घरात जास्तीत जास्त किती कॅश ठेवता येते? आयकर विभागाचा नियम काय सांगतो? पश्चाताप होण्याआधी जाणून घ्या
How Much Cash You Can Keep At Home: आयकर विभागाचा छापा पडला, इतके कोटी रुपये कॅश जप्त केली... अशा बातम्या तुम्ही अनेकदा वाचल्या असतील. मात्र अशा बातम्या वाचल्यानंतर अनेकदा प्रश्न पडतो तो म्हणजे नेमकी किती कॅश आपण घरी ठेऊ शकतो? या प्रश्नाचं उत्तर सर्वसामान्यांनाही ठाऊक असणं गरजेचं आहे. जाणून घेऊयात याबद्दलच...
Swapnil Ghangale | Jan 07, 2026, 03:20 PM IST
1/10
घरात जास्तीत जास्त किती रक्कम ठेवता येते?
2/10
ऑनलाइन व्यवहारांना प्राधान्य
3/10
कॅश वापरण्याला प्राधान्य
4/10
आयकर विभागाचे नियम
5/10
घरात किती कॅश ठेवावी?
6/10
कोणत्या मार्गाने आली कॅश?
7/10
...तर तुम्ही अडचणीत
8/10
कोणता तपशील आवश्यक?
9/10