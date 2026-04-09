English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • फोटो
जगाच्या नकाशावरून कोणते देश नाहीसे होणार? कारण भयंकर; एक आहे भारतीयांच्या आवडीचं पर्यटनस्थळ

World News : एका देशात भारतीय पर्यटकांचा आकडा प्रचंड मोठा... या देशांना नेमका कोणता धोका? जाणून घ्या या देशांची संपूर्ण यादी. धोक्याची नेमकी कारणं काय?   

Sayali Patil | Apr 09, 2026, 02:41 PM IST
twitter
1/10

एक मोठी समस्या

World News Travel : जागतिक हवामान बदल पाहता सध्या ही एक मोठी समस्या ठरत असून, पृथ्वीवरील काही देश याच संकटामुळं अस्तित्वाचा लढा देत आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. वैश्विक तापमानवाढीमुळं जगातील अनेक बेटवजा देश येत्या काळात जगाच्या नकाशावरूनच दिसेनासे होण्याचा धोका आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव, नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षणात्मक उपाय योजनांचा अभाव ही आणि अशी अनेक कारणं हे देश लयास जाण्यामागचं कारण ठरु शकतं. (छाया सौजन्य - AI)

twitter
2/10

मार्शल बेटं

रिपब्लित ऑफ मार्शल आयलंडला त्याचं नावच कॅप्टन जॉन मार्शन यांच्या नावावरून मिळालं होतं. ज्यांनी हे ठिकाण 1788 मध्ये जगासमोर आणलं. 181 चौरस किमीमध्ये वसलेल्या या देशाला 1990 मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं. या देशाच्या राजधानीला समुद्रानं गिळलं असून, देशाच्या विनाशाचं पर्व सुरू झालं आहे हीच शोकांतिका. (छाया सौजन्य - सोशल मीडिया)  

twitter
3/10

फिजी आयलंड

पर्यटकांच्या आवडीचं आणखी एक स्थान म्हणजे फिजी आयलंड. समुद्रापासून निर्माण होणाऱ्या धोक्याशिवाय या देशाला हवामान बदलांचाही फटका बसत आहे. (छाया सौजन्य - सोशल मीडिया)  

twitter
4/10

नाऊरू

अवघ्या 20 चौरस किमीमध्ये परसलेल्या या स्वतंत्र्य अस्तित्वं असणाऱ्या नाऊरूचा इतिहास फारसा ज्ञात नाही. मात्र समुद्राच्या वाढच्या पाणी पातळीचा या देशालाही धोका आहे. (छाया सौजन्य - सोशल मीडिया)  

twitter
5/10

सॅमोआ

3000 चौरस फुटांच्या भूखंडालवरील या देशात 18 व्या शतकात युरोपीयन व्यावसायिक आले होते. अमेरिका, जर्मनी आणि युकेनं या देशाच्या भागांवर हक्कही सांगितला. मात्र, 1962 मध्ये त्याला स्वतंत्र अस्तित्वं मिळालं. समुद्राच्या पाण्यातं तापमान वाढत असल्यामुळं 'कोरल रीफ' हे या देशापुढचं संकट आहे. (छाया सौजन्य - सोशल मीडिया)  

twitter
6/10

सोलोमन बेटं

30000 चौरस फूटांच्या, समुद्रानं वेढा घातलेल्या भूखंडावर हा देश स्थिरावला आहे. 1568 मध्ये सोलोमन आयलंड जगासमोर आले आणि 1978 मध्ये त्याला ब्रिटनकडून स्वातंत्र्य मिळालं. दरवर्षी या देशाचा काही भाग समुद्र गिळत आहे. (छाया सौजन्य - सोशल मीडिया)  

twitter
7/10

तुवालू

जगातील सर्वात कमी प्रदूषण असणाऱ्या या देशाला जागतिक तापमानवाढीचा सर्वाधिक धोका आहे. समुद्रसपाटीपासून या देशाची उंची कमी असल्यामुळं तो लवकरच नष्ट होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. (छाया सौजन्य - सोशल मीडिया)  

twitter
8/10

वानूआतू

12000 चौरस किमीमध्ये असणाऱ्या वानूआतू प्रजासत्ताक राष्ट्राचा शोध 1606 मध्ये लाहला आणि 1980 ला त्याला ब्रिटन, फ्रान्सकडून मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतर देशाचा दर्जा मिलाला. सागरी पाणीपातळीसमवेत सततची वादळं आणि त्यामुळं होणारा विद्ध्वंस या देशापुढचं आव्हान आहे. (छाया सौजन्य - सोशल मीडिया)  

twitter
9/10

मालदीव

298 चौरस किलोमीटरच्या भूभागावर वसलेला हा देश भारतीयांच्या आवडीचं पर्यटनस्थळ आहे. 1965 मध्ये या देशाला पोर्तुगीज, डच आणि ब्रिटीशांकडून स्वातंत्र्य मिळालं. या देशापुढं असणापा धोकासुद्धा सागरी पाणीपातळीतील वाढीच्याच रुपात आहे. (छाया सौजन्य - सोशल मीडिया)  

twitter
10/10

किरीबाती

ऑस्ट्रेलियाच्या उत्तरपूर्वेला असणाऱ्या रिपब्लिक ऑफ किरीबाती हा देश या यादीत येतो. 16 व्या शतकात हा देश पहिल्यांदा जगासमोर आला आणि त्याला ब्रिटनकडून 1979 मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं. या देशाला असणारा सर्वात मोठा धोका म्हणजे समुद्राच्या पाणीपातळीत होणारी वाढ. इथं समुद्राची पाणीपातळी दरवर्षी साधारण 1.2 सेंटीमीटरनं म्हणजेच तापमानवाढीहूनही अधिक वेगानं वाढत आहे. (छाया सौजन्य - सोशल मीडिया)  

twitter
