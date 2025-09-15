English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ना डिझाइन, ना लूक, ना टाइमपास... 'या' कारणांसाठी प्लास्टिकच्या खुर्च्या, स्टूलला असतं होल

Why Do Plastic Chairs Have A Hole At the Back: खुर्च्यांना मागील बाजूला छिद्रं आणि मोकळ्या जागा का असतात माहितीये का? हे केवळ डिझाइन नाही, यामागे काही खास कारणं आहेत. ही कारणं कोणती ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Sep 15, 2025, 02:46 PM IST
ना डिझाइन, ना लूक, ना टाइमपास...

ना डिझाइन, ना लूक, ना टाइमपास... प्लास्टिकच्या खुर्च्या, स्टूलला मध्यभागी होल का असतं माहितीये का? खरं कारण जाणून तुम्हालाही बसेल धक्का...

अनेकांना हे डिझाइन वाटतं पण...

आपल्यापैकी अनेकांनी हे कधी ना कधी नोटीस केलं असेल की प्लास्टिकच्या खुर्च्यांवर आसनाच्या जागी किंवा जिथून पाठ टेकवण्याचा भाग सुरु होतो तिथे छिद्र किंवा अनेक रिकाम्या जागा असतात. अनेकांना हा फक्त डिझाइनचा भाग वाटतो. मात्र यामागील खरं कारण फारच वेगळं आहे, असं सांगितल्यास तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटले.   

मुख्य कारणांपैकी एक म्हणजे...

मुख्य कारणांपैकी एक म्हणजे स्टॅकिंगशी संबंधित आहे. जेव्हा प्लास्टिकच्या खुर्च्या एकमेकांवर रचून ठेवतात तेव्हा त्याच्यात हवा अडकू शकते. असं झाल्यास खुर्च्या एकमेकांपासून वेगळ्या करणं कठीण होते.  

या छिद्रांमुळे...

खुर्च्यांवरील या छिद्रांमुळे हवा सहजपणे आत- बाहेर जाऊ शकते. या छिद्रामुळेच खुर्च्यांना एकत्र चिकटण्यापासून रोखता येतं आणि त्यांना एकमेकांपासून वेगळं करणं, एकत्र ठेवणं शक्य होतं.  

दुसरं कारण म्हणजे...

आसनाच्या ठिकाणी छिद्र असण्याचं दुसरं कारण म्हणजे, उत्पादन प्रक्रियेचा हा एक भाग आहे. या खुर्च्या गरम प्लास्टिक साच्यात ओतून बनवल्या जातात.   

नुकसान कमी होतं

या छिद्रामुळे खुर्ची साच्यातून सहजपणे बाहेर काढण्यास मदत होते. या छिद्रामुळे खुर्च्या बनवायच्या प्रक्रियेत नुकसान होण्याचा धोका कमी होतो.  

वजन कमी होण्यास मदत

याव्यतिरिक्त, या लहान छिद्रामुळे खुर्चीचे एकूण वजन कमी होण्यास मदत होते. तसेच काही प्रमाणात प्लास्टिकची बचत होत असल्याने उत्पादन खर्च कमी होतो.   

एवढसं प्लास्टिक वाचवून काय करणार?

प्लास्टिकच्या स्टूललाही हेच लॉजिक लागू होतं. आता एवढसं प्लास्टिक वाचवून काय करणार असा प्रश्न तुम्हाला पडू शकतो. मात्र जेव्हा लाखो खुर्च्या निर्यातीसाठी तयार केल्या जातात, तेव्हा ही छोटीशी बचत देखील एकत्रित विचार केल्यास फार मोठी ठरते.  

पाठीला हवा लागत राहते

या छिद्रामुळे बसलेल्या व्यक्तीच्या पाठीला हवा लगात राहते. घामामुळे होणारी अस्वस्थता टाळण्यास या गोष्टीची फार मदत होते. जर खुर्चीवर पाणी सांडले तर ते साचून राहण्याऐवजी या छिद्रातून सहजपणे बाहेर पडू शकते.  

डिझाइनचा घटक हा उगाच वापरलेला नसतो

खुर्च्यांच्या आणि प्लास्टिकच्या स्टूलच्या या उदाहरणावरुन असे दिसून येते की, कोणताही डिझाइनचा घटक हा उगाच वापरलेला नसतो. प्लास्टिकच्या खुर्चीवरील या छिद्रासारखे एक छोटेसे वैशिष्ट्य देखील अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचे ठरते. (सर्व फोटो फ्रीपिकवरुन साभार)

