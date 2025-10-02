घरमालक होण्यासाठी EMI भरणं पुरेसं नाही? घटस्फोटानंतर नवऱ्याला...; कोर्टाचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय
Divorce Case Court Verdict Property Ownership: घटस्फोट होणार असेल तर पती-पत्नीने एकत्रितपणे घेतलेल्या संपत्तीची मालकी कोणाला मिळते? यावर न्यायालयाने काय म्हटलंय जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Oct 02, 2025, 01:37 PM IST
...तर घराची मालकी कोणाकडे जाते?
नेमकं काय आहे हे प्रकरण?
घटस्फोटासाठी अर्ज
एकट्यालाच घर मिळावे असा दवा
कोणी केली सुनावणी?
ईएमआय भरले म्हणून...
दावा करू शकत नाही
...तेव्हा अशी परवानगी देता येत नाही
कोणत्या कायद्याचं होईल उल्लंघन?
