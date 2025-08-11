English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सर्वाधिक मराठी भाषिक महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात? नाव वाचून बसेल धक्का; टॉप 5 मध्ये...

Most Marathi Speaking District In Maharashtra: मराठी ही महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा आहे. मात्र महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक मराठी बोलली जाते हे तुम्हाला माहितीये का? त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Aug 11, 2025, 02:24 PM IST
maharashtranews

सर्वाधिक मराठी बोलणारे पाच अव्वल जिल्हे कोणते हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात सर्वाधिक लोक मराठी बोलतात याबद्दल...

मराठी मुद्द्याचा प्रभाव पडणार

maharashtramarathi

महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये पुन्हा एकदा मराठी विरुद्ध अमराठी असा वाद केंद्रस्थानी आल्याचं पाहायला मिळत आहे. आगामा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या खास करुन मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवर या मुद्द्याच्या मोठा प्रभाव राहिल असं सांगितलं आहे.  

सर्वाधिक मराठी कोणत्या जिल्ह्यात बोलतात

maharashtramarathi

मुंबईतील मराठी लोकांचा टक्का कमी झाला इथपासून ते शाळांपर्यंत अनेक गोष्टींची चर्चा मराठीच्या अनुषंगाने झाली असली तरी राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यात सर्वाधिक मराठी बोलली जाते तुम्हाला माहितीये का? सर्वाधिक मराठी बोलणारे टॉप पाच जिल्हे कोणते ते पाहूयात...  

पाचव्या क्रमांकावर 'हा' जिल्हा

maharashtramarathi

अहिल्यानगर हा सर्वाधिक मराठी बोलणाऱ्या जिल्ह्यांच्या यादीत पाचव्या स्थानी असून या जिल्ह्यातील 88.89 टक्के लोक मराठी बोलतात.   

दक्षिण महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात 89 टक्क्यांहून अधिक लोक बोलतात मराठी

maharashtramarathi

सर्वाधिक मराठी भाषा बोलणाऱ्या जिल्ह्यांच्या यादीत चौथ्या स्थानी कोल्हापूर जिल्हा असून येथे 89.16 टक्के लोक मराठी बोलतात.  

कोकणातील जिल्हा तिसऱ्या स्थानी

maharashtramarathi

सर्वाधिक मराठी बोलणाऱ्या जिल्ह्यांच्या यादीत तिसऱ्या स्थानी कोकणामधील सिंधुदुर्ग जिल्हा असून येथील 91.22 टक्के लोक मराठी बोलतात.   

दुसऱ्या स्थानावर सातारा जिल्हा

maharashtramarathi

मराठी भाषिक लोकसंख्येबद्दल माहिती देणाऱ्या या यादीत दुसऱ्या स्थानावर सातारा जिल्हा असून तिथे 93.05 टक्के लोक मराठी बोलतात.  

सर्वाधिक मराठी 'या' जिल्ह्यात बोलतात

maharashtramarathi

सर्वाधिक मराठी भाषिक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये विदर्भातील भंडारा जिल्हा पहिल्या स्थानी असून येथील 93. 19 टक्के लोक मराठी बोलतात.   

माहितीचा आधार काय?

maharashtramarathi

ही माहिती 2011 च्या जणगनणेप्रमाणे असून आता या आकडेवारीत नक्कीच फरक झाला असणार यात शंका नाही. मात्र यावर आपल्याला मराठी भाषिकांसंदर्भातील साधारण चित्र मांडण्यास नक्कीच मदत होते. (सर्व फोटो - सोशल मीडिया, पीटीआय, युट्यूब, रॉयटर्सवरुन साभार)

