भारतातील सर्वात घाणेरडी ट्रेन! 4000 KM चा प्रवास तुम्हाला नकोसा करेल, पण तिकिट काही मिनिटांत होतं फुल्ल

Dirtiest Train In India : भारतात रेल्वेचं जाळं खूप मोठं असून येथील रुळांवरून हजारो ट्रेन चालतात. भारतातील जवळपास प्रत्येक मुख्य शहर हे रेल्वेने जोडलेली आहेत, त्यामुळे प्रवासासाठी अनेकजण रेल्वे मार्गाचा वापर करतात. भारतात वंदे भारत, राजधानी, महाराजा एक्सप्रेस अशा अनेक ट्रेन धावतात ज्यामधून आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळतो. मात्र आज भारतातील सर्वात घाणेरड्या आणि अस्वच्छ ट्रेनबद्दल जाणून घेऊयात.    

Pooja Pawar | Sep 09, 2025, 05:06 PM IST
भारतात दररोज हजारो ट्रेन चालतात यापैकी काही स्लो असतात तर काही फास्ट असतात तर काही लांब पल्ल्याच्या तर काही अंतर कापतात. आज भारतातील सर्वात अस्वच्छ ट्रेनबद्दल जाणून घेऊयात, ज्यातून प्रवास करणं म्हणजे प्रवाशांना डोकेदुखी असते. घाण आणि दुर्गंधीमुळे या ट्रेनमधून प्रवास करणं कठीण होतं. अलिकडेच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यामध्ये एका व्लॉगरने रेल्वेचा पर्दाफाश केला आहे. ट्रेनमधील घाण पाहून लोक हैराण झाले.

रेल्वेकडून अस्वच्छ ट्रेनचा कोणताही डेटा अद्याप शेअर करण्यात आलेला नाही. परंतु जर आपण गाड्यांमधील घाणीच्या तक्रारींचा आधार घेतला तर भारतातील अस्वच्छ रेल्वे गाड्यांची यादी तयार करता येईल. कृपया लक्षात घ्या की गाड्यांमधील घाणीच्या तक्रारींसाठी रेल्वेकडून एक हेल्पलाइन क्रमांक जारी केला जातो.  

रेल्वेच्या एका हेल्पलाइन क्रमांकावर कॉल करून तुम्ही तुमची तक्रार नोंदवू शकता. अलिकडेच, CAG च्या अहवालात असे उघड झाले आहे की, गाड्यांमधील घाणीपासून ते शौचालयांमधील पाण्यापर्यंतच्या तक्रारींबाबत रेल्वेकडे 100,280 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत.  

ट्रॅव्हल ब्लॉगर Ujjwal Singh ने आपल्या इंस्टाग्रामवर एक व्हिडीओ शेअर केला. या व्हिडीओमध्ये त्याने ट्रेनच्या आतील अस्वच्छतेच पडदाफाश केला. दिब्रुगड-कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये लोकांना अत्यंत वाईट परिस्थितीत प्रवास करावा लागत आहे.  

4000 किमी अंतर पार करणाऱ्या देशातील सर्वात लांब अंतराच्या ट्रेनला लोकांनी सर्वात अस्वच्छ ट्रेनचा खिताब दिला आहे. कन्याकुमारी ते दिब्रुगड प्रवास करण्यासाठी या ट्रेनला 74 ते 75 तास लागतात. 9 राज्यांमधून जाणारी ही ट्रेन शौचालयांपासून ते वॉश बेसिनपर्यंत दुर्गंधी, आणि घाणीने भरलेली होती.

भारतीय रेल्वेमध्ये रेल्वे सुविधांमध्ये अनेक बदल झाले असतील पण अस्वच्छतेच्या बाबत भारतीय रेल्वे ही सर्वात पुढे आहे. प्रवास करणारे लोक मदत ऍपच्या मदतीने घाणीबद्दल तक्रारी नोंदवू शकतात. या तक्रारींच्या आधारे, सहरसा ते अमृतसरला जाणारी गरीब रथ ट्रेन भारतातील सर्वात घाणेरड्या ट्रेनच्या यादीत अव्वल स्थानावर आहे.

पंजाबमधील अमृतसर ते बिहारमधील सहरसा जिल्ह्याला जाणारी ही ट्रेन गर्दीने भरलेली असते. या ट्रेनच्या तिकिटाचे भाडेही कमी नाहीये, परंतु सोयीच्या नावाखाली लोकांना अस्वच्छ रेल्वे डब्यातून प्रवास करावा लागतो.

सहरसा-अमृतसर गरीब रथ ट्रेन, जोगबनी आनंद विहार सीमांचल एक्स्प्रेस, वांद्रे टर्मिनस-माता वैष्णो देवी स्वराज एक्स्प्रेस, फिरोजपूर-अगरतळा त्रिपुरा सुंदरी एक्स्प्रेस आणि नवी दिल्ली-दिब्रूगड राजधानी एक्स्प्रेसचाही अस्वच्छ रेल्वे ट्रेनमध्ये समावेश आहे. या रेल्वेमधून प्रवास करताना प्रवाशांनी अस्वच्छता, पाण्याची कमतरता, घाणेरडे ब्लँकेट, चादरी आणि फाटलेल्या सीटच्या तक्रारी केल्या आहेत.

