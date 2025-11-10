English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

धर्मेंद्रनी हेमामालिनीशी लग्न करण्यासाठी मुस्लिम धर्म स्वीकारला होता का? काय आहे सत्य?

Dharmendra And Hemamalini Love Story : हेमा मालिनी आणि धर्मेंद्र यांना कपल म्हणून फॅन्सकडून खूप प्रेम दिलं जातं. या दोघांची लव्ह स्टोरी नेहेमीच चर्चेचा विषय राहिली. हेमामालिनीशी लग्न करण्यासाठी धर्मेंद्रने मुस्लिम धर्म स्वीकारला अशा चर्चा सुद्धा रंगल्या होत्या. मात्र याचं सत्य काय आहे याबाबत जाणून घेऊयात. 

Pooja Pawar | Nov 10, 2025, 09:41 PM IST
twitter
1/8

1980 मध्ये अभिनेते धर्मेंद्र देओल आणि अभिनेत्री हेमामालिनी यांनी लग्न केलं. धर्मेंद्र हे आधीपासूनच विवाहित होते. त्यांचं पहिलं लग्न हे प्रकाश कौर यांच्यासोबत झालं होतं. पहिल्या पत्नीपासून धर्मेंद्र यांना सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता आणि विजया अशी चार मुलं आहेत. 

twitter
2/8

धर्मेंद्र यांनी पहिल्या पत्नी सोबत घटस्फोट न घेता हेमा मालिनी सोबत दुसरं लग्न केलं होतं, त्यानंतर असं म्हटलं जाऊ लागलं की हेमामालिनीशी लग्न करण्यासाठी मुस्लिम धर्म स्वीकारला होता. 

twitter
3/8

धर्मेंद्र याला हेमा मालिनीकडून दोन मुली आहेत त्यांची नाव ईशा आणि आहाना देओल अशी असून दोघी मनोरंजन क्षेत्रात कार्यरत आहेत. यात सांगण्यात आलंय की धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांचं लग्न हिंदू मॅरिज एक्ट अंतर्गत झालं होतं. 

twitter
4/8

राम कमल मुखर्जी यांनी अभिनेत्री  हेमा मालिनी यांच्या जीवनावर 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' नावाचे एक पुस्तक लिहिले आहे.

twitter
5/8

सदर पुस्तकात असेही नमूद केले आहे की धर्मेंद्र आणि हेमा त्यांच्या लग्नानंतर, दोघांनीही इस्लाम धर्म स्वीकारल्याची अफवा पसरली. असं देखील म्हटलं गेली की धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांनी त्यांची नावे बदलून दिलावर आणि आयशा बी असे ठेवले होते. 

twitter
6/8

लग्नाच्या काही दिवसांनी या अफवांनाब्रेक लागला.  मात्र 2004 रोजी जेव्हा धर्मेंद्र यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली तेव्हा पुन्हा एकदा हा मुद्दा उपस्थित झाला. कारण त्यांच्या संपूर्ण मालमत्तेच्या घोषणेदरम्यान, धर्मेंद्र यांनी फक्त त्यांची पहिली पत्नी प्रकाश कौर यांचे नाव घेतले होते, हेमा मालिनी यांचे नाव त्यात कुठेही नमूद केलेले नव्हते.

twitter
7/8

यावर अभिनेत्री हेमा मालिनी यांचं म्हणणं होतं की, ही आमची वैयक्तिक बाब आहे, जी आम्ही आपापसात सोडवू. त्यावेळी हेमा मालिनी यांच्यावरही त्यांच्या नावाबद्दल आणि जातीबद्दल चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप होत होता.

twitter
8/8

'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' मध्ये धर्मेंद्र यांनी धर्म बदलण्याच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं होतं. धर्मेंद्र म्हणाले की त्यांनी कधीही धर्म बदलला नाही. ते म्हणाले होते की, 'मी अशा प्रकारचा माणूस नाही जो स्वतःच्या मर्जीने धर्म बदलेल, हे सर्व आरोप खोटे आहेत.

twitter
पुढील
अल्बम

मेट्रोच्या काचा फुटल्या, गाड्यांच्या उडाल्या चिथड्या.... फोटोंमधून पाहा दिल्ली लाल किल्ल्याजवळील स्फोटाची भीषणता , 8 जणांचा मृत्यू

पुढील अल्बम

मेट्रोच्या काचा फुटल्या, गाड्यांच्या उडाल्या चिथड्या.... फोटोंमधून पाहा दिल्ली लाल किल्ल्याजवळील स्फोटाची भीषणता , 8 जणांचा मृत्यू

मेट्रोच्या काचा फुटल्या, गाड्यांच्या उडाल्या चिथड्या.... फोटोंमधून पाहा दिल्ली लाल किल्ल्याजवळील स्फोटाची भीषणता , 8 जणांचा मृत्यू

मेट्रोच्या काचा फुटल्या, गाड्यांच्या उडाल्या चिथड्या.... फोटोंमधून पाहा दिल्ली लाल किल्ल्याजवळील स्फोटाची भीषणता , 8 जणांचा मृत्यू 10
थरार! जगातल्या Top च्या गुप्तचर यंत्रणेच्या ‘ऑपरेशन डायमंडचा’, ज्याचा एकही पुरावा नाही; महिला हेर अन् बरंच काही...

थरार! जगातल्या Top च्या गुप्तचर यंत्रणेच्या ‘ऑपरेशन डायमंडचा’, ज्याचा एकही पुरावा नाही; महिला हेर अन् बरंच काही...

थरार! जगातल्या Top च्या गुप्तचर यंत्रणेच्या ‘ऑपरेशन डायमंडचा’, ज्याचा एकही पुरावा नाही; महिला हेर अन् बरंच काही... 8
&#039;गोविंदा चांगला नवरा नाही, माझ्यापेक्षा जास्त अभिनेत्रींना त्याने...&#039;, सुनिता अहुजाने सगळंच काढलं, &#039;त्याने 28 वर्षं मला...&#039;

'गोविंदा चांगला नवरा नाही, माझ्यापेक्षा जास्त अभिनेत्रींना त्याने...', सुनिता अहुजाने सगळंच काढलं, 'त्याने 28 वर्षं मला...'

'गोविंदा चांगला नवरा नाही, माझ्यापेक्षा जास्त अभिनेत्रींना त्याने...', सुनिता अहुजाने सगळंच काढलं, 'त्याने 28 वर्षं मला...' 10
तमाशा सम्राज्ञी विठाबाईच्या भूमिकेत श्रद्धा कपूर, सोबत दिसणार खास अभिनेता

तमाशा सम्राज्ञी विठाबाईच्या भूमिकेत श्रद्धा कपूर, सोबत दिसणार खास अभिनेता

तमाशा सम्राज्ञी विठाबाईच्या भूमिकेत श्रद्धा कपूर, सोबत दिसणार खास अभिनेता 9