English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मृत्यूनंतर 3 दिवसांनीही मृतदेह सापडला नाही, गुपचूप झाले अंतिम संस्कार... दिलीप कुमारच्या आवडत्या सहअभिनेत्रीचा अंत इतका भयानक

Nalini Jaywant Tragedy Death: चित्रपटसृष्टीत असे अनेक कलाकार झाले आहेत ज्यांना त्यांच्या काळात मोठे यश मिळाले, परंतु नंतर ते विस्मृतीत हरवून गेले. अशीही एक अभिनेत्री होती जिच्या उत्कृष्ट अभिनय आणि सौंदर्यासाठी खूप कौतुक झाले पण अंत भयानक होता.   

Tejashree Gaikwad | Aug 24, 2025, 09:47 AM IST
twitter
1/9

हिंदी चित्रपटसृष्टीत अनेक कलाकार आले ज्यांनी आपल्या अभिनयाने लोकांची मने जिंकली, पण काळाच्या ओघात ते प्रकाशझोतातून हरवले. अशाच एका अभिनेत्रीचा शेवट अत्यंत दुःखद आणि हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या परिस्थितीत झाला. ही अभिनेत्री म्हणजे नलिनी जयवंत.  

twitter
2/9

1950 च्या दशकात नलिनी जयवंत हा चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा मानला जात होता. तिच्या मोहक सौंदर्याने आणि अप्रतिम अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. दिलीपकुमारांसारख्या दिग्गज अभिनेत्याने तिला स्वतःची आवडती नायिका मानलं होतं. 

twitter
3/9

अशोककुमारांसोबत तिची जोडी सुपरहिट ठरली होती. ‘काला पानी’ (1959) या देवआनंदच्या चित्रपटातील भूमिकेसाठी तिला फिल्मफेअर पुरस्कारही मिळाला.

twitter
4/9

पण जशी कारकीर्द उंचावत गेली तशी तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात अनेक चढ-उतार आले. दिग्दर्शक वीरेंद्र देसाई यांच्याशी लग्न केल्यामुळे तिला घरच्यांनी दुरावलं. नंतर वैवाहिक जीवन तुटलं आणि ती पुन्हा सिनेमाकडे वळली. 

twitter
5/9

या काळात तिचं नाव अशोककुमारांशीही जोडले गेले. मात्र काळ बदलत गेला आणि हळूहळू तिने चित्रपटांना रामराम ठोकला. १९६५ नंतर ती पूर्णपणे सिनेमापासून दूर गेली. १९८३ मध्ये ‘नास्तिक’ हा चित्रपट केला पण नंतर त्याला स्वतःची चूक मानलं.

twitter
6/9

पतीच्या निधनानंतर नलिनी जयवंत पूर्णपणे एकटी पडली. समाजापासून स्वतःला दूर ठेवून ती एकाकी जीवन जगू लागली. तिच्या आयुष्याचे अखेरचे दिवस अत्यंत हालाखीत गेले.

twitter
7/9

डिसेंबर 2010 मध्ये तिचं निधन झालं, पण दुर्दैव म्हणजे तीन दिवसांपर्यंत कुणालाच तिच्या मृत्यूची खबर लागली नाही. शेवटी एका दूरच्या नातलगाने तिचं अंत्यसंस्कार गुपचूप केले. त्या वेळी ना शेजारी, ना नातेवाईक, ना चित्रपटसृष्टीतील कोणी तिच्या जवळ होतं.

twitter
8/9

शेजाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या शेवटच्या दिवसांत तिच्या सोबतीला फक्त पाळीव कुत्रे होते. तिच्या जाण्यानंतर तेही भटकत दिसले.  एकेकाळी रुपेरी पडद्यावर गाजलेली ही अभिनेत्री शेवटच्या क्षणी मात्र पूर्णपणे एकटी पडली होती. दिलीपकुमारांनीही नंतर मान्य केलं होतं की नलिनी जयवंतसारखी नैसर्गिक आणि सुंदर दुसरी अभिनेत्री होणे नाही.       

twitter
9/9

नलिनी जयवंतची कहाणी म्हणजे चमकदार सिनेमाई जगाच्या आड दडलेलं कटू वास्तव आहे जिथे प्रसिद्धीच्या झगमगाटानंतर उरतं फक्त एकाकीपणं आणि वेदना. आजही चाहत्यांच्या मनात ती आपल्या अभिनयामुळे जिवंत आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

Gold Checking Tips: तुम्ही घालताय ते सोनं खरं की खोटं? घरीच चेक करण्यासाठी जाणून घ्या 'हे' पाच सोपे उपाय

पुढील अल्बम

Gold Checking Tips: तुम्ही घालताय ते सोनं खरं की खोटं? घरीच चेक करण्यासाठी जाणून घ्या &#039;हे&#039; पाच सोपे उपाय

Gold Checking Tips: तुम्ही घालताय ते सोनं खरं की खोटं? घरीच चेक करण्यासाठी जाणून घ्या 'हे' पाच सोपे उपाय

Gold Checking Tips: तुम्ही घालताय ते सोनं खरं की खोटं? घरीच चेक करण्यासाठी जाणून घ्या 'हे' पाच सोपे उपाय 9
पहिल्यांदाच उकडीचा मोदक करताय? निवेदिता सराफ यांनी सांगितली परफेक्ट रेसिपी, पिठीत घालतात &#039;हा&#039; खास पदार्थ

पहिल्यांदाच उकडीचा मोदक करताय? निवेदिता सराफ यांनी सांगितली परफेक्ट रेसिपी, पिठीत घालतात 'हा' खास पदार्थ

पहिल्यांदाच उकडीचा मोदक करताय? निवेदिता सराफ यांनी सांगितली परफेक्ट रेसिपी, पिठीत घालतात 'हा' खास पदार्थ 8
सारण कधी कोरडं होतं तर कधी घट्ट; उकडीचे मोदक बनवताना &#039;या&#039; टिप्स लक्षात ठेवा

सारण कधी कोरडं होतं तर कधी घट्ट; उकडीचे मोदक बनवताना 'या' टिप्स लक्षात ठेवा

सारण कधी कोरडं होतं तर कधी घट्ट; उकडीचे मोदक बनवताना 'या' टिप्स लक्षात ठेवा 7
World Vadapav Day 2025: मुंबईतले Top 12 चविष्ट वडापाव... यापैकी तुम्ही किती खाल्ले आहेत? एकदा यादी पाहाच

World Vadapav Day 2025: मुंबईतले Top 12 चविष्ट वडापाव... यापैकी तुम्ही किती खाल्ले आहेत? एकदा यादी पाहाच

World Vadapav Day 2025: मुंबईतले Top 12 चविष्ट वडापाव... यापैकी तुम्ही किती खाल्ले आहेत? एकदा यादी पाहाच 13