सकाळी उठल्यानंतर लगेच लघवीला होते का? ही नेमकी कशाची लक्षणं? अजिबात करु नका दुर्लक्ष

What will happen if you hold back urine: सकाळी उठल्यानंतर अनेकजण सर्वात आधी मूत्रविसर्जनासाठी जातात. बऱ्याचदा लघवी करण्याची तीव्र इच्छा असल्याने लोक उठताच शौचालयाकडे पळतात.   

Shivraj Yadav | Sep 02, 2025, 09:30 PM IST
Is it normal to have an urge to pee in morning: अनेकदा असं होतं की, सकाळी उठताच काहीजण लघवीसाठी जातात. लघवी करण्याची तीव्र इच्छा असल्याने ती रोखणं कठीण असतं आणि यामुळे शौचालयाकडे धाव घेतली जाते. पण सकाळी उठताच शौचालयात जाणं किंवा लघवी करण्याची तीव्र इच्छा होणं? हे आरोग्यदायी आहे का?  

अनेक लोक झोपण्यापूर्वी अनेकदा पाणी पितात. मूत्रपिंड लगेच ते फिल्टर करू लागतात. यामुळे, काही तासांनी मूत्राशय पूर्णपणे भरले जाते. ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. शरिरात गेल्यानंतर शरीर काम करू लागते. जेव्हा मूत्राशय लघवीने भरलेले असते तेव्हा दाब निर्माण होतो आणि सकाळी उठताच, त्यांना सर्वात आधी शौचालयात जायचे असते.     

काही लोक भरपूर पाणी पितात आणि नंतर रात्री अनेक वेळा उठून शौचालयात जातात, हा आजार नाही तर एक सामान्य गोष्ट आहे. शरीर आतून स्वच्छ ठेवण्यासाठी पुरेसे पाणी पिणे आणि लघवी करणे खूप महत्वाचे आहे.  

दिवसातून किती पाणी प्यावे?

पाणी पिणं आवश्यक आहेच, पण पाणी कसे प्यावे आणि किती प्यावे हे देखील महत्त्वाचं आहे. काही लोक एका श्वासात संपूर्ण बाटली संपवतात. सकाळी उठल्याबरोबर ते 2 लिटर पाणी पितात. रात्री झोपण्यापूर्वी ते एक किंवा दोन ग्लास पाणी पितात. असे करण्याऐवजी दिवसभर कमी प्रमाणात पाणी पित राहा. यामुळे तुमचे शरीर हायड्रेट राहील. तुम्हाला चांगली झोपही येईल.

पुन्हा पुन्हा तहान लागणे, लघवीला जाणं चांगलं नाही

जर तुम्ही रात्री झोपण्यापूर्वी पाणी प्यायलात आणि नंतर एकदा लघवीला उठलात तर ते सामान्य आहे. परंतु, जर तुम्हाला वारंवार तहान लागत असेल, ज्यामुळे रात्री तुमची झोप वारंवार मोडत असेल तर डॉक्टरांना भेटा आणि त्यांना या समस्येबद्दल सांगा.

लघवी रोखून ठेवली तर काय होऊ शकते?

जेव्हा एखादी व्यक्ती पाणी पिते तेव्हा ते मूत्रपिंडांद्वारे फिल्टर होते आणि मूत्राशयात जाते. मूत्राशय हळूहळू भरते आणि जर ते रिकामे केले नाही तर ते फुग्यासारखे फुगते. जेव्हा मूत्राशय लघवीने भरलेले असते तेव्हा ते मेंदूला ते रिकामे करण्यासाठी सिग्नल पाठवते. जेव्हा तुम्ही तीव्र इच्छा असतानाही लघवी रोखून ठेवता तेव्हा मूत्राशय विस्तारत राहतो आणि त्याच्या दबाव असतो.

एखादी गोष्टी मर्यादेपर्यंत भरली पाहिजे किंवा त्यावर एका मर्यादेपर्यंतच दबाव टाकला पाहिजे, अन्यथा ते फुटू शकते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा तुम्ही पूर्णपणे भरलेले मूत्राशय रिकामे करत नाही तेव्हा तुम्हाला इतर अनेक शारीरिक समस्या आणि संसर्ग होऊ शकतात. यामध्ये मूत्रमार्गाचा संसर्ग (UTI) सर्वात लवकर होतो. मूत्राशयात मूत्र साठल्याने बॅक्टेरियाची वाढ होते. यामुळे, UTI, मूत्राशय आणि मूत्रपिंडाच्या संसर्गाची शक्यता वाढते. अशा परिस्थितीत, जेव्हा तुम्हाला लघवी करायची इच्छा होते तेव्हा ती करावी.  

यूटीआयमुळे लघवी करताना जळजळ, वेदना, अस्वस्थता येते. जर त्याचे उपचार लवकर सुरू केले नाहीत तर मूत्रपिंडाचा संसर्ग होऊ शकतो. वारंवार लघवी रोखल्याने मूत्राशयाच्या कार्यावरही परिणाम होऊ शकतो.  

मूत्राशय हा एक स्नायू आहे. जर तुम्ही तो रिकामा केला नाही तर हा स्नायू कमकुवत होऊ शकतो. यामुळे मूत्राशयाची क्षमता कमी होते, असंयम निर्माण होते. लघवी नियंत्रित करण्यात अडचण येते. याशिवाय, बराच वेळ लघवी करण्याची इच्छा दाबल्याने मूत्राशय निकामी होऊ शकते. गंभीर प्रकरणांमध्ये, मूत्राशय धारणा देखील होऊ शकते. यामध्ये, मूत्राशय स्वतःला योग्यरित्या रिकामे करू शकत नाही.  

