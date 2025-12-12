English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गंभीरने कॉलर पकडली आई-बहिणीवरुन शिव्या दिल्या अन्..; 'त्या' खेळाडूचं करिअर संपलं, पुन्हा दिसलाच नाही

Gautam Gambhir Abuse Destroyed Career Of This Player: गौतम गंभीरने एका खेळाडूचं करिअर संपवलं होतं असं तुम्हाला सांगितल्यास नक्कीच आश्चर्य वाटेल, पण हे खरं आहे. नेमकं घडलेलं काय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Dec 12, 2025, 08:53 AM IST
गंभीरमुळे करिअर संपलं

gambhir

गौतम गंभीरसोबत झालेल्या मैदानातील तुफान राड्यानंतर त्या खेळाडूचं करिअर खरोखरच संपुष्टात आलं. नेमकं मैदानात गाय घडलं होतं आणि यासाठी गंभीर कसा कारणीभूत ठरला जाणून घेऊयात सविस्तर...

मतभेदांमुळे चर्चेत

gambhir

मागील काही महिन्यांमध्ये टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी असलेला गौतम गंभीर हा वरिष्ठ खेळाडूंशी असलेल्या मतभेदांमुळे चर्चेत आहे. गंभीरचे विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्याशी असलेल्या कटू संबंधांवरुन अगदी चाहत्यांपासून ते आजी-माजी क्रिकेटर्सनेही टीका केली आहे.  

पहिलीच वेळ नाही

gambhir

मात्र गंभीरने एखाद्या खेळाडूसोबत वाद घालण्याची किंवा वादात उडी मारण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. एक खेळाडू म्हणून गंभीर अनेक वादाचा साक्षीदार राहिला आहे. हे वाद एवढे मोठे होते की थेट गंभीरच्या नावासहीत अनेक प्रसारमाध्यमांनी या राष्ट्रीय बातम्या बनवल्या.  

विराटसोबतही घातलेला वाद

gambhir

असाच एक प्रकार आयपीएलमध्ये घडला होता. खरं तर विराट कोहली असो किंवा इतरही अनेक बडे खेळाडू असोत गंभीरचे आयपीएलमध्ये अनेकांशी वाजलं आहे. अगदी मैदानावर आणि मैदानाबाहेरही गंभीरच्या आक्रमक स्वभावामुळे खटके उडल्याचं दिसून आलं. मात्र एक वाद तर असा झाला की समोरच्या खेळाडूचं करिअरच संपुष्टात आलं. हा खेळाडू कोण आणि नक्की घडलं काय पाहूयात...

संबंध कमालीचे ताणले गेले

gambhir

माजी क्रिकेटपटू मनोज तिवारीसोबत गंभीरचा गंभीर वाद झाला होता. गंभीर आणि तिवारी आयपीएलमध्ये केकेआर आणि टीम इंडियासाठी एकत्र खेळले होते. परंतु त्यांच्यातील संबंध फारच वाईट होते. ज्याबद्दल तिवारीने माध्यमांमध्ये उघडपणे मतप्रदर्शनही केलं आहे. इतकेच नाही तर मनोज तिवारीने गंभीरवर त्याची कारकीर्द अकाली संपवल्याचा आरोपही केला आहे.  

आयपीएलमध्ये फुटलं वादाला तोंड

gambhir

मनोज तिवारी आणि गौतम गंभीर यांच्यातील कटुता आयपीएलमध्ये सुरू झाली. दोघेही केकेआरकडून खेळले आणि गंभीर संघाचा कर्णधार होता. एका मुलाखतीत मनोज तिवारीने गंभीरसोबतच्या त्याच्या ताणलेल्या संबंधांबद्दल उघडपणे भाष्य केलं. मनोज म्हणाला की, केकेआरमध्ये त्याला जाणूनबुजून लक्ष्य केले गेले. मनोजला असे वाटत होते की, चांगली कामगिरी असूनही गंभीर आपल्याला फलंदाजीसाठी खालच्या क्रमांकावर पाठवतो.  

पुन्हा कधीही खेळवणार नाही

gambhir

अशाच एका घटनेची आठवण करून देताना तिवारी म्हणाला की, "ईडन गार्डन्सवरील सामन्यानंतर गंभीरने मला धमकी दिली आणि म्हणाला की तो मला पुन्हा कधीही खेळवणार नाही." परिस्थिती इतकी बिकट झाली की त्यावेळी संघाचे गोलंदाजी प्रशिक्षक वसीम अक्रम यांना हस्तक्षेप करावा लागला.  

कॉलरही धरली

gambhir

या वादाच्या वेळी गंभीरने तिवारीचा कॉलरही धरली होती. गंभीरशी झालेल्या या वादामुळे मनोज तिवारीची केकेआर कारकीर्द अकाली संपली आणि फ्रँचायझीने त्याला संघातून बाहेर काढले.  

रणजी ट्रॉफीतील संघर्षही चर्चेत

gambhir

केवळ केकेआरमध्येच नाही तर गौतम गंभीर आणि मनोज तिवारी यांच्यातील रणजी ट्रॉफीतील संघर्षही चर्चेत राहिला. ही घटना 2015 मध्ये फिरोजशाह कोटला येथे दिल्ली आणि बंगाल यांच्यातील सामन्यादरम्यान घडली. गौतम गंभीर तिवारीवर इतका रागावला की त्याने त्याला आई-बहिणीवरुन शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली आणि त्याला जीवे मारण्याची धमकीही दिली.  

हेल्मेट मागितले अन्...

gambhir

प्रत्यक्षात घडलं असं की मनोज तिवारी फलंदाजी करत होता. फलंदाजी करताना तो कॅप घालून होता. जेव्हा मनोजला कळले की एक वेगवान गोलंदाज गोलंदाजी करणार आहे, तेव्हा त्याने डगआउटमधून हेल्मेट मागितले.  

गंभीरकडून टोमणे मारण्यास सुरुवात

gambhir

त्यामुळे गंभीरला राग आला. गंभीरला वाटले की मनोज तिवारी जाणूनबुजून वेळ वाया घालवत आहे. त्यानंतर, स्लिपमध्ये उभ्या असलेल्या गंभीरने मनोजला टोमणे मारण्यास सुरुवात केली. दोघांमधील वाद वाढला. गंभीरने मनोज तिवारीला जीवे मारण्याची धमकीही दिली. परिस्थिती बिकट होताना पाहून पंचांना हस्तक्षेप करावा लागला. गंभीरसोबतच्या या वादांमुळे मनोज तिवारीची आयपीएल आणि टीम इंडियातली कारकीर्द अकाली संपली. 

