...म्हणून प्रत्येक पुस्तकात तसला पानभर मजकूर असतो! भारतीय लेखकाने स्वत: सांगितलं S*x चॅप्टरचं लॉजिक
Indian Author Have Sex Chapter In Every Book: भारतामधील सर्वात प्रसिद्ध लेखकांपैकी एक असलेल्या या लेखकाने त्याच्या पुस्तकामध्ये सेक्ससंदर्भातील एखादं तरी प्रकरण का असतं याबद्दलचं रंजक कारण सांगितलं आहे. नेमकं या लेखकानं काय म्हटलंय पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Apr 23, 2026, 01:22 PM IST
आपल्या कथांमधून सेक्सबद्दल उघडपणे लिहिणाऱ्या भारतीय लेखकाने सांगितलं यामागील लॉजिक
आरोग्यविषयक पुस्तकं नाही किंवा तो डॉक्टरही नाही. मात्र आपल्या कथांमधून सेक्सबद्दल उघडपणे लिहिणाऱ्या या भारतीय लेखकाची पुस्तकं तुम्हीसुद्धा वाचली असतील. या लेखकाने तो त्याच्या पुस्तकामध्ये पानभर तरी मजकूर असा अडल्ट वाटावा असा का लिहितो याबद्दल सांगितलं आहे. यामागील नेमकं त्याचं लॉजिक काय आहे आणि तो काय म्हणतोय ते पाहूयात...
400 कोटींचा मालक असलेला भारतीय लेखक
भारतामधील सर्वात प्रसिद्ध लेखांपैकी एक असलेले चेतन भगत यांचं नाव ठाऊक नसलेली व्यक्ती सापडणं तसं कठीणच. चेतन यांच्या पुस्तकांमधील अनेक गोष्टींचं रुपांतर चित्रपटांमध्ये करण्यात आलं आहे. त्यामुळेच ते मनोरंजन क्षेत्रातही प्रसिद्ध आहेत. भारतामधील सर्वात यशस्वी लेखांपैकी एक असलेल्या चेतन भगत यांची संपत्ती 400 ते 420 कोटींच्या घरात असल्याचं सांगितलं जातं.
सेक्स सीनचा उल्लेख आवर्जून
सेक्सचा उल्लेख असलेली प्रकरणं कोणकोणत्या पुस्तकांमध्ये?
शारीरिक जवळीक म्हणजेच फिजिकल इंटेमसी या साऱ्या गोष्टी...
मात्र यासंदर्भात चेतन भगत यांचा दृष्टीकोन अगदी स्पष्ट आहे. आधुनिक युवा जीवनाचे वास्तव दाखवण्याचा माझा प्रयत्न असतो, असं चेनत भगत सांगतात. आजच्या तरुणीमधील प्रेमसंबंध, नातेसंबंध आणि खासगी आयुष्यातील शारीरिक जवळीक म्हणजेच फिजिकल इंटेमसी या साऱ्या गोष्टी नैसर्गिक गोष्टी आहेत, असं चेतन भगत यांचं म्हणणं आहे.
कॉर्परेट जगामध्ये सेक्सकडे न्यूनगंड असलेली गोष्ट म्हणून...
मी फक्त रोमँटिक कथा लिहित नाही. मी रिअल लाइफ म्हणजेच खरं आयुष्य दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, असं चेतन भगत सांगतात. आयआयटी, आयआयएम, कॉलेज लाइफ, कॉर्परेट जगामध्ये सेक्सकडे न्यूनगंड असलेली गोष्ट म्हणून पाहिलं जात नाही. म्हणूनच कथा अधिक खरी वाटावी या हेतूने आपण अनेकदा त्यामध्ये सेक्ससंदर्भातील उल्लेख आणि प्रकरणांचा समावेश करतो, असं चेतन भगत यांचं म्हणणं आहे.
प्रेम आणि कामेच्छा या दोन्ही गोष्टी...
रिलेशनशिपमध्ये हे खूप कॉमन
...तर सेक्स सीन नैसर्गिकरित्या यायला हवा
