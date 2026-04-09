  • सूर्यमालेतील काही ग्रहांवर पडतो हिऱ्यांच्या गारांचा पाऊस, हे हिरे पृथ्वीवर आणले जाऊ शकतात का?

सूर्यमालेतील काही ग्रहांवर पडतो हिऱ्यांच्या गारांचा पाऊस, हे हिरे पृथ्वीवर आणले जाऊ शकतात का?

Space Fact: तु्म्ही सर्वांनीच कधी न कधी हिऱ्यांचा पाऊस पडण्याची इच्छा व्यक्त केली असेल, जे पृथ्वीवर कधीही शक्य नाही. मात्र, सूर्यमालेत असेही काही ग्रह आहेत जिथे खरच हिऱ्यांचा पाऊस पडतो.   

Manali Sagvekar | Apr 09, 2026, 06:26 PM IST
'या' ग्रहांवर पडतो हिऱ्यांचा पाऊस

Dimond Rain

Dimond Rain: 'हिऱ्यांचा पाऊस पडायला हवा'! तुम्ही देखील कधी न कधी अशी इच्छा व्यक्त केली असेलच, पण जर आम्ही तुम्हाला सांगितलं की हो असं होऊ शकतं तर, काय होईल. हो! हे खरं आहे. आपण राहत असलेल्या पृथ्वी ग्रहावर पाण्याच्या थेंबांच्या स्वरूपात पाऊस पडतो, पण  या सूर्यमालेत असेही काही ग्रह आहेत जिथे खऱ्या हिऱ्यांच्या गारांचा पाऊस पडतो. चला तर मग जाणून घेऊया ही ग्रह कोणती आहेत आणि तेथिल हिरे पृथ्वीवर आणले जाऊ शकतात का?   

नेपच्यून आणि युरेनस

Dimond Rain

सूर्यमालेतील दूरचे ग्रह नेपच्यून आणि युरेनस या ग्रहांवर हा हिऱ्यांचा पाऊस पडतो. यामागे एक वैज्ञानिक कारण आहे. पृथ्वीच्या तुलनेत या ग्रहांवरील तापामान आणि वातावरणीय दाब अधिक असल्यामुळे येथिल सामान्य वायूचे रुपांवर रत्नांमध्ये होते.   

हे हिरे कसे तयार होतात?

Dimond Rain

या ग्रहांवर शतकानुशतके हिऱ्यांचा वर्षाव होत असल्याची शास्त्रज्ञांची मान्यता आहे. पण सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, हे हिरे कसे तयार होतात आणि ते कधी पृथ्वीवर आणले जाऊ शकतात का?   

नेपच्यून आणि युरेनसवरील वातावरण

Dimond Rain

नेपच्यून आणि युरेनसवरील वातावरणात प्रामुख्याने हायड्रोजन, हीलियम आणि मीथेन सारखे वायू मोठ्या प्रमाणात आढळतात. मीथेन वायूमध्ये कार्बनचा समावेश असतो. जेव्हा हा वायू ग्रहांच्या अतिखोल भागात जातो तेव्हा तिथे अत्याधिक दबाव निर्माण होतो.   

मीथेन वायूतील कार्बन वेगळा होतो

Dimond Rain

ग्रहाच्या वातावरणातील वायूंच्या दबावामुळे मीथेन वायूतील कार्बन वेगळा होतो. आणि याच कार्बनचे रूपांतर हळूहळू हिऱ्यांमध्ये होते. नंतर गारांप्रमाणे हे हिरे ग्रहाच्या गाभ्याकडे खाली पडतात. शास्त्रज्ञ या प्रक्रियेला 'हिऱ्यांचा पाऊस' असे म्हणतात.   

नेपच्यून आणि युरेनसचे पृथ्वीपासूनचे अंतर

Dimond Rain

नेपच्यून आणि युरेनस हे ग्रह पृथ्वापासून अब्जावधी किलोमीटर अंतरावर आहेत. तसेच तेथिल तापमान शून्य ते 200 अंशाच्या खाली असते. अशात या ग्रहांवर कोणतेही मानवी अंतरळारयान उतरले तर ते कोसळून पडेल. तसेच, हे हिरे ग्रहांच्या पृष्ठभागावर नाही तर, अत्याधिक खोलवर असतात. जिथे पोहोचणे अशक्य आहे.   

शास्त्रज्ञांनी केला प्रयोग

Dimond Rain

तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य होईल की, जरी त्या ग्रहांवर जाऊन हिरे आणता आले नाही तरी, कृत्रिम पद्धतीने हा हिऱ्याचा पाऊस पाडता येऊ शकतो. शास्त्रज्ञांनी पृथ्वीवरील प्रयोगशाळेत नेपच्यून आणि युरेनसवरील वातावरणासारखी परिस्थिती निर्माण केली आणि ही घटना सिद्ध करून दाखवली. यावेळी मोठ्या नाही मात्र, लहान हिऱ्यांचा पाऊस पाडणे शक्य झाले.   

पृथ्वीवर हिऱ्यांचा पाऊस पडणे शक्य होईल का?

Dimond Rain

आता तुम्ही विचार करत असाल की, पृथ्वीवर सुद्धा असे वातावरण तयार करून हिऱ्यांचा पाऊस पडणे शक्य होईल का? याचे उत्तर नाही आहे, कारण असे केल्यास तापमान आणि वातावरणामुळे मानवी जीवनास विनाशकाली ठरू शकते.   

भारतीय AI लघुपटाने गाठली आंतरराष्ट्रीय उंची, &#039;कलियुग रायझिंग&#039;ने 60 दशलक्षहून अधिक व्ह्युज मिळवत रचला इतिहास

भारतीय AI लघुपटाने गाठली आंतरराष्ट्रीय उंची, 'कलियुग रायझिंग'ने 60 दशलक्षहून अधिक व्ह्युज मिळवत रचला इतिहास

भारतीय AI लघुपटाने गाठली आंतरराष्ट्रीय उंची, 'कलियुग रायझिंग'ने 60 दशलक्षहून अधिक व्ह्युज मिळवत रचला इतिहास 8
भारतीय म्हणून तुमच्याही डोक्यावर आहे 'इतक्या' लाखांचं कर्ज; तुम्हाला कल्पनाही नसेल पण आकडा थक्क करणारा

भारतीय म्हणून तुमच्याही डोक्यावर आहे 'इतक्या' लाखांचं कर्ज; तुम्हाला कल्पनाही नसेल पण आकडा थक्क करणारा 8
कच्च्या तेलाची गरज नेमकी कशासाठी लागते? फक्त पेट्रोल डिझेल नाही; लिस्ट वाचून हैराण व्हाल

कच्च्या तेलाची गरज नेमकी कशासाठी लागते? फक्त पेट्रोल डिझेल नाही; लिस्ट वाचून हैराण व्हाल 9
जगाच्या नकाशावरून कोणते देश नाहीसे होणार? कारण भयंकर; एक आहे भारतीयांच्या आवडीचं पर्यटनस्थळ

जगाच्या नकाशावरून कोणते देश नाहीसे होणार? कारण भयंकर; एक आहे भारतीयांच्या आवडीचं पर्यटनस्थळ 10