/iPhone 17 Pro वर बंपर डिस्काउंट! फक्त ₹69,990 मध्ये मिळवण्याची संधी, जाणून घ्या डील

आयफोन 18 प्रो च्या लॉन्चिंगनंतर, आयफोन 17 प्रो वर एक उत्तम ऑफर उपलब्ध आहे. बँक कॅशबॅक, एक्सचेंज ऑफर्स आणि बोनससह, आयफोन 17 प्रो 69,990 मध्ये खरेदी करता येईल. चला जाणून घेऊया की या ऑफर्स कुठे उपलब्ध आहेत.
ॲपलच्या नवीन आयफोन 18 प्रो साठी प्री-बुकिंग आधीच सुरू झाले आहे आणि विक्री लवकरच सुरू होणार आहे. तथापि, जर तुमचे बजेट नवीन मॉडेलसाठी पुरेसे नसेल, तर तुम्ही जुन्या प्रो मॉडेलचाही विचार करू शकता. सध्या, क्रोमा आयफोन 17 प्रो आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्सवर अनेक ऑफर्स देत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
बँक कॅशबॅक, एक्सचेंज ऑफर्स आणि अतिरिक्त एक्सचेंज बोनससह, आयफोन 17 प्रो ची प्रभावी किंमत 69,990 पर्यंत पोहोचू शकते. क्रोमावर आयफोन १७ प्रो वर ऑफर उपलब्ध आहे, नवीन आयफोन 18 प्रो मॉडेल चर्चेत असतानाच, क्रोमा आयफोन 17 प्रो खरेदीदारांसाठीही उत्तम ऑफर्स देत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आयफोन 17 प्रो आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्स हे क्रोमा स्टोअर्समध्ये, तसेच croma.com, टाटा न्यू ॲप आणि बिग बास्केटच्या माध्यमातून खरेदी करता येतील. आयफोन 17 प्रो च्या 256GB मॉडेलची किंमत 1,26,490 आहे, तर 512GB मॉडेल 1,45,990 मध्ये उपलब्ध आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
या किमतींमध्ये 4,000 च्या बँक कॅशबॅकचा समावेश आहे, जो 15 सप्टेंबरपासून उपलब्ध होईल. आयफोन 17 प्रो कमी किमतीत खरेदी करण्यासाठी, तुम्हाला अनेक ऑफर्स एकत्र कराव्या लागतील. तुम्ही निवडक क्रेडिट कार्डांवर 4,000 चा कॅशबॅक मिळवू शकता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
याव्यतिरिक्त, तुम्ही तुमच्या जुन्या फोनवर 44,500 पर्यंतची एक्सचेंज ऑफर आणि 12,000 पर्यंतचा अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस मिळवू शकता. या सर्व ऑफर्स एकत्र केल्यास, आयफोन 17 प्रो 256GB ची प्रभावी किंमत 69,990 पर्यंत कमी होऊ शकते. जर तुम्ही जास्त स्टोरेज असलेला आयफोन 17 प्रो शोधत असाल, तर 512GB मॉडेलदेखील या ऑफरसाठी पात्र आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
बँक कॅशबॅक, एक्सचेंज व्हॅल्यू आणि अतिरिक्त एक्सचेंज बोनससह, त्याची प्रभावी किंमत 88,490 पर्यंत पोहोचू शकते. आयफोन 17 प्रो मॅक्सच्या 256GB मॉडेलची ऑनलाइन किंमत 1,39,990 आहे, तर 512GB मॉडेलची किंमत 1,59,990 आहे. या ऑनलाइन किमतींमध्ये 4,000 च्या बँक कॅशबॅकचा समावेश आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
क्रोमा स्टोअर्समधील ऑफर्स एकत्र केल्यास, आयफोन 17 प्रो मॅक्स 256GB ची प्रभावी किंमत 74,990 पर्यंत कमी होऊ शकते. यामध्ये निवडक क्रेडिट कार्डांवर 4,000 चा कॅशबॅक, जुन्या फोनवर 53,000 पर्यंतची एक्सचेंज ऑफर आणि 12,000 पर्यंतचा अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस समाविष्ट आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
या ऑफर्समुळे आयफोन 17 प्रो मॅक्सचे 512GB मॉडेलदेखील लक्षणीयरीत्या कमी किमतीत मिळू शकते. बँक कॅशबॅक, एक्सचेंज ऑफर्स आणि बोनस जोडल्यानंतर, त्याची प्रभावी किंमत 94,990 पर्यंत कमी होऊ शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया