धर्मेंद्रनी हेमामालिनीशी लग्न करण्यासाठी मुस्लिम धर्म स्वीकारला होता का? काय आहे सत्य?
Dharmendra And Hemamalini Love Story : हेमा मालिनी आणि धर्मेंद्र यांना कपल म्हणून फॅन्सकडून खूप प्रेम दिलं जातं. या दोघांची लव्ह स्टोरी नेहेमीच चर्चेचा विषय राहिली. हेमामालिनीशी लग्न करण्यासाठी धर्मेंद्रने मुस्लिम धर्म स्वीकारला अशा चर्चा सुद्धा रंगल्या होत्या. मात्र याचं सत्य काय आहे याबाबत जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Nov 10, 2025, 09:41 PM IST
लग्नाच्या काही दिवसांनी या अफवांनाब्रेक लागला. मात्र 2004 रोजी जेव्हा धर्मेंद्र यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली तेव्हा पुन्हा एकदा हा मुद्दा उपस्थित झाला. कारण त्यांच्या संपूर्ण मालमत्तेच्या घोषणेदरम्यान, धर्मेंद्र यांनी फक्त त्यांची पहिली पत्नी प्रकाश कौर यांचे नाव घेतले होते, हेमा मालिनी यांचे नाव त्यात कुठेही नमूद केलेले नव्हते.
