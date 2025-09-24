English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
99% Mobile Chargers पांढऱ्या रंगाचेच का असतात? Timepass किंवा योगायोग नाही, यामागे आहेत 6 कारणं

Why Componies Provide White Mobile Chargers: चार्जरचा रंग बहुतेक पांढरा का असतो याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? यामागील कारण खूपच रंजक आहे. याबद्दलच जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Sep 24, 2025, 03:11 PM IST
जवळजवळ सर्व कंपन्यांचे चार्जर हे पांढऱ्या रंगाचे

प्रत्येकाच्या आयुष्यातला एक अत्यावश्यक असलेलं गॅझेट म्हणजे स्मार्टफोन चार्जर! जवळजवळ सर्व कंपन्यांचे चार्जर हे पांढऱ्या रंगाचे असतात. बाजारात फार कमी ब्रँड काळ्या किंवा इतर कोणत्याही रंगात चार्जर लाँच करतात.  

बहुतेक चार्जरचा रंग पांढरा का असतो?

बहुतेक चार्जरचा रंग पांढरा का असतो याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? यामागील कारण खूप मनोरंजक आहे आणि 99 टक्के लोकांना त्यामागील खरं कारण माहित नाही. त्याचबद्दल जाणून घेऊयात...

पांढरा रंग का निवडला जातो?

स्मार्टफोन कंपन्यांनी पांढऱ्या रंगात चार्जर बनवण्यामागे अनेक कारणं आहेत. असे मानले जाते की पांढरा रंग स्वच्छ आणि प्रीमियम लूक देतो. पांढरा रंग दुरून नवीन आणि चमकदार दिसतो, ज्यामुळे युझर्सवर याचा चांगला प्रभाव पडतो. हेच कारण आहे की अॅपलसारख्या कंपन्या त्यांचे चार्जर आणि केबल्स नेहमीच पांढऱ्या रंगाचे असतात.

घाण आणि नुकसान लवकर दिसून येते

याशिवाय, पांढऱ्या रंगावर थोडीशी जरी घाण लागली. ओरखडे किंवा जळण्यासारखा प्रकार घडला तरी ते लगेच दिसून येते. यामुळे युझरला चार्जर खराब होत आहे किंवा त्यात काही समस्या असू शकते हे सहज समजते. एक प्रकारे, ते सुरक्षिततेसाठी फायद्याचे ठरते. काळ्या किंवा गडद रंगाच्या चार्जरमध्ये घाण सहज दिसून येत नाही आणि चार्जर तुटला तरी लोकांना वेळेत धोका समजत नाही.

उत्पादनाची सोय आणि खर्च

कंपन्यांसाठी पांढऱ्या रंगाचे प्लास्टिक बनवणे सोपे आणि स्वस्त आहे. चार्जर बनवण्यासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक सहजपणे पांढऱ्या रंगात साचेबद्ध केले जाते. या प्लास्टिकला अतिरिक्त रंग देण्याची आवश्यकता नसते. यामुळेच पांढऱ्या चार्जरचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेणे सोपे आणि किफायतशीर होते.

पांढरा रंग आणि उष्णता व्यवस्थापन

चार्जिंग दरम्यान चार्जरमध्ये उष्णता निर्माण होते. पांढरा रंग जास्त उष्णता शोषत नाही तर काळा किंवा गडद रंगाचा पृष्ठभाग उष्णता लवकर शोषून घेतो. यामुळेच पांढरा रंग चार्जरला तुलनेने थंड ठेवण्यास मदत करतो आणि त्याचे आयुष्य वाढवतो.

ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग गेम

पांढरा रंग शांतता, साधेपणा आणि विश्वासाचे प्रतीक मानला जातो. कंपन्यांना त्यांच्या ब्रॅडिंगसाठी हे घटक महत्त्वाचे वाटतात. हे देखील चार्जर पांढरा रंगाचा असण्याचं एक कारण आहे. 

इतर कंपन्यांनीही हा ट्रेंड स्वीकारला

विशेषतः अॅपलने पांढऱ्या चार्जर आणि केबल्सना एक प्रकारे स्टॅडराइज बनवले आहे. नंतर इतर कंपन्यांनीही हा ट्रेंड स्वीकारला जेणेकरून त्यांचे उत्पादन अधिक आकर्षक आणि विश्वासार्ह दिसतील.

काळे चार्जर वाईट आहेत का?

काळा किंवा इतर कोणताही रंगाचा चार्जर वाईट आहे असा याचा अर्थ होत नाही. युझर्सला प्रीमियम आणि भन्नाट लूक मिळावा म्हणून अनेक ब्रँड आता वेगवेगळ्या रंगांमध्ये चार्जर लाँच करत आहेत. परंतु बहुतेक कंपन्या अजूनही पांढरा रंग पसंत करतात कारण तो सुरक्षित, किफायतशीर आणि सार्वसमावेशक मानला जातो.

