीराबद्दल अश्लील कमेंट्स येतात. आयशा म्हणाली, "सामान्य टॉप घातला तरी लोकांना समस्या, स्कर्ट घातली तरी समस्या. पोस्ट करण्यापूर्वी काय घालावे याचा विचार करावा लागतो." अशा वातावरणात जगणे मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक आहे, आणि यामुळे तिचा स्वभावही प्रभावित होतो.

बलात्काराच्या धमक्या

Ayesha Khan reveals sexual violencee and attempt to rape

आयशाला विचारले गेले की, तिला ऑनलाइन बलात्काराच्या धमक्या येतात का? तिने उत्तर दिले, "हो, दररोज. मी आता फोन उघडून दाखवते." एक सार्वजनिक व्यक्ती म्हणून ती म्हणाली की, ही समस्या शतकानुशतके आहे आणि इंडस्ट्रीतील प्रत्येक स्त्रीला कधी ना कधी याचा सामना करावा लागतो. कमेंट्समध्ये असे लिहिले जाते की, लोकांना शक्ती मिळाली तर ते तिच्याशी सर्व काही करतील, जे तिला घाबरवते कारण हे लोक तिच्या आसपासच असू शकतात.

धमक्यांमुळे मनात भीती

Ayesha Khan reveals sexual violencee and attempt to rape

या धमक्या तिच्या मनात भीती निर्माण करतात आणि तिला सतर्क राहण्यास भाग पाडतात. विशेषतः सेटवर किंवा प्रवास करताना ही भीती वाढते. तिने सांगितले की, हे अनुभव तिच्या आयुष्यातील एक मोठी वेदना आहे आणि यामुळे ती सतर्क राहते. या खुलाशाने महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. 

स्पॉट बॉयच्या व्हॉइस नोट्स

Ayesha Khan reveals sexual violencee and attempt to rape

एका चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान, जिथे तिचे वडीलही हजर होते, आयशाने इंस्टाग्राम चेक केले आणि एका व्यक्तीकडून दीर्घकाळापासून येणाऱ्या व्हॉइस नोट्स पाहिल्या. तपास केल्यावर कळले की, तो व्यक्ती तिच्या सेटवरील स्पॉट बॉय होता. तिने तात्काळ वडील आणि प्रोडक्शन टीमला तक्रार केली, ज्यामुळे आरोपीवर कारवाई झाली.

बलात्काराचा प्रयत्न

Ayesha Khan reveals sexual violencee and attempt to rape

भावनिक होऊन आयशाने खुलासा केला की, "माझ्या आयुष्यात बलात्काराचा प्रयत्न झाला आहे. मी याबद्दल जास्त बोलू इच्छित नाही, पण कधीकधी जखम ताजी होते." ऑनलाइन धमक्या या जुन्या जखमांवर मीठ चोळतात, ज्यामुळे तिला पुन्हा तेच होईल अशी भीती वाटते.

