भारतातील सर्वात घाणेरडी ट्रेन! 4000 KM चा प्रवास तुम्हाला नकोसा करेल, पण तिकिट काही मिनिटांत होतं फुल्ल
Dirtiest Train In India : भारतात रेल्वेचं जाळं खूप मोठं असून येथील रुळांवरून हजारो ट्रेन चालतात. भारतातील जवळपास प्रत्येक मुख्य शहर हे रेल्वेने जोडलेली आहेत, त्यामुळे प्रवासासाठी अनेकजण रेल्वे मार्गाचा वापर करतात. भारतात वंदे भारत, राजधानी, महाराजा एक्सप्रेस अशा अनेक ट्रेन धावतात ज्यामधून आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळतो. मात्र आज भारतातील सर्वात घाणेरड्या आणि अस्वच्छ ट्रेनबद्दल जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Sep 09, 2025, 05:06 PM IST
भारतात दररोज हजारो ट्रेन चालतात यापैकी काही स्लो असतात तर काही फास्ट असतात तर काही लांब पल्ल्याच्या तर काही अंतर कापतात. आज भारतातील सर्वात अस्वच्छ ट्रेनबद्दल जाणून घेऊयात, ज्यातून प्रवास करणं म्हणजे प्रवाशांना डोकेदुखी असते. घाण आणि दुर्गंधीमुळे या ट्रेनमधून प्रवास करणं कठीण होतं. अलिकडेच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यामध्ये एका व्लॉगरने रेल्वेचा पर्दाफाश केला आहे. ट्रेनमधील घाण पाहून लोक हैराण झाले.
भारतीय रेल्वेमध्ये रेल्वे सुविधांमध्ये अनेक बदल झाले असतील पण अस्वच्छतेच्या बाबत भारतीय रेल्वे ही सर्वात पुढे आहे. प्रवास करणारे लोक मदत ऍपच्या मदतीने घाणीबद्दल तक्रारी नोंदवू शकतात. या तक्रारींच्या आधारे, सहरसा ते अमृतसरला जाणारी गरीब रथ ट्रेन भारतातील सर्वात घाणेरड्या ट्रेनच्या यादीत अव्वल स्थानावर आहे.
