99% Mobile Chargers पांढऱ्या रंगाचेच का असतात? Timepass किंवा योगायोग नाही, यामागे आहेत 6 कारणं
Why Componies Provide White Mobile Chargers: चार्जरचा रंग बहुतेक पांढरा का असतो याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? यामागील कारण खूपच रंजक आहे. याबद्दलच जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Sep 24, 2025, 03:11 PM IST
जवळजवळ सर्व कंपन्यांचे चार्जर हे पांढऱ्या रंगाचे
बहुतेक चार्जरचा रंग पांढरा का असतो?
पांढरा रंग का निवडला जातो?
स्मार्टफोन कंपन्यांनी पांढऱ्या रंगात चार्जर बनवण्यामागे अनेक कारणं आहेत. असे मानले जाते की पांढरा रंग स्वच्छ आणि प्रीमियम लूक देतो. पांढरा रंग दुरून नवीन आणि चमकदार दिसतो, ज्यामुळे युझर्सवर याचा चांगला प्रभाव पडतो. हेच कारण आहे की अॅपलसारख्या कंपन्या त्यांचे चार्जर आणि केबल्स नेहमीच पांढऱ्या रंगाचे असतात.
घाण आणि नुकसान लवकर दिसून येते
याशिवाय, पांढऱ्या रंगावर थोडीशी जरी घाण लागली. ओरखडे किंवा जळण्यासारखा प्रकार घडला तरी ते लगेच दिसून येते. यामुळे युझरला चार्जर खराब होत आहे किंवा त्यात काही समस्या असू शकते हे सहज समजते. एक प्रकारे, ते सुरक्षिततेसाठी फायद्याचे ठरते. काळ्या किंवा गडद रंगाच्या चार्जरमध्ये घाण सहज दिसून येत नाही आणि चार्जर तुटला तरी लोकांना वेळेत धोका समजत नाही.
उत्पादनाची सोय आणि खर्च
पांढरा रंग आणि उष्णता व्यवस्थापन
ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग गेम
इतर कंपन्यांनीही हा ट्रेंड स्वीकारला
