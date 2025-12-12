गंभीरने कॉलर पकडली आई-बहिणीवरुन शिव्या दिल्या अन्..; 'त्या' खेळाडूचं करिअर संपलं, पुन्हा दिसलाच नाही
Gautam Gambhir Abuse Destroyed Career Of This Player: गौतम गंभीरने एका खेळाडूचं करिअर संपवलं होतं असं तुम्हाला सांगितल्यास नक्कीच आश्चर्य वाटेल, पण हे खरं आहे. नेमकं घडलेलं काय पाहूयात...
Dec 12, 2025
गंभीरमुळे करिअर संपलं
मतभेदांमुळे चर्चेत
पहिलीच वेळ नाही
विराटसोबतही घातलेला वाद
असाच एक प्रकार आयपीएलमध्ये घडला होता. खरं तर विराट कोहली असो किंवा इतरही अनेक बडे खेळाडू असोत गंभीरचे आयपीएलमध्ये अनेकांशी वाजलं आहे. अगदी मैदानावर आणि मैदानाबाहेरही गंभीरच्या आक्रमक स्वभावामुळे खटके उडल्याचं दिसून आलं. मात्र एक वाद तर असा झाला की समोरच्या खेळाडूचं करिअरच संपुष्टात आलं. हा खेळाडू कोण आणि नक्की घडलं काय पाहूयात...
संबंध कमालीचे ताणले गेले
माजी क्रिकेटपटू मनोज तिवारीसोबत गंभीरचा गंभीर वाद झाला होता. गंभीर आणि तिवारी आयपीएलमध्ये केकेआर आणि टीम इंडियासाठी एकत्र खेळले होते. परंतु त्यांच्यातील संबंध फारच वाईट होते. ज्याबद्दल तिवारीने माध्यमांमध्ये उघडपणे मतप्रदर्शनही केलं आहे. इतकेच नाही तर मनोज तिवारीने गंभीरवर त्याची कारकीर्द अकाली संपवल्याचा आरोपही केला आहे.
आयपीएलमध्ये फुटलं वादाला तोंड
मनोज तिवारी आणि गौतम गंभीर यांच्यातील कटुता आयपीएलमध्ये सुरू झाली. दोघेही केकेआरकडून खेळले आणि गंभीर संघाचा कर्णधार होता. एका मुलाखतीत मनोज तिवारीने गंभीरसोबतच्या त्याच्या ताणलेल्या संबंधांबद्दल उघडपणे भाष्य केलं. मनोज म्हणाला की, केकेआरमध्ये त्याला जाणूनबुजून लक्ष्य केले गेले. मनोजला असे वाटत होते की, चांगली कामगिरी असूनही गंभीर आपल्याला फलंदाजीसाठी खालच्या क्रमांकावर पाठवतो.
पुन्हा कधीही खेळवणार नाही
कॉलरही धरली
रणजी ट्रॉफीतील संघर्षही चर्चेत
केवळ केकेआरमध्येच नाही तर गौतम गंभीर आणि मनोज तिवारी यांच्यातील रणजी ट्रॉफीतील संघर्षही चर्चेत राहिला. ही घटना 2015 मध्ये फिरोजशाह कोटला येथे दिल्ली आणि बंगाल यांच्यातील सामन्यादरम्यान घडली. गौतम गंभीर तिवारीवर इतका रागावला की त्याने त्याला आई-बहिणीवरुन शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली आणि त्याला जीवे मारण्याची धमकीही दिली.
हेल्मेट मागितले अन्...
