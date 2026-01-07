English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
घरात जास्तीत जास्त किती कॅश ठेवता येते? आयकर विभागाचा नियम काय सांगतो? पश्चाताप होण्याआधी जाणून घ्या

How Much Cash You Can Keep At Home: आयकर विभागाचा छापा पडला, इतके कोटी रुपये कॅश जप्त केली... अशा बातम्या तुम्ही अनेकदा वाचल्या असतील. मात्र अशा बातम्या वाचल्यानंतर अनेकदा प्रश्न पडतो तो म्हणजे नेमकी किती कॅश आपण घरी ठेऊ शकतो? या प्रश्नाचं उत्तर सर्वसामान्यांनाही ठाऊक असणं गरजेचं आहे. जाणून घेऊयात याबद्दलच...

Swapnil Ghangale | Jan 07, 2026, 03:20 PM IST
twitter
1/10

घरात जास्तीत जास्त किती रक्कम ठेवता येते?

incometax

सर्वसामान्य व्यक्तीला घरात जास्तीत जास्त किती रक्कम ठेवता येते? नेमके किती पैसे घरात असल्यावर आयकर विभाग कारवाई करत नाही? नियम काय सांगतो जाणून घ्या ए टू झेड माहिती...

twitter
2/10

ऑनलाइन व्यवहारांना प्राधान्य

incometax

डिजीटल पेमेंटच्या जमान्यामध्ये अनेकजण हल्ली ऑनलाइन व्यवहारांना प्राधान्य देतात.  

twitter
3/10

कॅश वापरण्याला प्राधान्य

incometax

मात्र आजही अनेकजण कॅश वापरण्याला प्राधान्य देतात. पूर्वीप्रमाणे अगदी आजही घरात थोडी तरी कॅश हवी असं म्हणत बरीच रोख रक्कम घरात ठेवतात.  

twitter
4/10

आयकर विभागाचे नियम

incometax

घरात कॅश ठेवण्यासंदर्भात आयकर विभागाचे काही नियम आहेत. तुम्ही घरात किती कॅश ठेऊ शकता आणि त्यासाठी काही अटी-शर्थी आहेत का पाहूयात...  

twitter
5/10

घरात किती कॅश ठेवावी?

incometax

खरं तर घरात किती कॅश ठेवावी यावर कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही. तुम्ही कितीही कॅश घरात ठेऊ शकता.  

twitter
6/10

कोणत्या मार्गाने आली कॅश?

incometax

मात्र घरामध्ये मोठ्या प्रमाणात कॅश असेल तर ती कोणत्या मार्गाने आली याचे ठोस पुरावे तुमच्याकडे हवेत.  

twitter
7/10

...तर तुम्ही अडचणीत

incometax

कॅशमधील सर्व रक्कम ही तुमच्या कायदेशीर कमाईतून आलेलं हवं. बेहिशोबी मालमत्ता असेल तर तुम्ही अडचणीत येऊ शकता.  

twitter
8/10

कोणता तपशील आवश्यक?

incometax

आयकर विभागाचा छापा पडला तर तुमच्याकडील पैसे नेमके कुठून आले? त्याचा स्रोत काय याचा तपशील तुमच्याकडे असणं आवश्यक आहे.  

twitter
9/10

...तर मोठा दंड

incometax

तुमच्याकडील रोख रक्कमेचा हिशोब तुम्हाला देता आला नाही तर तुम्हाला मोठा दंड केला जाऊ शकतो.  

twitter
10/10

दंडाची रक्कम किती?

incometax

दंडाची रक्कम ही सापडलेल्या बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रमाणात असते. काही प्रकरणांमध्ये तुरुंगवासही होऊ शकतो. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, रॉयटर्स आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

twitter
