मृत्यूनंतर 3 दिवसांनीही मृतदेह सापडला नाही, गुपचूप झाले अंतिम संस्कार... दिलीप कुमारच्या आवडत्या सहअभिनेत्रीचा अंत इतका भयानक
Nalini Jaywant Tragedy Death: चित्रपटसृष्टीत असे अनेक कलाकार झाले आहेत ज्यांना त्यांच्या काळात मोठे यश मिळाले, परंतु नंतर ते विस्मृतीत हरवून गेले. अशीही एक अभिनेत्री होती जिच्या उत्कृष्ट अभिनय आणि सौंदर्यासाठी खूप कौतुक झाले पण अंत भयानक होता.
Tejashree Gaikwad | Aug 24, 2025, 09:47 AM IST
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
शेजाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या शेवटच्या दिवसांत तिच्या सोबतीला फक्त पाळीव कुत्रे होते. तिच्या जाण्यानंतर तेही भटकत दिसले. एकेकाळी रुपेरी पडद्यावर गाजलेली ही अभिनेत्री शेवटच्या क्षणी मात्र पूर्णपणे एकटी पडली होती. दिलीपकुमारांनीही नंतर मान्य केलं होतं की नलिनी जयवंतसारखी नैसर्गिक आणि सुंदर दुसरी अभिनेत्री होणे नाही.
9/9