...म्हणून प्रत्येक पुस्तकात तसला पानभर मजकूर असतो! भारतीय लेखकाने स्वत: सांगितलं S*x चॅप्टरचं लॉजिक

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
Indian Author Have Sex Chapter In Every Book: भारतामधील सर्वात प्रसिद्ध लेखकांपैकी एक असलेल्या या लेखकाने त्याच्या पुस्तकामध्ये सेक्ससंदर्भातील एखादं तरी प्रकरण का असतं याबद्दलचं रंजक कारण सांगितलं आहे. नेमकं या लेखकानं काय म्हटलंय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Apr 23, 2026, 01:22 PM IST
twitter
1/11

आपल्या कथांमधून सेक्सबद्दल उघडपणे लिहिणाऱ्या भारतीय लेखकाने सांगितलं यामागील लॉजिक

chetanbhagatbooks

आरोग्यविषयक पुस्तकं नाही किंवा तो डॉक्टरही नाही. मात्र आपल्या कथांमधून सेक्सबद्दल उघडपणे लिहिणाऱ्या या भारतीय लेखकाची पुस्तकं तुम्हीसुद्धा वाचली असतील. या लेखकाने तो त्याच्या पुस्तकामध्ये पानभर तरी मजकूर असा अडल्ट वाटावा असा का लिहितो याबद्दल सांगितलं आहे. यामागील नेमकं त्याचं लॉजिक काय आहे आणि तो काय म्हणतोय ते पाहूयात...

twitter
2/11

400 कोटींचा मालक असलेला भारतीय लेखक

chetanbhagatbooks

भारतामधील सर्वात प्रसिद्ध लेखांपैकी एक असलेले चेतन भगत यांचं नाव ठाऊक नसलेली व्यक्ती सापडणं तसं कठीणच. चेतन यांच्या पुस्तकांमधील अनेक गोष्टींचं रुपांतर चित्रपटांमध्ये करण्यात आलं आहे. त्यामुळेच ते मनोरंजन क्षेत्रातही प्रसिद्ध आहेत. भारतामधील सर्वात यशस्वी लेखांपैकी एक असलेल्या चेतन भगत यांची संपत्ती 400 ते 420 कोटींच्या घरात असल्याचं सांगितलं जातं.   

twitter
3/11

सेक्स सीनचा उल्लेख आवर्जून

chetanbhagatbooks

मात्र चेतन भगत यांच्या पुस्तकांकडे पाहिल्यास एक गोष्ट आवर्जून दिसते ती म्हणजे त्यांच्या पुस्तकांच्या कथानकामध्ये एखाद्या प्रकरणामध्ये तरी सेक्स सीनचा उल्लेख असतो. मात्र असं का याबद्दल स्वत: चेतन भगत यांनी वेगवेगळ्या मुलाखतींमध्ये खुलासा केला आहे.  

twitter
4/11

सेक्सचा उल्लेख असलेली प्रकरणं कोणकोणत्या पुस्तकांमध्ये?

chetanbhagatbooks

फाइव्ह पॉइंट समवन, वन इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड, द गर्ल इन रुम 105, 12 इयर्स: माय मेल्ड-अप लव्ह स्टोरी यासारख्या चेतन भगत यांच्या सर्वच पुस्तकांमध्ये हे असले सेक्सचा उल्लेख असलेली प्रकरणं आहेत. या असल्या प्रकरणांमुळे अनेकदा वाद आणि टीकाही झाली आहे.

twitter
5/11

शारीरिक जवळीक म्हणजेच फिजिकल इंटेमसी या साऱ्या गोष्टी...

chetanbhagatbooks

मात्र यासंदर्भात चेतन भगत यांचा दृष्टीकोन अगदी स्पष्ट आहे. आधुनिक युवा जीवनाचे वास्तव दाखवण्याचा माझा प्रयत्न असतो, असं चेनत भगत सांगतात. आजच्या तरुणीमधील प्रेमसंबंध, नातेसंबंध आणि खासगी आयुष्यातील शारीरिक जवळीक म्हणजेच फिजिकल इंटेमसी या साऱ्या गोष्टी नैसर्गिक गोष्टी आहेत, असं चेतन भगत यांचं म्हणणं आहे.

twitter
6/11

कॉर्परेट जगामध्ये सेक्सकडे न्यूनगंड असलेली गोष्ट म्हणून...

chetanbhagatbooks

मी फक्त रोमँटिक कथा लिहित नाही. मी रिअल लाइफ म्हणजेच खरं आयुष्य दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, असं चेतन भगत सांगतात. आयआयटी, आयआयएम, कॉलेज लाइफ, कॉर्परेट जगामध्ये सेक्सकडे न्यूनगंड असलेली गोष्ट म्हणून पाहिलं जात नाही. म्हणूनच कथा अधिक खरी वाटावी या हेतूने आपण अनेकदा त्यामध्ये सेक्ससंदर्भातील उल्लेख आणि प्रकरणांचा समावेश करतो, असं चेतन भगत यांचं म्हणणं आहे.   

twitter
7/11

प्रेम आणि कामेच्छा या दोन्ही गोष्टी...

chetanbhagatbooks

तसेच चेनत भगत यांच्या स्पष्टीकरणानुसार त्यांच्या सर्व कथा या प्रेमसंबंधांबद्दल असतात. त्यामुळेच प्रेम आणि कामेच्छा या दोन्ही गोष्टी एकमेकांपासून वेगळ्या करता येत नाहीत, असं चेतन भगत यांनी 'इंडिया टुडे'च्या 'बुक्ड' या 2026 च्या पॉडकास्टमध्ये म्हटलं होतं.  

twitter
8/11

रिलेशनशिपमध्ये हे खूप कॉमन

chetanbhagatbooks

अनेकदा लोक सेक्समुळे आपण एकमेकांच्या प्रेमात पडलोय असं म्हणतात. किंवा प्रेम आणि शारीरिक आकर्षण एकत्र आल्याचं त्यांना वाटतं. जेन झी आणि मिलेनियल्सच्या रिलेशनशिपमध्ये हे खूप कॉमन आहे. त्यामुळे आपण त्यांना अधिक जवळचं वाटणारं लिखाण म्हणून अशा गोष्टीही बिनधास्तपणे लिहितो असं चेतन भगत यांनी सांगितलं आहे.

twitter
9/11

...तर सेक्स सीन नैसर्गिकरित्या यायला हवा

chetanbhagatbooks

जर माझ्या कथेमधील पात्रं प्रेमात असतील आणि त्यांची जवळीक वाढत असेल तर सेक्स सीन नैसर्गिकरित्या यायला हवा. मी कधीच असे विषय माझ्या कथेमध्ये जबरदस्तीने घालत नाहीत. काही पुस्तकांमध्ये मी जाणीवपूर्वकपणे असे विषय टाळलेही आहेत, असं चेतन भगत सांगतात.

twitter
10/11

अनैसर्गिक सेक्सपेक्षा थोडा...

chetanbhagatbooks

सेक्ससंदर्भात लिहिण्याबद्दल चेतन भगत यांनी एका मुलाखतीमध्ये, "अनैसर्गिक सेक्सपेक्षा थोडा गोंधळलेला पण खरा सेक्स चांगला, आणि कथेत (पात्रांच्या आयुष्यात) सेक्स नसण्यापेक्षा असा खरा सेक्स असणं चांगलं," असं म्हटलं होतं.   

twitter
11/11

सेक्सबद्दल उघडपणे बोलले जात नाही, पण...

chetanbhagatbooks

भारतीय समाजात सेक्सबद्दल उघडपणे बोलले जात नाही, पण युवकांच्या मनात या गोष्टी असतात, असंही चेतन भगत यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या सेक्स सीनबद्दल वेगवेगळी मतं असली तरी हे सीन कायमच चर्चेत असतात हे ही खरं!

twitter
पुढील
अल्बम

कर्जदार, OTT पाहणाऱ्या सगळ्यांवरच होणार परिणाम! RBI ने बदलला 'तो' नियम; पैसे Cut होण्याच्या 24 तास आधी...

पुढील अल्बम

कर्जदार, OTT पाहणाऱ्या सगळ्यांवरच होणार परिणाम! RBI ने बदलला &#039;तो&#039; नियम; पैसे Cut होण्याच्या 24 तास आधी...

कर्जदार, OTT पाहणाऱ्या सगळ्यांवरच होणार परिणाम! RBI ने बदलला 'तो' नियम; पैसे Cut होण्याच्या 24 तास आधी...

कर्जदार, OTT पाहणाऱ्या सगळ्यांवरच होणार परिणाम! RBI ने बदलला 'तो' नियम; पैसे Cut होण्याच्या 24 तास आधी... 8
Manoj Bajpayee Birthday: अभिनय सोडून &#039;या&#039; तीन ठिकाणांवरून कमवतो पैसे! मनोज बाजपेयीची Net Worth महीयतेय का?

Manoj Bajpayee Birthday: अभिनय सोडून 'या' तीन ठिकाणांवरून कमवतो पैसे! मनोज बाजपेयीची Net Worth महीयतेय का?

Manoj Bajpayee Birthday: अभिनय सोडून 'या' तीन ठिकाणांवरून कमवतो पैसे! मनोज बाजपेयीची Net Worth महीयतेय का? 8
Gold-Silver Price: सोन्याचे भाव घसरले, 4800 रुपयांनी स्वस्त झाली चांदी; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे भाव

Gold-Silver Price: सोन्याचे भाव घसरले, 4800 रुपयांनी स्वस्त झाली चांदी; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे भाव

Gold-Silver Price: सोन्याचे भाव घसरले, 4800 रुपयांनी स्वस्त झाली चांदी; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे भाव 8
कसं शक्यंय?1000 रुपयांच्या गुंतवणुकीत 20 हजारांचं व्याज; पोस्टाची मालामाल करणारी कमाल योजना

कसं शक्यंय?1000 रुपयांच्या गुंतवणुकीत 20 हजारांचं व्याज; पोस्टाची मालामाल करणारी कमाल योजना

कसं शक्यंय?1000 रुपयांच्या गुंतवणुकीत 20 हजारांचं व्याज; पोस्टाची मालामाल करणारी कमाल योजना 8