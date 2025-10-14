English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दिवाळीच्या तळणीचा आणि भरती-ओहोटीचा खरंच काही संबंध असतो का? दाव्यात किती तथ्य जाणून घ्या

दिवाळीचा फराळ करण्याची तयारी सध्या घराघरात सुरू आहे. मात्र अनेक गृहिणी फराळाच्या तळणीदरम्यान भरती-ओहोटीच्या वेळा बघतात. त्यामागचं कारण काय? जाणून घ्या.

Mansi kshirsagar | Oct 14, 2025, 12:58 PM IST
twitter

Diwali Faral Kitchen Tips: दिवाळीचा फराळ करण्याची तयारी सध्या घराघरात सुरू आहे. मात्र अनेक गृहिणी फराळाच्या तळणीदरम्यान भरती-ओहोटीच्या वेळा बघतात. त्यामागचं कारण काय? जाणून घ्या.

1/8

दिवाळीच्या तळणीचा आणि भरती-ओहोटीचा खरंच काही संबंध असतो का? दाव्यात किती तथ्य जाणून घ्या

did high tides and low tide timing effect on diwali frying

Diwali Faral Kitchen Tips: दिवाळीच्या फराळातील पदार्थ म्हणजे चकली, शेव, कडबोळी, करंजी, शंकरपाळी हे पदार्थ आवर्जुन येतात. फराळाचे बहुतांश पदार्थ हे तळुनच केले जातात. 

twitter
2/8

पण दिवाळीचा फराळाचा आणि भरती-ओहोटीचा काय संबंध? या दाव्यामागे कितपत तथ्य आहे, जाणून घेऊयात. 

twitter
3/8

जर पदार्थ भरतीच्या वेळेत तळला गेला तर तेल कमी लागते आणि ओहोटीच्या वेळी पदार्थ जास्त तेल पितो, असा दावा करण्यात येतो.

twitter
4/8

पारंपारिक मान्यता

भरतीच्या वेळी पदार्थ तळल्यास ते जास्त तेलकट होतात आणि लवकर मऊ पडतात, असे मानले जाते. याउलट, ओहोटीच्या वेळी तळलेले पदार्थ अधिक खुसखुशीत होतात आणि जास्त काळ टिकतात, अशी पारंपारिक मान्यता आहे.

twitter
5/8

दिवाळीचे तळण आणि भरती ओहोटीचा परस्परांशी काय संबंध आहे यामागे एक शास्त्रीय कारणदेखील सांगितले जाते. मधुरा रेसिपीजच्या मधुरा बाचल यांनी एका व्हिडिओत ही माहिती दिली आहे.   

twitter
6/8

भरतीच्या वेळेस हायड्रोफोबिक फोर्सेस म्हणजे जलविरोधी क्रिया अधिक कार्यरत असतात. भरतीची वेळ असते त्या तीन ते चार तासात पदार्थ तळला तर कमी तेल शोषलं जातं.

twitter
7/8

भरतीच्या वेळेत तळणीचे तेल हे पाण्याच्या विरुद्ध असल्याने पाणी शोषत नाही. समुद्र किनारपट्टीवर जे लोक राहतात ते अनेकदा या पद्धतीचा वापर करताना दिसतात. 

twitter
8/8

ओहोटीच्या वेळेत हायड्रोफिलीक फोर्सेस असतात. पाण्याचा प्रभाव आणि पृथ्वीवरील जलतत्वाचा परिणाम होऊन  हायड्रोफोबिक इफेक्ट वाढतो. त्यामुळं ओहोटी लागली की तळण अधिक तेल पीत असणार, असा दावा केला जातो.  (Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)

twitter
पुढील
अल्बम

‘अनेक आयांचा फोन येतो की, मुलं तुझं गाणं...’, Aaj Ki Raat बद्दल तमन्ना हे काय बोलून गेली?

पुढील अल्बम

‘अनेक आयांचा फोन येतो की, मुलं तुझं गाणं...’, Aaj Ki Raat बद्दल तमन्ना हे काय बोलून गेली?

‘अनेक आयांचा फोन येतो की, मुलं तुझं गाणं...’, Aaj Ki Raat बद्दल तमन्ना हे काय बोलून गेली?

‘अनेक आयांचा फोन येतो की, मुलं तुझं गाणं...’, Aaj Ki Raat बद्दल तमन्ना हे काय बोलून गेली? 11
नरक चतुर्दशीला &#039;ही&#039; चूक केल्यास तुमच्या कुटुंबात अकाली मृत्यूची भीती?; यम दिवा लावण्याची योग्य पद्धत काय?

नरक चतुर्दशीला 'ही' चूक केल्यास तुमच्या कुटुंबात अकाली मृत्यूची भीती?; यम दिवा लावण्याची योग्य पद्धत काय?

नरक चतुर्दशीला 'ही' चूक केल्यास तुमच्या कुटुंबात अकाली मृत्यूची भीती?; यम दिवा लावण्याची योग्य पद्धत काय? 8
&#039;मी त्याच्यासाठी जीव द्यायलाही तयार&#039;, Short टेम्पर्ड गंभीर कोणत्या प्लेअरसाठी हे म्हणाला अन् का?

'मी त्याच्यासाठी जीव द्यायलाही तयार', Short टेम्पर्ड गंभीर कोणत्या प्लेअरसाठी हे म्हणाला अन् का?

'मी त्याच्यासाठी जीव द्यायलाही तयार', Short टेम्पर्ड गंभीर कोणत्या प्लेअरसाठी हे म्हणाला अन् का? 11
ऐतिहासिक... ₹4100 कोटींना अंबनींची &#039;ही&#039; कंपनी महाराष्ट्र सरकार घेणार विकत; जनतेला मोठा फायदा

ऐतिहासिक... ₹4100 कोटींना अंबनींची 'ही' कंपनी महाराष्ट्र सरकार घेणार विकत; जनतेला मोठा फायदा

ऐतिहासिक... ₹4100 कोटींना अंबनींची 'ही' कंपनी महाराष्ट्र सरकार घेणार विकत; जनतेला मोठा फायदा 11