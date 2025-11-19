English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
निवडणूक काळात मतदारांना दारु, पैसे वाटणाऱ्यांची तक्रार कुठे करायची? त्यांना काय शिक्षा होते? A टू Z माहिती!

Election code Of Conduct: निवडणूक आयोगाने यावर कडक नियंत्रण ठेवले आहे. त्याची संपूर्ण यंत्रणा व प्रक्रिया सविस्तर जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Nov 19, 2025, 08:12 PM IST
Election Code Of Conduct: निवडणूक काळात मतदारांना पैसे, दारू, साडी, कुकर, मोबाईल, भांडी असे कोणतेही प्रलोभन देणे हे भारतीय कायद्याने गुन्हा आहे. यासाठी कलम १७१-B व १७१-C, भारतीय दंड संहिता + लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ ची कलम १२३(१)) लागू होते. निवडणूक आयोगाने यावर कडक नियंत्रण ठेवले आहे. त्याची संपूर्ण यंत्रणा व प्रक्रिया सविस्तर जाणून घेऊया.

फ्लाइंग स्क्वॉड

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात २-३ फ्लाइंग स्क्वॉड २४×७ फिरत असतात. यात १ अधिकारी, २-३ पोलीस व १ व्हिडिओग्राफर असतो. गुप्त माहिती मिळाली की १०० सेकंदात घटनास्थळी पोहोचतात. रोख ५०,००० पेक्षा जास्त, दारू, ड्रग्स, गिफ्ट्स जप्त करतात आणि तात्काळ FIR दाखल करतात.

स्टॅटिक सर्व्ह्हायलन्स टीम (SST)

मोठ्या हॉटेल्स, फार्महाऊस, बसस्टँड, रेल्वे स्टेशन, चेकनाक्यावर २४ तास CCTV सह तैनात. संशयास्पद वाहने थांबवून तपासणी करतात. रोख, दारू, वस्तू जप्त करतात.

व्हिडिओ सर्व्ह्हायलन्स टीम (VST) & व्हिडिओ व्ह्यूइंग टीम (VVT)

प्रत्येक सभा, रॅली, घरगुती बैठका व्हिडिओत रेकॉर्ड करतात. पैसे-दारू वाटल्याचा पुरावा मिळाला तर तात्काळ उमेदवाराच्या खर्चात समाविष्ट करतात व नोटीस बजावतात.

cVIGIL अॅप

तुम्हाला पैसे-दारू-गिफ्ट वाटप दिसले तर cVIGIL अॅप डाउनलोड करा (Google Play/App Store वर उपलब्ध). फोटो/व्हिडिओ घेऊन अपलोड करा. तुमचे नाव-फोटो गोपनीय राहील. १०० मिनिटांत फ्लाइंग स्क्वॉड घटनास्थळी पोहोचते. १ लाखापेक्षा जास्त तक्रारी याच अॅपवरून यशस्वी निपटल्या आहेत.

हेल्पलाइन क्रमांक

२४ तास चालू असते. कोणत्याही राज्यातून १९५० डायल करा → भाषा निवडा → तक्रार नोंदवा. तुम्हाला तक्रार क्रमांक मिळेल, त्यावरून स्टेटस बघता येईल.

जिल्हा तक्रार नियंत्रण कक्ष

प्रत्येक जिल्ह्यात २४×७ कंट्रोल रूम. व्हॉट्सअॅप क्रमांकही जाहीर केलेले असतात. तिथे फोटो-व्हिडिओ पाठवता येतात.

काय होते कारवाई?

उमेदवाराच्या अधिकृत खर्चात रक्कम/वस्तूंची किंमत जोडली जाते. मर्यादा ओलांडली तर नामनिर्देशनच रद्द होऊ शकते.  ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास + दंड + ६ वर्ष निवडणूक लढण्यास बंदी मतदाराला प्रलोभन घेतल्याबद्दलही १ वर्ष शिक्षा होऊ शकते.

विशेष मोहीम

आयोगाने २०२४ पासून ही मोहीम सुरू केली आहे. गावोगाव पोस्टर्स, रेडिओ जिंगल्स, SMS द्वारे जागृती केली जाते की “प्रलोभन घेतल्यास तुम्हालाही तुरुंगवास होऊ शकतो.

उमेदवाराची निवडणूकच धोक्यात

तक्रार करायची असेल तर cVIGIL अॅप किंवा १९५० हा सर्वात जलद व सुरक्षित मार्ग आहे. आयोगाची यंत्रणा अत्यंत तत्पर आहे; पुरावा मिळाला की उमेदवाराची निवडणूकच धोक्यात येते. त्यामुळे प्रलोभन देणे आता अत्यंत जोखमीचे झाले आहे.

