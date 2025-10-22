'असरानी यांनी मृत्यूच्या 5-6 दिवस आधीच...', प्रियदर्शन यांनी केला खुलासा, म्हणाले 'त्यांना पाय हलवताना ...'
Asrani Death: हैवान हा दिग्गज अभिनेते असरानी यांचा शेवटचा चित्रपट ठरला. मृत्यूच्या काही दिवस आधी ते चित्रपटाचं शुटिंग करत होते.
Shivraj Yadav | Oct 22, 2025, 06:31 PM IST
Asrani Death: दिग्गज अभिनेते असरानी निधनाच्या काही दिवस आधी दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांच्या आगामी चित्रपटासाठी शुटिंग करत होते. असरानी आणि प्रियदर्शन यांनी इझनहून अधिक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं. योगायोगाने असरानी यांचा अखेरचा चित्रपटही प्रियदर्शन यांच्यासोबतचाच ठरला. प्रियदर्शन यांनीच हा खुलासा केला आहे.
असरानी यांचं करिअर
