Petrol Diesel Price: गॅस सिलेंडरसोबत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीही वाढल्या? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNGचे दर

1 May Petrol Diesel Rates Today: कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून भारतात व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात 993 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. यासोबतच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात काही बदल झाला आहे का हे जाणून घेऊयात.    

Tejashree Gaikwad | May 01, 2026, 10:25 AM IST
1 मे 2026 रोजी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचे नवे दर जाहीर केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ होत असली, विशेषतः मध्यपूर्वेतील तणावामुळे, तरीही केंद्र सरकारने सामान्य नागरिकांना दिलासा देत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवले आहेत. मात्र दुसरीकडे कमर्शियल गॅस सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली असून, सुमारे ₹993 ने दर वाढल्याने व्यावसायिक क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे.  

कच्च्या तेलाचा दर

जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचा दर $120 प्रति बॅरलच्या पुढे गेला असला तरी, देशांतर्गत किरकोळ बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सध्या वाहनधारकांना थोडा दिलासा मिळाला आहे.  

प्रमुख शहरांतील पेट्रोलचे दर (₹/लिटर)

प्रमुख शहरांतील पेट्रोलचे दर (₹/लिटर): दिल्ली – ₹94.77, मुंबई – ₹103.54, कोलकाता – ₹105.41, चेन्नई – ₹101.06, बंगळुरू – ₹102.92, हैदराबाद – ₹107.46, लखनऊ – ₹94.73, पटना – ₹105.23

प्रमुख शहरांतील डिझेलचे दर (₹/लिटर)

प्रमुख शहरांतील डिझेलचे दर (₹/लिटर): दिल्ली – ₹87.67, मुंबई – ₹90.03, कोलकाता – ₹92.02, चेन्नई – ₹92.61, बंगळुरू – ₹90.99, हैदराबाद – ₹95.70, लखनऊ – ₹87.86, पटना – ₹91.49

महाराष्ट्रातील डिझेल दर (₹/लिटर)

महाराष्ट्रातील डिझेल दर (₹/लिटर): मुंबई – ₹90.03, पुणे – ₹91.34, नाशिक – ₹90.98, नागपूर – ₹90.93, कोल्हापूर – ₹91.10, ठाणे – ₹90.16, (इतर जिल्ह्यांमध्ये दर साधारण ₹90 ते ₹92 च्या दरम्यान आहेत.)

महाराष्ट्रातील पेट्रोल दर

महाराष्ट्रातील पेट्रोल दर : मुंबई – ₹103.54, पुणे – ₹104.84, नाशिक – ₹104.46, नागपूर – ₹104.38, कोल्हापूर – ₹104.56, ठाणे – ₹103.64 (बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोलचे दर ₹103 ते ₹106 दरम्यान आहेत.)

महाराष्ट्रातील CNGचे दर

महाराष्ट्रातील CNGचे दर : मुंबई – ₹70.25, ठाणे – ₹69.85, पुणे – ₹69.75, नाशिक – ₹69.60, नागपूर – ₹69.90, कोल्हापूर – ₹69.50, अहमदनगर – ₹69.70, वर्धा – ₹69.80

एकंदरीत पाहता, जागतिक तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या असल्या तरी भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सध्या स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. मात्र गॅस सिलेंडरच्या दरवाढीमुळे महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.  

Gold Price Today: कामगार दिनी सोनं 2000 रुपयांनी महागलं तर चांदीची घसरण, जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचा दर

