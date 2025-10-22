English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'असरानी यांनी मृत्यूच्या 5-6 दिवस आधीच...', प्रियदर्शन यांनी केला खुलासा, म्हणाले 'त्यांना पाय हलवताना ...'

Asrani Death: हैवान हा दिग्गज अभिनेते असरानी यांचा शेवटचा चित्रपट ठरला. मृत्यूच्या काही दिवस आधी ते चित्रपटाचं शुटिंग करत होते.   

Shivraj Yadav | Oct 22, 2025, 06:31 PM IST
Asrani Death: दिग्गज अभिनेते असरानी निधनाच्या काही दिवस आधी दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांच्या आगामी चित्रपटासाठी शुटिंग करत होते. असरानी आणि प्रियदर्शन यांनी इझनहून अधिक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं. योगायोगाने असरानी यांचा अखेरचा चित्रपटही प्रियदर्शन यांच्यासोबतचाच ठरला. प्रियदर्शन यांनीच हा खुलासा केला आहे.   

प्रियदर्शन यांनी असरानी यांच्यासोबत अखेरच्या दिवसांमध्ये शुटिंगचा अनुभव कसा होता याचा खुलासा केला आहे.   

न्यूज १८ ला दिलेल्या मुलाखतीत प्रियदर्शन यांनी असरानी यांच्या निधनाबद्दल म्हटलं की, "असरानी सर सेटवर खूप सकारात्मकता आणत असत. ते एक महान व्यक्ती होते. हे माझ्यासाठी वैयक्तिक नुकसान आहे. ज्यांच्या जाण्याने तुम्हाला इतका त्रास होईल अशा लोकांना तुम्ही क्वचितच भेटता."  

असरानी प्रियदर्शन यांच्या 'हैवान' चित्रपटासाठी शुटिंग करत होते. या चित्रपटात अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान प्रमुख भूमिकेत आहेत.   

चित्रपटाच्या सेटवरील त्यांच्या शेवटच्या दिवसांची आठवण करून देताना, प्रियदर्शन यांनी सांगितलं की, "मी भाग्यवान आहे की मी त्यांचा शेवटचा टेक शूट केला. पाच-सहा दिवसांपूर्वीच हे घडलं. म्हणूनच काल जेव्हा मी ही बातमी ऐकली तेव्हा मला खूप धक्का बसला".  

'हैवान'मध्ये त्यांचा फक्त एक छोटा सीन राहिला आहे. त्यात त्याचा फक्त एक संवाद आहे. शूट करताना आम्ही तो हाताळू. त्यांच्यासह इतर सर्व सीन शूट झाले आहेत"  

"त्यांना पाठदुखीचा खूप त्रास होत होता. म्हणून, आम्ही त्यांना खुर्ची द्यायचो. कॅमेरा सुरु होताच आम्ही ती काढायचो. त्यांनी मला सांगितलं होतं की ते इंदूरला गेले आणि परत आले. रस्ता खराब होता आणि ते त्यांचे पाय हलवू शकत नव्हते. तरीही ते आले आणि काम पूर्ण केलं".  

असरानी यांचं करिअर

1966 मध्ये एफटीआयआयमधून पदवी घेतल्यानंतर, असरानी यांनी पंजाबी चित्रपटात मुख्य भूमिकेत अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली. 1970 च्या दशकात हृषिकेश मुखर्जीच्या हिंदी चित्रपटांमधून त्यांनी आपला ठसा उमटवला. 70 आणि 80 च्या दशकात त्यांनी विनोदी अभिनेता म्हणून आपली ओळख निर्माण केली. 

शोलेमधील जेलरची भूमिका त्यांनी अजरामर केली. 2000 पासून, ते प्रियदर्शन यांनी दिग्दर्शित केलेल्या अनेक चित्रपटांमध्ये दिसले, ज्यात हेरा फेरी, मलामाल वीकली, भूल भुलैया यांचा समावेश आहे.  

