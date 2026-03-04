'माझ्यावर Rap* करण्याचा प्रयत्न झाला', 'धुरंधर' फेम बॉलिवूड अभिनेत्रीने सांगितला घडलेला प्रसंग!
Ayesha Khan On Rape : मला दररोज बलात्काराच्या धमक्या येतात आणि हे सर्व महिलांसाठी एक मोठी समस्या असल्याचे आयेशा म्हणाली.
Pravin Dabholkar | Mar 04, 2026, 03:32 PM IST
'माझ्यावर Rap* करण्याचा प्रयत्न झाला', 'धुरंधर' फेम बॉलिवूड अभिनेत्रीने सांगितला घडलेला प्रसंग!
दररोज धमक्या
ट्रोलिंग आणि ऑनलाइन त्रास
'धुरंधर' चित्रपटातील 'शरारत' गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान आयशाने कबूल केले की, ती मासिक पाळीच्या काळात शूटिंग करत होती, ज्यामुळे तिला मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. तिने सांगितले की, हे फक्त एक उदाहरण आहे, पण वास्तविक वेदना खूप खोल आहे. सोशल मीडियावर तिच्या करिअरच्या सुरुवातीपासूनच ट्रोलिंग होत आहे.
शरीराबद्दल अश्लील कमेंट्स
बलात्काराच्या धमक्या
आयशाला विचारले गेले की, तिला ऑनलाइन बलात्काराच्या धमक्या येतात का? तिने उत्तर दिले, "हो, दररोज. मी आता फोन उघडून दाखवते." एक सार्वजनिक व्यक्ती म्हणून ती म्हणाली की, ही समस्या शतकानुशतके आहे आणि इंडस्ट्रीतील प्रत्येक स्त्रीला कधी ना कधी याचा सामना करावा लागतो. कमेंट्समध्ये असे लिहिले जाते की, लोकांना शक्ती मिळाली तर ते तिच्याशी सर्व काही करतील, जे तिला घाबरवते कारण हे लोक तिच्या आसपासच असू शकतात.
धमक्यांमुळे मनात भीती
