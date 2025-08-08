'अक्षय विवाहित असतानाही प्रियंकाला...,' दिग्दर्शकाने उघड केलं इतक्या वर्षांपासून लपलेलं सत्य, 'ट्विंकलने अफेअरचं समजताच...'
बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार आणि प्रियंका चोप्रा यांच्या अफेअरची चर्चा बॉलिवूडमध्ये बराच काळ रंगली. ट्विंकल खन्नाने आक्षेप घेतल्यानंतर दोघांनी एकत्र काम करणंही थांबवलं.
Shivraj Yadav | Aug 08, 2025, 08:10 PM IST
बॉलीवूड बबलला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं की, "काही काळानंतर त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात अशांतता निर्माण झाली. त्याने मला सांगितले की काही वैयक्तिक समस्या आहेत आणि त्यांच्यापैकी एकालाच घेऊन चित्रपट बनवता येईल का? मला वाटतं की सर्व कलाकारांनी जबाबदारीने वागलं पाहिजे. विवाहित पुरुषांनी तर आणखी जबाबदार असलं पाहिजे. पण चुका करणं हा माणसाचा स्वभाव आहे. आणि निर्मात्यांना त्यांच्या चुकांचा फटका सहन करावा लागतो. त्या घटनेची जबाबदारी मी प्रियांकावर टाकू इच्छित नाही".
सुनील दर्शन यांनी अक्षय-प्रियंकाच्या अफेअरवर बोलण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. विकी लालवानी यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं की, "प्रियंका चोप्रासोबत तो काम करू इच्छित नाही असं नव्हतं. पण परिस्थिती अशा टप्प्यावर पोहोचली होती... लोकांनी, माध्यमांनी एका नात्याचा उल्लेख केला होता, ज्याची त्याच्या पत्नीला माहिती मिळाली. पण मला 18 महिने वाट पाहायला लावल्यानंतर त्याने अचानक मी चित्रपट करु शकत नाही सांगितल्यावर मला धक्का बसला".
