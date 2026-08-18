/आयेशा खानने गुपचुप उरकला साखरपुडा? इंस्टाग्राम पोस्टमुळे गोंधळ, फोटो व्हायरल

'धुरंधर'मुळे प्रसिद्धी मिळवलेल्या 23 वर्षीय आयेशा खानने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, त्यामुळे आता अभिनेत्रीने गुपचुप साखरपुडा उरकल्याचा दावा केला जात आहे.
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'धुरंधर'मुळे प्रसिद्धी मिळवलेल्या 23 वर्षीय आयेशा खानने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये तिच्या बोटातील हिऱ्याची अंगठी दिसत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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या फोटोमध्ये एक अज्ञात व्यक्ती आहे. हे दोघे एका निसर्गरम्य ठिकाणी आहेत, जिथे आयेशाला लग्नाची मागणी घालण्यात आल्याचे दिसते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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सोशल मिडियावर आयेशा खानच्या पोस्टमुळे बरीच खळबळ उडाली आहे. आपला जीवनसाथी निवडण्याच्या तिच्या घाईच्या निर्णयामुळे चाहते खूप दुःखी झाले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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अनेकांची मने तुटली आहेत. आयेशा अनेक लोकांच्या आवडत्या अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिचा गुपचूप साखरपुडा झाला आहे का, असा प्रश्न चाहते विचारत आहेत. सत्य मात्र खूप वेगळे आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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आयेशाने शेअर केलेले फोटो एका ज्वेलरी ब्रँडच्या शूटमधील असल्याचे दिसते. अभिनेत्रीने तिच्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये ब्रँडचे नावदेखील नमूद केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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तिने हे जाहिरात शूट असल्याचा उल्लेख केलेला नाही, त्यामुळे याची पुष्टी होऊ शकत नाही. आयेशाने तिची अंगठी दाखवल्यामुळे चाहत्यांना तिच्या साखरपुड्याबद्दल काही संकेत मिळाले असले तरी, अभिनेत्रीने अद्याप तिच्या साखरपुड्याबद्दल किंवा लग्नाबद्दल कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या या बातम्या केवळ अटकळ मानल्या जाऊ शकतात. या व्हायरल पोस्टवर अभिनेत्री कशी प्रतिक्रिया देते हे पाहणे बाकी आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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मागील काही वर्षांमध्ये अनेक शो आणि 'धुरंधर' सिनेमामधील गाण्यामुळे तिला प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली आहे. त्याचबरोबर अभिनेत्री सोशल मिडियावर देखील सक्रिय पाहायला मिळते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया