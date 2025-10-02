English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
घरमालक होण्यासाठी EMI भरणं पुरेसं नाही? घटस्फोटानंतर नवऱ्याला...; कोर्टाचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय

Divorce Case Court Verdict Property Ownership: घटस्फोट होणार असेल तर पती-पत्नीने एकत्रितपणे घेतलेल्या संपत्तीची मालकी कोणाला मिळते? यावर न्यायालयाने काय म्हटलंय जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Oct 02, 2025, 01:37 PM IST
...तर घराची मालकी कोणाकडे जाते?

courtcase

पती आणि पत्नीने दोघांच्या नावाने संयुक्तपणे संपत्ती घेतली. अनेक वर्ष घराच्या कर्जाचे हफ्ते भरले आणि नंतर घटस्फोट झाला तर घराची मालकी कोणाकडे जाते? यासंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.   

नेमकं काय आहे हे प्रकरण?

courtcase

1999 मध्ये या जोडप्याचा विवाह झाला. 2005 मध्ये संयुक्त घर खरेदी केले. 2006 मध्ये ते वेगळे राहू लागले.

घटस्फोटासाठी अर्ज

courtcase

2006 मध्ये पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. सध्या हा अर्ज प्रलंबित आहे. असं असतानाच संपत्तीवरुन वाद निर्माण झाला आहे.

एकट्यालाच घर मिळावे असा दवा

courtcase

दोघांनी संयुक्तपणे घेतलेल्या घरावर पतीने बँकेचे ईएमआय भरले म्हणून त्याला एकट्यालाच घर मिळावे यासाठी दावा केला आहे.

कोणी केली सुनावणी?

courtcase

न्या. अनिल क्षेत्रपाल आणि न्या. हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने 22 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणावर सुनावणी केली.  

ईएमआय भरले म्हणून...

courtcase

ईएमआय भरले म्हणून पती संयुक्त मालमत्तेवर एकट्याने मालकीचा दावा करू शकत नाही.  

दावा करू शकत नाही

courtcase

केवळ बँकेचे ईएमआय भरल्याच्या आधारावर पती जोडीदाराच्या नावावर संयुक्तपणे मिळवलेल्या आणि नोंदणीकृत मालमत्तेवर एकट्याने मालकीचा दावा करू शकत नाही, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.  

...तेव्हा अशी परवानगी देता येत नाही

courtcase

न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा मालमत्ता जोडीदाराच्या संयुक्त नावावर असते, तेव्हा पतीने केवळ मालमत्तेची खरेदी किंमत भरली आहे, या आधारावर त्याला एकट्याने मालकीचा दावा करण्याची परवानगी देता येत नाही.  

कोणत्या कायद्याचं होईल उल्लंघन?

courtcase

पतीचा हा दावा बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम चारचे उल्लंघन ठरेल, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.

स्त्रीधन भाग म्हणून हक्क

courtcase

उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत पत्नीने दावा केला आहे की, अतिरिक्त रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम तिची आहे. हा तिच्या स्त्रीधनाचा (हिंदू कायद्यानुसार महिलेची संपूर्ण व अनन्य मालमत्ता) भाग आहे. म्हणूनच तिचा मालमत्तेवर हक्क आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. सौजन्य - फ्रीपिकवरुन साभार)

