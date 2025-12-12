English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
डिजिटल स्कॅमपासून वाचा, अशाप्रकारे ओळखा बनावट वेबसाईट्स

Digital Awareness: डिजिटल स्कॅमपासून वाचण्यासाठी बनावट वेबसाईट्स ओळखणे अत्यंत महत्त्वाचे; URL, HTTPS, डिझाइन आणि ऑफर्स तपासून फिशिंग साइट्सपासून सावध राहा.

Dec 12, 2025, 04:00 PM IST
बनावट वेबसाईट्स ओळखा

Website Safety Tips

बनावट वेबसाईट्स ओळखा

Website Safety Tips

आजच्या डिजिटल युगात ऑनलाइन शॉपिंग आणि बँकिंगचा वापर वाढला असताना, बनावट वेबसाईट्सचा धोका देखील वाढला आहे. अशावेळी जागरूक राहणे अत्यावश्यक ठरते.

बनावट वेबसाईट्स ओळखा

Website Safety Tips

फिशिंग साइट्स आणि फेक शॉपिंग पोर्टल्समुळे लाखो लोकांची वैयक्तिक माहिती आणि पैसे चोरीला जात आहेत. पण काही सोप्या टिप्स फॉलो केल्या तर तुम्ही बनावट साइट्स सहज ओळखू शकता.

बनावट वेबसाईट्स ओळखा

Website Safety Tips

सर्वप्रथम, URL काळजीपूर्वक तपासा. खऱ्या साइटचे URL साधे असते, उदा. abc.com. बनावट साइट्समध्ये स्पेलिंग चुकी (abc0.com) किंवा अतिरिक्त शब्द (abc-login.net) असतात.

बनावट वेबसाईट्स ओळखा

Website Safety Tips

दुसरे म्हणजे HTTPS आणि पदलॉक चिन्ह पहा. URL मध्ये HTTPS असणे आवश्यक आहे पण पदलॉकवर क्लिक करून सर्टिफिकेट तपासा. विश्वसनीय कंपनीचे नाव दिसले तर ती वेबसाईट सुरक्षित आहे.

बनावट वेबसाईट्स ओळखा

Website Safety Tips

साइटचे डिझाइन आणि क्वालिटी तपासा, खऱ्या साइट्स प्रोफेशनल दिसतात, तर फेक साइट्समध्ये खराब ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स आणि लो-क्वालिटी इमेजेस असतात. अविश्वसनीय ऑफर्स तपासा “९०% डिस्काउंट” किंवा “फ्री आयफोन” असे असतील तर शंका घ्या.

बनावट वेबसाईट्स ओळखा

Website Safety Tips

रिव्ह्यूज आणि रेटिंग तपासा. फेक साइट्समध्ये सगळे 5 स्टार आणि एकसारखे रिव्ह्यूज असतात. “site name scam” असे सर्च करून इतरांचे अनुभव पहा. पेमेंट ऑप्शन्स तपासा, फेक साइट्स गिफ्ट कार्ड किंवा क्रिप्टो मागतात, खऱ्या साइट्स UPI, COD देतात.

बनावट वेबसाईट्स ओळखा

Website Safety Tips

कॉन्टॅक्ट डिटेल्स तपासा, खऱ्या साइट्सचे फोन क्रमांक, ईमेल तसेच पत्ता उपलब्ध असतो. पॉप-अप्स आणि “तुमचा अकाऊंट लॉक झाला” असे मेसेज असतील तर त्यावर क्लिक करू नका. 

बनावट वेबसाईट्स ओळखा

Website Safety Tips

ब्राउझर वॉर्निंग तपासा, Chrome किंवा अँटिव्हायरस “Dangerous site” म्हणत असेल तर त्या साईटवर क्लिक करणे टाळा. या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा आणि सुरक्षित राहा. तसेच सायबर क्राइम रिपोर्टसाठी cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवा.

