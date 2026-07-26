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मूल नको म्हणून घटस्फोट अन् आता लॉकअप 2 मध्ये प्रेग्नंट झाली आकांक्षा चमोला? कोण आहे बाळाचे वडील? राम कपूर ऐकून...

Written ByNeha Choudhary
Published: Jul 26, 2026, 11:47 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:47 PM IST

लॉकअप 2 मध्ये सर्वाधिक धक्कादायक खुलासे आणि वादग्रस्त विधान करणारी आकांक्षा चामोलाने मोठा खुलासा केला आहे. त्यामुळे एकच खळबळ माजली आहे. 

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 बिग बॉस 19 चा विजेता गौरव खन्नाची पत्नी आणि अभिनेत्री आकांक्षा चमोला ही सध्या खूप चर्चेत आहे. 'लॉक अप सीझन 2' या शोमध्ये एन्ट्री घेताच तिने गौरवसोबत घटस्फोट घेतल्याचा मोठा बॉम्ब फोडला.  

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या शोमध्ये आकांक्षा चमोला एकापेक्षा एक मोठे खुलासे करत आहेत. त्यामुळे ती सध्या खूप जास्त चर्चेत आहे. त्यानंतर तिने आपण बायसेक्शुअल (उभयलिंगी) असल्याचेही गौप्यस्फोट केल्यानंतर एकच खळबळ माजली. 

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गौरवला मुलं हवं आहे आणि मला नको होतं. माझ्यामुळे गौरवने त्याची इच्छा मारू नये असं तिने सांगितलं. आता तिने हद्दच केली मुलं नको म्हणणाऱ्या आकांक्षाने ती प्रेग्नंट असल्याची घोषणाच केली आहे. 

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या शोमध्ये आकांक्षा चमोला आरशासमोर उभी राहून आपल्या पोटाकडे बघते. तेव्हा राम कपूर तिच्याजवळ जातो आणि विचारतो, तेव्हा ती सांगते की ती प्रेग्नंट आहे. राम कपूरला धक्का बसतो आणि विचारतो कोण आहे वडील. 

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आकांक्षाचे उत्तर ऐकून तुम्ही थक्कच व्हाल. तिने ज्या व्यक्तीचं नाव घेतलं त्यानंतर सगळ्यांना धक्का बसला. आकांक्षाने तिच्या मुलाच्या वडिलांचं नाव लैला म्हणजे वरुण यादव असं सांगितलं.

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राम कपूर लगेचच लैलाकडे गेला आणि विचारलं की, आकांक्षा गरोदर आहे आणि त्या मुलाचे वडील तू आहेस. यानंतर धीरज धूपर म्हणाला हो, हे मला आधीच माहिती होतं. 

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पुन्हा एकदा राम लैलासमोर आकांक्षाला विचारतो, तुझ्या मुलाचे वडील कोण आहे?, त्यावर आकांक्षा पुन्हा एकदा लैलाचे नाव घेते. त्यानंतर लैला म्हणते, सगळ्यांना सांगू नकोस.

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या शोमध्ये आकांक्षा आणि लैला अनेकदा एकमेकींशी फ्लर्ट करताना दिसून आले आहेत. त्यांच्या या गप्पांमध्ये प्रेग्नन्सीचा उल्लेखही आपण ऐकला आहे. तर आकांक्षा प्रेग्नंट नसल्याने तिच्या या वागण्यामुळे आकांक्षा ट्रोल होत आहे.

TAGS:
Akansha Chamola
ram kapoor
Entertainment

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