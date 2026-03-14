शुभमन गिलने टीम इंडियाच्या फोटोमधून संजू सॅमसनला एडिट केलं? पोस्टवरून मोठा वाद, चाहत्यांमध्ये संताप
Shubman Gill Edit Sanju Samson Photo: शुभमन गिलने टीम इंडियाने वर्ल्ड कप जिंकल्यावर फोटो पोस्ट करत संघाचे कौतुक केले. पण याचवेळी त्याच्या हातातून अशी एक चूक झाली की त्यामुळे तो ट्रॉलर्सच्या निशाण्यावर आला आहे.
Tejashree Gaikwad | Mar 14, 2026, 10:28 AM IST
गिलने भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी उचलताना असलेला फोटो शेअर केला. त्या फोटोमध्ये संघातील इतर खेळाडूही दिसत असले तरी संजू सॅमसन आणि रिंकू सिंग हे मागे असल्यामुळे स्पष्ट दिसत नाहीत. यामुळे चाहत्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत की, संघाचे इतके चांगले फोटो उपलब्ध असताना गिलने नेमका हाच फोटो का निवडला?
टी20 वर्ल्ड कपपूर्वी काही काळ शुभमन गिल भारतीय टी20 संघात ओपनर आणि उपकर्णधार म्हणून खेळत होता. गिल ओपनिंग करत असल्यामुळे संजू सॅमसनला संघात स्थान मिळवणे कठीण झाले होते. त्यामुळे संजू सॅमसनला आशिया कपसारख्या स्पर्धांमध्ये मधल्या फळीमध्ये खेळावे लागले आणि काही वेळा तो प्लेइंग इलेव्हनमधूनही बाहेर राहिला.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत संजूचा फारसा प्रभाव दिसला नाही, त्यामुळे वर्ल्ड कपच्या सुरुवातीच्या सामन्यांत त्याला बाकावर बसावे लागले. मात्र ग्रुप स्टेजनंतर सुपर 8 टप्प्यात त्याची पुन्हा संघात निवड झाली. त्यानंतर संजूने सलग तीन अर्धशतके झळकावत भारताच्या विजयात मोठे योगदान दिले. या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे त्याला ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ पुरस्कारही मिळाला.
काही चाहत्यांच्या मते गिलने कदाचित जाणूनबुजून असे केले नसावे. तरीही अनेक चाहत्यांना प्रश्न पडला आहे की, मालिकेतील सर्वोत्तम खेळाडू ठरलेल्या संजू सॅमसनचा स्पष्ट फोटो असलेला फोटो का पोस्ट केला गेला नाही. दुसरीकडे काहीजण गिलचे समर्थन करताना म्हणत आहेत की कदाचित त्याचे या गोष्टीकडे लक्ष गेले नसावे, आणि त्या फोटोमध्ये संजू दिसत तरी आहे.
टी20 संघात बदलते समीकरण
टी20 वर्ल्ड कपपूर्वी शुभमन गिलला भविष्यातील टी20 कर्णधार म्हणून पाहिले जात होते आणि त्याला अनेक संधी देण्यात आल्या होत्या. फॉर्ममध्ये असलेल्या संजू सॅमसनकडे दुर्लक्ष करून आशिया कपमध्येही गिललाच उपकर्णधार बनवून ओपनिंगची जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र टी20 फॉरमॅटमध्ये अपेक्षित कामगिरी न झाल्यामुळे गिलला संघाबाहेर ठेवण्यात आले.
